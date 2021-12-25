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Аналитика

В Минсельхозе произошли кадровые изменения

Новым первым замглавы ведомства назначена Оксана Лут

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

mcx.gov.ru
mcx.gov.ru

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов освобожден от должности по собственному желанию. На его место назначена бывшая замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также, согласно распоряжению, на должность замглавы агроведомства назначен Андрей Разин, занимавший должность заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Московской области.

Джамбулат Хатуов — некогда правая рука прежнего главы Минсельхоза и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — пришел в министерство в феврале 2016-го и до апреля того же года работал в должности замминистра, затем был повышен до первого замминистра. После того, как Ткачев покинул ведомство в мае 2018-го, Хатуов, вопреки прогнозам, остался в Минсельхозе и сохранил должность при новом министре — Дмитрии Патрушеве. До Минсельхоза Хатуов занимал руководящие должности на Кубани: был председателем правления РАЙПО Успенского района Краснодарского края (1986 — 1998), депутатом, председателем Совета депутатов Успенского района Краснодарского края (1992 — 2006), главой Успенского района Кубани (2002 — 2006), главой города Армавир (2006 — 2008), первым замглавы, и. о. главы Сочи (2008 — 2009), первым заместителем губернатора Краснодарского края (2009 — 2015).

Андрей Разин был назначен заместителем председателя правительства Московской области — министром экологии и природопользования региона в ноябре 2020 года. До этого с сентября 2016-го он был первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия области, с 2017-го возглавлял Минсельхозпрод региона. С 2015 по 2016 год Разин работал заместителем генерального директора Корпорации развития Московской области, с 2009-го по 2015-й исполнял обязанности председателя Комитета по управлению имуществом, заместителя руководителя администрации Коломенского муниципального района — председателя Комитета по управлению имуществом администрации Коломенского муниципального района Подмосковья. С 2004 по 2015 год занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

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