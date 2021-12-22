Минсельхоз запустит пилотный проект по привлечению граждан Узбекистана для работы в АПК

Среди наиболее зависимых от иностранной рабочей силы секторов АПК — овощеводство и садоводство Flickr.com

Минсельхоз планирует распространить используемую сейчас в строительном секторе практику привлечения граждан Узбекистана на сектор АПК. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В ходе реализации пилотного проекта в отрасль планируется привлечь около 1,1 тысячи человек, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.



Наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы секторами АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность, говорится в пояснительной записке к документу. Минсельхозом проработаны предложения с представителями организаций, испытывающих дефицит иностранных трудовых ресурсов и готовых участвовать в пилотном проекте, нести расходы, связанные с пилотным проектом, и обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, следует из документа.



Весной Плодоовощной союз заявлял, что отрасли, согласно заявкам регионов, не хватало 40 тыс. человек для сезонных работ. В основном нехватка касалась Астраханской и Волгоградской областей. Летом потребность была почти закрыта. Исполнительный директор союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что на данный момент нет актуальных данных о том, сколько из этих 40 тыс. было привлечено мигрантов и насколько потребность была удовлетворена за счет кадрового резерва. «Сейчас нет никаких открытых данных о том, какой будет потребность в мигрантах на следующий год, поэтому оценить меру по ввозу тысячи человек достаточно сложно, — говорит он. — Я считаю, что в следующем году потребность будет примерно такая же, как и в 2021 году, примерно 40 тыс. человек». В целом инициатива Минсельхоза позитивная, возможно, нужно разрабатывать какой-то упрощенный механизм въезда и размещения людей именно в условиях пандемии, добавил он.



Директор агентства «Контакт» Галина Спасенова ранее говорила «Агроинвестору», что значительную часть рабочих агросектора составляли мигранты, с которыми возникли проблемы после начала пандемии. «Отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии в части потери кадров, наряду со строительной и производственной отраслью», — отмечала Спасенова.



О планах завоза в Россию мигрантов в рамках пилотного проекта Минсельхоз заявлял еще в октябре. Для реализации проекта предполагалось заключать соглашение между компаниями и Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Также необходимо оплатить работникам тестирование на ряд заболеваний, вакцинацию от коронавируса, перелет и расходы на патент. Тогда предполагалось, что за одного работника придется заплатить примерно 40-50 тыс. руб.

