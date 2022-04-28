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Аналитика

Сельхозпроизводство в России выросло на 1,9%

Эту динамику можно считать ожидаемой 

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Делать дальнейшие прогнозы развития отрасли пока сложно, так как сельское хозяйство зависит от климатических условий
flickr.com
Делать дальнейшие прогнозы развития отрасли пока сложно, так как сельское хозяйство зависит от климатических условий
flickr.com

По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам первого квартала вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,9 млрд руб. Яровые культуры к 1 апреля были посеяны на 438 тыс. га (в два раза больше, чем к этому времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) — на 274 тыс. га (в 1,6 раза больше).

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех хозяйствах за январь-март выросло на 5,5% (год назад было снижение на 2%), валовой надой молока увеличился на 1,6% (плюс 1,2%), производство яиц — на 2,3% (минус 2,3%). При этом производство птицы в сельхозорганизациях показало самый активный рост среди всех видов мяса: 556,1 тыс. т в марте, что на 9,1% больше, чем годом ранее.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько обращает внимание на то, что первый квартал — это, по сути, зима с заснеженными полями, и полевого растениеводства в этот период почти нет. «В данных за этот период акцент делается на животноводческую и тепличную продукцию. 1,9% роста довольно близки к нашим ожиданиям. Во втором квартале будет примерно то же самое. Про третий и четвертый пока говорить рано, но мы ожидаем, что в общем все будет хорошо, правда, там уже начинает играть погодный фактор», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, двукратный рост площадей, засеянных яровыми, объясняется погодными условиями, причем сейчас идет отставание, но оно не должно вызывать беспокойства: сейчас такое время, когда лучше прохладная и влажная погода, чем сухая и жаркая.

«В целом, рост производства представляется вполне объективным и ожидаемым в связи с удорожанием сельхозпродукции, — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Совершенно очевидно, что при текущем росте цен этот показатель и дальше будет увеличиваться. Но весьма вероятно его отставание в сопоставимых ценах». Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также считает рост ожидаемым, но отмечает, что не стоит делать каких-либо фундаментальных оценок о развитии сельского хозяйства в первом квартале года, поскольку оно «оживает только с апреля-мая». 

Сельскохозяйственное производство — самый сезонный показатель, и его динамика в первом квартале не дает почти никакой информации о том, как будет развиваться ситуация в целом по году, соглашается начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Динамика сельскохозяйственного производства в основном будет определяться урожаем зерновых. Сейчас погода и динамика сева говорят о высокой вероятности увеличения валового сбора зерновых в России в текущем году», — добавляет она. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2022 году индекс сельскохозяйственного производства составит около 102%.

«Пока ситуация нормальная. Посевная идет, запасы посевного материала, в том числе импортного, на этот год есть. Пока ожидания позитивные, с зерновыми все должно быть хорошо, — вторит ей Остапкович. — Я думаю, что по итогам года фантастических результатов не будет, но 1-2% роста вполне вероятны, по крайней мере точно будет не хуже 2021-го. Сельское хозяйство точно не провалится: все запасы есть, техника готова, высочайшей зависимости от импорта в этом году нет».

Елизавета Литвинова 

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