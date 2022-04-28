Сельхозпроизводство в России выросло на 1,9%

Делать дальнейшие прогнозы развития отрасли пока сложно, так как сельское хозяйство зависит от климатических условий flickr.com

По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в России по итогам первого квартала вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,9 млрд руб. Яровые культуры к 1 апреля были посеяны на 438 тыс. га (в два раза больше, чем к этому времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) — на 274 тыс. га (в 1,6 раза больше).



Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех хозяйствах за январь-март выросло на 5,5% (год назад было снижение на 2%), валовой надой молока увеличился на 1,6% (плюс 1,2%), производство яиц — на 2,3% (минус 2,3%). При этом производство птицы в сельхозорганизациях показало самый активный рост среди всех видов мяса: 556,1 тыс. т в марте, что на 9,1% больше, чем годом ранее.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько обращает внимание на то, что первый квартал — это, по сути, зима с заснеженными полями, и полевого растениеводства в этот период почти нет. «В данных за этот период акцент делается на животноводческую и тепличную продукцию. 1,9% роста довольно близки к нашим ожиданиям. Во втором квартале будет примерно то же самое. Про третий и четвертый пока говорить рано, но мы ожидаем, что в общем все будет хорошо, правда, там уже начинает играть погодный фактор», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, двукратный рост площадей, засеянных яровыми, объясняется погодными условиями, причем сейчас идет отставание, но оно не должно вызывать беспокойства: сейчас такое время, когда лучше прохладная и влажная погода, чем сухая и жаркая.



«В целом, рост производства представляется вполне объективным и ожидаемым в связи с удорожанием сельхозпродукции, — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Совершенно очевидно, что при текущем росте цен этот показатель и дальше будет увеличиваться. Но весьма вероятно его отставание в сопоставимых ценах». Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также считает рост ожидаемым, но отмечает, что не стоит делать каких-либо фундаментальных оценок о развитии сельского хозяйства в первом квартале года, поскольку оно «оживает только с апреля-мая».



Сельскохозяйственное производство — самый сезонный показатель, и его динамика в первом квартале не дает почти никакой информации о том, как будет развиваться ситуация в целом по году, соглашается начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Динамика сельскохозяйственного производства в основном будет определяться урожаем зерновых. Сейчас погода и динамика сева говорят о высокой вероятности увеличения валового сбора зерновых в России в текущем году», — добавляет она. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2022 году индекс сельскохозяйственного производства составит около 102%.



«Пока ситуация нормальная. Посевная идет, запасы посевного материала, в том числе импортного, на этот год есть. Пока ожидания позитивные, с зерновыми все должно быть хорошо, — вторит ей Остапкович. — Я думаю, что по итогам года фантастических результатов не будет, но 1-2% роста вполне вероятны, по крайней мере точно будет не хуже 2021-го. Сельское хозяйство точно не провалится: все запасы есть, техника готова, высочайшей зависимости от импорта в этом году нет».

