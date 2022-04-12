ФАС подозревает «Продимекс» в нарушении продаж брендированного сахара

На долю сахара Naturiqa приходится около 0,5% продаж всего сахара «Продимекса» М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении «Продимекса», крупнейшего в стране производителя сахара. Служба считает, что компания координировала экономическую деятельность торговых сетей при розничной продаже сахара торговой марки Naturiqa. Доводы ФАС, послужившие основанием для возбуждения дела, стали известны после получения «Продимексом» определения о назначении дела, сообщила компания.



По ее информации, торговая марка Naturiqa была зарегистрирована в 2018 году. Под ней реализуется сахар категории «Экстра» (высокой степени очистки), который является нишевым продуктом и выпускается для продажи в некоторых розничных сетях в мелкой фасовке. «Данная позиция не относится к социально-значимым товарам, как сахар категории ТС-2, — подчеркивает компания. — Сахар бренда Naturiqa не является тендерной позицией, то есть не выставляется на еженедельные торги розничными сетями». По оценке «Продимекса», доля продаж сахара Naturiqa в среднем составляет около 3% от продаж сахара категории ТС-2 в розничные сети и около 0,5% от общего объема продаж сахара компанией.



Также «Продимекс» обращает внимание, что стоимость сахара марки Naturiqa выше, чем сахара категории ТС-2. «Для выработки сахара повышенного качества в технологической схеме сахарных заводов установлено специальное оборудование для дополнительной фильтрации сиропов и клеровок, используются вспомогательные фильтровальные порошки, импортные фильтровальные ткани. Это значительно повышает себестоимость производимого заводом-производителем сахара», — поясняет пресс-служба «Продимекса», добавляя, что сахар марки Naturiqa — особенный продукт, и его реализация в торговые сети имеет свои особенности. О каких именно нарушениях его продажи идет речь — станет понятно по мере рассмотрения дела, если такие нарушения вообще будут установлены, уточняется в сообщении. Проверка еще не завершена, нарушения антимонопольного законодательства не установлены, к административной ответственности компания не привлечена.



О том, что ФАС подозревает «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар, стало известно в конце марта. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что на рынке сахара шансы для сговора минимальны из-за очень высокой ценовой конкуренции. «На нервном рынке может привидеться все, что угодно, а рынок, по объективным и независящим от деятельности компаний причинам, был нервным», — отмечал он.​



Группа компаний «Продимекс» - один из крупнейших отечественных агрохолдингов, лидер свеклосахарной отрасли в России. Земельный банк компании превышает 900 тыс. га в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В состав группы входят 14 сахарных заводов, общий объем производства сахара составляет более 1 млн т в год.

