Минэкономразвития: уровень инфляции в России к концу года составит 17,5%

Даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности в экономике остается крайне высоким М. Стулов

Инфляция в России в 2022 году прогнозируется на уровне 17,5%, в 2023 году она замедлится до 6,1%, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В апреле Банк России представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в России по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, темп роста инфляции в 2022 году обязательно замедлится. Повторения мартовской ситуации, когда недельные темпы достигали 2,2%, а в итоге за месяц рост составил 7%, не повторится. «Вполне возможно, что в июле-августе начнется дефляционный процесс, потому что в конце мая — начале июня отечественные производители плодоовощной продукции начнут собирать урожай. В это время продукты этой группы всегда значительно дешевеют», — сказал эксперт. Правда, начиная с сентября, и до конца года начнется импорт и все снова серьезно подорожает, продолжает Остапкович. «Этот рост компенсирует летнее падение цен. В итоге мы выйдем на индекс потребительских цен в 20%. Это очень много. При этом ИПЦ в продовольственной группе всегда выше», — отметил аналитик ВШЭ. ​



Спад ВВП в России в 2022 году составит 7,8%, в 2023-м — минус 0,7%, сообщил представитель Минэкономразвития. По его словам, ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится. Он отметил, что в целом экономика России показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер правительства по ее поддержке. Однако, по его словам, главные сложности сохраняются: это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта, в первую очередь машин и оборудования, комплектующих и так далее.



При этом представитель министерства подчеркнул, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности остается крайне высоким, и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций (многие имеют отложенный характер), а также проблем с логистикой. Основной вклад в снижение экономики в текущем году внесет спад потребления. По словам представителя Минэкономразвития, Россия впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары, пишет ТАСС.



Восстановительный рост ожидается в 2024—2025 годах — на 3,2% и 2,6% соответственно. Вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года. Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования, активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией, достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов. Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим, считает ведомство.



Однако имеющиеся макроэкономические данные по итогам апреля — мая говорят о наличии рисков циклического кризиса в России. «Мы видим слабый рост денежной массы, недостаточный для выхода на целевые показатели, это главная для нас проблема, — приводит ТАСС слова представителя Минэкономразвития. — <…> Мы видим, что в экономике процессы адаптации запущены, но явно, что по разным сферам потребуется разное время». Представитель ведомства добавил, что министерство исходит из того, что бюджетная политика России в ближайшие годы будет «нейтрально-мягкой или даже ближе к мягкой», поскольку это позволяют имеющиеся ресурсы.

