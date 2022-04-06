Россельхознадзор предложил упростить госрегистрацию ветпрепаратов​

Зарубежные производители ветпрепаратов и вакцин не уведомляли Россельхознадзор о прекращении поставок или уходе с российского рынка Pixabay

Россельхознадзор предложил упростить процедуру государственной регистрации отечественных ветеринарных препаратов на 2022 год, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства. Согласно новым правилам, процедура госрегистрации будет сокращена со 160 до 60 рабочих дней. Кроме того, перечень необходимых документов будет уменьшен с 15 до 7, также будет ускорена экспертиза всех воспроизведенных лекарственных средств. Предложения находятся на рассмотрении в компетентных ведомствах, отметил Россельхознадзор.



Ведомство уже провело анализ фармакологического рынка, и организовало ряд совещаний с представителями отрасли для обсуждения ситуации с оборотом лекарственных средств в России. Также речь шла об импортозамещении и наращивании собственного производства. Россельхознадзор отметил, что вакцинация животных от особо опасных болезней (ящур, сибирская язва, бруцеллез, бешенство, классическая чума свиней, лептоспироз), проводимая в том числе за счет средств федерального бюджета, осуществляется исключительно иммунобиологическими лекарственными препаратами отечественного производства.



«Крупнейшие российские компании — изготовители вакцин для сельхозживотных — готовы наращивать производство препаратов, переориентируясь на новых поставщиков сырьевых компонентов и расходных материалов», — цитирует «Интерфакс» заявление службы. Так, НПП «Авивак», ведущий российский производитель вакцин и средств диагностики инфекционных болезней птиц, сейчас ежемесячно реализует на 10-12% больше препаратов, чем в прошлом году. В целом, имея ежегодный оборот в 10,5 млрд доз, компания планирует увеличить мощности минимум на 20%. Кроме того, ФГБУ «ВНИИЗЖ», ключевой производитель вакцин против ящура, выпускающий 1,8 млрд доз вакцин, планирует увеличить мощности до 9 млрд доз.



Как уточняет Россельхознадзор, соотношение зарубежных и отечественных вакцин на российском рынке составляет 56,1% и 43,9% соответственно, при этом у всех поставляемых в Россию импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть отечественные аналоги. Ведомство считает, что ряд иностранных компаний вошли на российский рынок, «организовывая масштабные рекламные кампании и используя манипуляторные схемы». «Сегодня панические настроения, связанные с якобы имеющим место дефицитом лекарственных средств, поддерживаются именно иностранными компаниями», — отметил Россельхознадзор.



Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) отмечает, что сообщения ряда СМИ о дефиците зарубежных ветеринарных препаратов дезориентируют потребителей и не всегда отражают полную информацию в условиях, когда ведущие зарубежные поставщики оптимизируют логистические каналы и продолжают поставки на российский рынок. Зарубежные производители ветпрепаратов и вакцин не уведомляли Россельхознадзор о прекращении поставок или уходе с российского рынка, уточняет ведомство.



Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что ситуация на рынке ветпрепаратов непростая. «Каждое предприятие выбирает вакцину исходя из своей ветеринарной обстановки: иногда лучше проявляет себя импортная вакцина, иногда — российская. Однако в ситуации, когда закупка зарубежной вакцины затруднена, выбирается российская, даже если в конкретном случае более эффективным является зарубежный препарат. Таким образом, указанное Россельхознадзором соотношение отражает ситуацию в моменте, когда спрос на российскую вакцину обусловлен именно спецификой снабжения», — рассказал источник.

