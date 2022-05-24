Минсельхоз: животноводы справляются с новыми вызовами

Животноводы вынуждены искать дополнительные каналы поставок Т. Кулистикова

Несмотря на все существующие сложности животноводческой отрасли и АПК в целом, производители неплохо справляются с новыми вызовами. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. «В прошлом году у нас были проблемы с объемом производства мяса птицы из-за вспышек гриппа птиц, однако несмотря на все это, по итогам года птицеводы вышли на позитивную динамику», — напомнил он.



В первом квартале производители животноводческой продукции — мяса, молока, яйца — продолжают демонстрировать рост, хотя и сталкиваются с рядом проблем, в том числе логистических. «Тем не менее, пока нет никаких предпосылок предполагать, что мы не выполним задачу этого года в части увеличения производства по всем направлениям, в том числе, в отрасли животноводства, — отметил он. — Нужно смотреть на возможности диверсификации традиционных каналов поставки оборудования, запчастей, премиксов, витаминов, кормовых добавок». Сегодня, по его словам, животноводы вынуждены искать дополнительные каналы поставок, с чем они неплохо справляются, обеспечивая продукцией не только внутренний рынок.



«Объемы экспорта растут, причем не только в стоимостном выражении, но и в объемах. Наша продукция востребована на внешних рынках, открываются новые страны для взаимодействия», — рассказал замглавы агроведомства. Открытие новых рынков, по его словам, является одним из векторов, которые будут двигать вперед наших производителей. По мнению Разина, одна из важных задач российских участников рынка — все более активно заявлять себя на международной арене как надежного поставщика с точки зрения объемов и качества, с чем наши производители уже неплохо справляются.



Также Разин сказал, что в начале года была проблема с инвестиционной активностью в животноводческом секторе из-за отсутствия ликвидности. «Мы видели определенные потрясения, связанные с увеличением ключевой ставки», — напомнил он. Однако благодаря дополнительным мерам поддержки отрасли удалось своевременно осуществить и посевную кампанию, и помочь производителям с инвестиционными кредитами. «Для нас животноводческая отрасль является одной из приоритетных, и сегодня для участников рынка льготные инвестиционные кредиты продолжают оставаться доступными», — подчеркнул Разин.



Он добавил, что Минсельхоз продолжает поддерживать и развивать программу по строительству селекционно-генетических центров, на что будут выделены дополнительные средства, в том числе, для возврата части капитальных затрат на строительство. Кроме того, для поддержки производителей сельхозпродукции было принято решение об обнулении ряда ввозных пошлин на технику, запчасти, оборудование, была упрощена процедура прохождения границы для СЗР и агрохимикатов.



Разин также обратил внимание, что сейчас в ряде крупных компаний продовольственного сектора происходит изменение структуры собственности, при этом все предприятия отрасли продолжают работать, сохраняя объемы производства. «У нас появляются новые инвесторы, меняются конечные держатели активов, мы к данному процессу относимся спокойно», — добавил он. Говоря о новых тенденциях, которые необходимо учитывать производителям продукции животноводства, Разин упомянул изменение покупательского поведения: люди стали проявлять меньше интереса к высокомаржинальным продуктам.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!

