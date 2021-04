«Грейнрус» стала инвестором венчурного фонда Lever VC

В прошлом году инвестиции в FoodTech выросли почти вдвое к уровню 2019-го The Better Meat Co

Группа компаний «Грейнрус» инвестировала в международный венчурный фонд Lever VC, который занимается поддержкой проектов на рынке альтернативных протеинов: растительного и культивированного мяса, рыбы, морепродуктов, сыров и йогуртов, сообщили пресс-служба компании. Общий объем фонда LeverVC составит не менее $50 млн, по получено уже $48 млн, поэтому финальное закрытие может оказаться выше плана, рассказал «Агроинвестору» представитель компании.



Инвестиция позволит привлечь международные компании в качестве технологических партнеров в рамках совместных предприятий, говорится в сообщении «Грейнрус». Это может стать инструментом для развития российских проектов переработки и производства пищевых ингредиентов с применением новых технологий: создание белков в процессе ферментации с использованием дрожжей/грибков, применение клеточных технологий и так далее.



В инвестиционном портфеле фонда находятся такие компании как The Better Meat Co, Good Planet Foods, TurtleTree Labs, The Good Spoon, Avant, Bond Pet Foods, Marvelous Foods, Mission Barns. Ранее управляющие партнеры фонда на ранних стадиях инвестировали в Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just, Memphis Meats, Geltor и другие компании. «Альтернативные протеины являются уникальным примером одновременного решения абсолютно разных и многогранных вызовов, включая проблему продовольственных дефицитов, несбалансированного питания и устойчивого развития с заботой об экосистеме, с помощью разных белков растительного происхождения», — приводит пресс-служба «Грейнрус» слова председателя совета директоров компании Владислава Чернова.



Управляющий партнер Lever VC Ник Куни добавил, что фонд видит огромный потенциал для растительного мяса и других продуктов в России. «Нам нравится дальновидный подход «Грейнрус» к рынку альтернативных белков, и мы ожидаем, что наше партнерство принесет большую пользу нашим портфельным компаниям», — приводит его слова пресс-служба «Грейнрус».



Представитель «Грейнрус» рассказал «Агроинвестору», что объем инвестиций в фонд может быть увеличен в зависимости от его показателей и наличия дополнительных интересных компаний в пайплайне. Последнее привлечение капитала будет в июне. «В первую очередь эти вложения для нас — эффективная площадка для коммуникации с технологическими компаниями — потенциальными партнерами по всему миру, что органично нашему развитию. И лишь во вторую очередь, это инвестиция. По сделкам в предыдущих фондах основатели Lever VC демонстрировали возврат более 6х в комплексе», — уточнил представитель «Грейнрус». По его словам, управляющие в прошлом показали хорошие доходности и инвестировали в лидеров рынка растительных протеинов.



Текущий портфель фонда хорошо распределен по странам, типу белков, технологиям, конечным видам продукции от мяса до молока, характеру бизнес-моделей (B2C, B2B), объяснила компания. «При этом 70% портфеля представлено растительными белками — решением, которое достигло максимального плато продуктивности по себестоимости и аминокислотному профилю, — комментирует «Грейнрус». — Рынок особенно готов к продуктам из растительных белков, но и параметры моделей на основе ферментированных белков постепенно приближаются к растительным». Также у компании есть план создать совместные предприятия с российскими и международными партнерами, в рамках которых портфельные компании фонда могут привнести передовые технологические решения для отдельных проектов переработки и производства пищевых ингредиентов.



По словам исполнительного директора инвестиционной компании «Атон» Ивана Николаева, в подобных случаях венчурные инвесторы ставят на то, что их вложения очень сильно изменят традиционные рынки. Истории, связанные с искусственным «мясом» основаны на том, что население планеты продолжает расти, изготовление стандартной еды становится дороже с каждым годом, и на всех ее не хватит, пояснил эксперт «Агроинвестору». Кроме того, сейчас входят в моду «зеленые» продукты. «Когда мы говорим о таких продуктах, нужно понимать, что результатом этого станет, например, остановка вырубки лесов в Южной Америке, в связи с чем сахарные плантации и другие сельхозугодья в этой стране не будут расширяться, — рассуждает Николаев. — Бесконечно повышать продуктивность невозможно, но, в отдаленной перспективе, «зеленая» мода приведет к тому, что у нас будет дефицит продовольствия в связи с ростом населения».



Управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet НТИ Андрей Зюзин сказал «Агроинвестору», что у венчурных инвестиций могут быть два положительных исхода. Первый — рост стоимости вложений: технологии, разработанные компаниями, в которые инвестирует фонд, способны дать доход акционерам первого и второго фондов. Второй — диверсификация портфеля и снижение рисков для инвесторов «Грейнрус».



По словам эксперта, за 2020 год объем инвестиций в FoodTech составил от $22 млрд до $30 млрд — это почти двукратный прирост к уровню 2019 года. Объем вложений в сектор разработки продуктов питания в прошлом году был выше, чем в традиционный сектор доставки продуктов питания, который в предыдущие годы всегда выигрывал в объеме и количестве сделок. Это означает, что инвесторы поверили в перспективность разработки новых продуктов, считает Зюзин. Всего за 2020 год в альтернативные источники белка было вложено более $3 млрд. «Мы видим нарастающий интерес инвесторов к этому сектору, но перегрева рынка еще нет. При этом не нужно забывать, что инвестиции в проекты, которые занимаются разработкой новых продуктов, окупаются не всегда», — прокомментировал он.



Многие эксперты, опрошенные накануне «Агроинвестором», уверены, что альтернативное «мясо» никогда не заменит продукцию животноводства. Так, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов говорил, что сейчас любые виды альтернативной продукции, в том числе животноводческой, привлекают особое внимание из-за «хайпа», но в среднесрочной перспективе в какой-либо значимый успех в этой сфере он не верит. Главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов считает, что растительное «мясо» любых видов является нишевой продукцией и в ближайшем будущем продолжит ей оставаться. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин абсолютно уверен в том, что перспективы натурального мяса гораздо более радужные, чем растительных имитаций или выращенного в лабораторных условиях мяса. Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев в конце марта говорил, что растительные напитки вряд ли станут альтернативой традиционному молоку. «На мой взгляд, это просто новая ниша в безалкогольных напитках», — считает эксперт.