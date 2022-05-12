Недельная инфляция в России замедлилась

С начала года цены выросли почти на 12% Е. Разумный

Инфляция в России постепенно замедляется: за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост опустился до 0,1%, что близко к недельным темпам целевого ориентира Центробанка. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.



«Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности», — подчеркнул глава государства (цитата по стенограмме на сайте Кремля). При этом Путин отметил, что внутренний спрос отстает от прошлогодних значений, также продолжает сокращаться объем денежных средств на счетах предприятий и граждан. «Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике и такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020-2021 годов», — сказал президент.



По данным Росстата, инфляция в России с 30 апреля по 6 мая составила 0,12% после 0,21% с 23 по 29 апреля. С начала месяца к 6 мая цены выросли на 0,1%, с начала года — на 11,78%. В приведенном к годовым темпам выражении рост цен замедлился до 6,4% с 11,5% неделей ранее, что стало минимальным значением с 10 января, сравнило Минэкономразвития. Инфляцию продолжает сдерживать замедление роста цен на продовольственные товары (0,18%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, говорится в материалах ведомства.



Инфляционное давление в апреле снижалось после резкого роста в начале марта, отметил Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. Этому способствовали исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля. Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года, сравнил регулятор. При этом внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года может составить 18-23% против 8,4% в 2021-м. В следующем года она может замедлиться до 5-7%, а в 2024-м вернуться к таргету 4%.

