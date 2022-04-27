Всемирный банк прогнозирует резкий рост мировых цен на продовольствие

Минэкономразвития ожидает инфляцию выше 20% Pixabay

Цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко вырастут в текущем году в результате шоков, вызванных российско-украинским конфликтом. Такой прогноз содержится в ежеквартальном докладе Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook. Стоимость пшеницы, согласно подсчетам ВБ, поднимется более чем на 40% и достигнет рекордных максимумов. Рост цен будет оказывать серьезное давление на развивающиеся страны, зависящие от импорта этой агрокультуры.



Стоимость энергоносителей в 2022 году вырастет на 50,5% по сравнению с 2021-м, а в 2023 году снизится на 12,4%, прогнозируют эксперты ВБ. Стоимость продуктов питания, по их мнению, увеличится на 22,9% в этом году и уменьшится на 10,4% в следующем. В 2021 году энергоресурсы подорожали почти вдвое, продукты питания — на 31%.



За последние два года рост цен на энергоносители был самым существенным с начала 1970-х, отмечает ВБ. Повышение цен на продовольственные товары, одними из крупнейших поставщиков которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, было максимальным с 2008 года.



По словам директора группы по перспективам развития ВБ Айхана Коуза, сырьевые рынки испытывают один из самых серьезных шоков предложения за десятилетия из-за спецоперации на Украине. Эксперт уверен, что вызванное этим повышение цен на продукты питания и энергоносители будет иметь гуманитарные и экономические последствия. Рост цен на сырье, по словам Коуза, усилит и без того высокое ценовое давление по всему миру.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что заявление ВБ вполне очевидно, и цены действительно растут. По словам эксперта, такой динамики роста цен не наблюдалось уже около 30 лет. Остапкович прогнозирует, что стоимость продовольствия будет повышаться и дальше, однако насколько высокими могут стать цены, он не уточнил. Рост цен на продовольствие запустила пандемия, напомнил Остапкович. Сейчас к этому добавился конфликт между Россией и Украиной.



Однако на практике не бывает такого, что цены растут постоянно, продолжает эксперт. «Рынок обязательно найдет точку равновесия. Условно, к концу года или в 2023-м будет перелом тенденции, а потом пойдет снижение. Сейчас экономический цикл входит в рост цен. Это удар по населению и экономике», — заключил он.



Между тем, Минэкономразвития ожидает падение экономики России в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023-м. В 2024 году рост должен составить 4,6%, в 2025 — 2,8%. Инфляция в 2022 году, согласно прогнозу, превысит 20%, в 2023 году — в 2024 году — 4%. Такой базовый сценарий прогноза социально-экономического развития министерство представило 26 апреля на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к правительству. В консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития ожидает падение ВВП в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% и в 2023-м.

