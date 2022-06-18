ПМЭФ: инвесторы в АПК по-прежнему активны

Фонд Росконгресс

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) регионы заключили немало соглашений с инвесторами, в том числе новые проекты планируется реализовать в АПК. Наиболее заметные из них — в обзоре «Агроинвестора».



Больше всего соглашений по реализации проектов в АПК, по оценке «Агроинвестора», заключил «Мираторг». Президент агрохолдинга Виктор Линник в кулуарах ПМЭФ рассказал, что компания намерена вложить 12 млрд руб. в расширение мощностей в Брянской области. Средства пойдут на строительство двух зерносушильных комплексов, расширение птицеводческого проекта и возведение шести свинокомплексов.



В том числе в комплекс по выращиванию, убою и переработке мяса бройлеров планируется вложить 2,9 млрд руб. Соглашение предполагает строительство инкубатория, аммиачной установки, зерносушильного комплекса и склада-холодильника. Еще 1,3 млрд руб. будет направлено в создание четырех комплексов для подработки, хранения и перевалки зерновых культур мощностью по 47,6 тыс. т в год каждый. Кроме того, «Мираторг» вложит 74,3 млн руб. в строительство двух систем орошения площадью 50 га и 132 га. Они будут предназначены для выращивания семенного и товарного картофеля.



Также «Мираторг» планирует запустить два проекта в Курской области, в том числе по выпуску желатина стоимостью 3,5 млрд руб. и по производству гепарина на паритетных началах с Van Hessen Holding B.V., рассказал Линник. Кроме того, в этом году компания начнет в регионе строительство селекционно-семеноводческого центра. Инвестиции в проект составят 847 млн руб., производственная мощность — 27,4 тыс. т. Семена для подработки и протравливания будут поступать на комплекс не только из Курской, но и из Белгородской, Орловской, Брянской области и Ставропольского края. В качестве сырьевой базы выступят семена пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны, сообщила компания. Реализовать проект предполагается до конца 2023 года.



Еще 3,8 млрд руб. «Мираторг» вложит в строительство оптово-распределительного центра мощностью 30 тыс. паллетомест в Белгородской области. Инвестиционное соглашение с правительством региона также было заключено в ходе ПМЭФ. Компания планирует построить комплекс для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции на территории своего СК «Короча». Приступить к пуско-наладочным работам и запуску ОРЦ планируется в четвертом квартале 2023 года. Проект позволит оптимизировать логистическую цепочку поставок продукции глубокой переработки: мясных полуфабрикатов из свинины, говядины и курицы.



Также крупные проекты в мясном секторе заявила группа «Агроэко». В Тульской области до 2029 года она намерена построить три свинокомплекса, вложив более 4,5 млрд руб. В расширение производства в Воронежской области агрохолдинг инвестирует 21 млрд руб., там компания намерена построить семь свинокомплексов и комбикормовый завод.



«Холдинговая компания Элинар» вложит около 5 млрд руб. в строительство нового репродуктора для выращивания бройлеров в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Запуск комплекса намечен на 2025 год. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова сообщал, что это позволит компании увеличить производство мяса птицы в четыре раза — до 670 тыс. т в год.



Еще один крупный проект в птицеводстве намерена реализовать компания «Белгранкорм - Великий Новгород»: она направит 1,7 млрд руб. на модернизацию племрепродуктора второго порядка. Это позволит нарастить производство инкубационных яиц до 90,5 млн штук в год.



Группа «Агроинвест» построит в Липецкой области молочный комплекс за 1,4 млрд руб. на 1,2 тыс. голов КРС. Кроме того, холдинг вложит 1,4 млрд руб. в модернизацию двух комплексов по хранению, сушке и подработке зерна.



«Окуневское молоко» построит в Кемеровской области животноводческий комплекс, вложив 1 млрд руб. Планируется, что строительство будет завершено к 2025 году. Согласно договоренностям с властями региона, при строительстве комплекса максимально будет использоваться сырье и комплектующие, выпускаемые на местных предприятиях, сообщает облправительство.



«Агрофирма Солекс» планирует за три года построить в Крыму животноводческий комплекс, где будет содержаться 2 тыс. коров, плановый валовой надой — 18 тыс. т молока в год. Стоимость проекта не уточняется. Также компания вложит 200 млн руб. в возведение первой в регионе козоводческой фермы на 1 тыс. животных. Срок его реализации также три года.







Нижегородская ГК «Агат» с 2022-го по 2026 год планирует направить 10 млрд руб. на реализацию ряда проектов в растениеводстве. Они будут связаны с вводом в оборот неиспользуемых сельхозземель, созданием растениеводческого кластера, выращиванием и хранением зерновых и картофеля, производством семян и т. д. Также планируется развитие племенного коневодства на базе бывшего Перевозского конного завода. В прошлом году компания приобрела в регионе 38 тыс. га сельхозземли.



«Агроном-сад», один из крупнейших поставщиков товарного яблока в России, вложит 7,2 млрд руб. в развитие производства в Липецкой области. Компания планирует построить плодохранилище емкостью 25,5 тыс. т стоимостью 3,1 млрд руб. и заложены сады интенсивного типа, инвестировав 4,1 млрд руб.



Также в ходе ПМЭФ были заключены инвестиционные соглашения по проектам в тепличном секторе. Например, компания «Кубанские теплицы» к 2026 году построит в моногороде Топки Кемеровской области тепличный комплекс производительностью около 20 тыс. т овощей в год. Плановые инвестиции составят около 7 млрд руб., площадь — порядка 35 га.



«ЭКО-культура» в 2023 году планирует завершить строительство третьей очереди тепличного комплекса с интеллектуальной системой досвечивания в Тульской области. Инвестиции в проект составят около 12 млрд руб.



Администрация Новороссийска подписала соглашение с компанией «Салаты с моря» (дочернее предприятие холдинга «Белая дача») о строительстве в городе комплекса по производству салатов. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб. Предприятие будет выращивать кочанные салаты в открытом грунте и салаты baby-leaf в туннельных пленочных теплицах.







Немало крупных проектов ПМЭФ связано с переработкой сельхозпродукции. Так, крупный производственный комплекс по переработке рапса и льна появится в Новосибирской области на базе промышленного логистического-парка «Южный». Компания «Маслов» вложит в проект 3,7 млрд руб. Мощность предприятия составит 450 тыс. т в год, его строительство запланировано на 2022-2026 годы, первый этап должен быть реализован до 2024-го. Готовая продукция будет экспортироваться в Китай.



Компания «Био-Тон» в 2023 году планирует начать строительство первой очереди мукомольного завода в Саратовской области. Целевая мощность — 1 млн т зерна в год, производительность первой очереди — 350 тыс. т зерна. Инвестиции в первый этап составят около 6 млрд руб. Планируется строительство мельницы, элеватора, складов готовой продукции и транспортного цеха.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соглашение с основателем инвестиционной компании Alias Group и федерального девелопера «Неометрия» Борисом Юнановым о строительстве в регионе макаронной фабрики. Завод будет выпускать пасту быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы с соусами из натуральных ингредиентов премиум-класса. Запустить предприятие планируют в конце 2024 года. Плановая мощность — 5,5 тыс. т продукции (58,5 млн упаковок) в год. Стоимость проекта не уточняется.



Завод по производству безалкогольных напитков мощностью 100 млн бутылок в год с инвестициями 1 млрд руб. на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области построит «Соломон групп». Производство планируется запустить в 2024 году. Предприятие будет выпускать воду, комбучу, квас.



«АгриВолга» за три года создаст в Ярославской области биофабрику по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности. Предполагаемая мощность — 160 т в год, что составит более 25% потребности российского рынка. Объем инвестиций превысит 3 млрд руб. «Угличская биофабрика» планирует производить закваски и концентраты для производства сыров и кисломолочных продуктов (творог, сметана, ряженка, йогурт и др.).



Агрофирма «Павловская» (входит в холдинг «Русское поле») вложит 350 млн руб. в запуск производства кормов для рыбы в Нижегородской области. Мощность линии составит до 15 тыс. т в год, запустить производство планируется в конце 2023-го.



Инвесторы не оставили без внимания и важную тему эффективного использования отходов животноводства: компания «Фортис» намерена построить в Ленинградской области завод по производству органических и органоминеральных удобрений из куриного помета. Планируемый объем инвестиций — 2,5 млрд руб. Биосырье на переработку — около 500 т в сутки -будет поставлять птицефабрика «Северная». Ежегодно завод планирует выпускать около 150 тыс. т удобрений, при этом утилизироваться будет до 200 тыс. т отходов. Продукцию инвестор планирует в том числе поставлять на экспорт.







Учитывая обострившуюся проблему обеспечения агросектора средствами производства и необходимости замещения импорта, ряд компаний планируют существенные инвестиции в этом направлении. Например, фирма «Август» намерена построить научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений в Московской области. Общий объем инвестиций — 3,4 млрд руб. Работы начнутся в третьем квартале этого года, их завершение намечено на 2025-й. На базе НИЦ компания планирует разработку и исследования 16 новых препаративных форм химических средств защиты растений. Общий объем производства опытных образцов составит до 100 кг в год.



Также в Подмосковье будет создан агрокомплекс по выращиванию, исследованию и производству до 1 т семян овощей в год. Инвестор — агрофирма «Партнер» - планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. Первая очередь уже запущена, полностью реализовать проект планируется к 2030 году.



Белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор» реализует в Башкирии два проекта общей стоимостью 2,5 млрд руб. Компания намерена запустить производство оборудования для послеуборочной обработки зерна и создать в Уфе производственно-сервисный центр. Завершить строительство объектов планируется в марте 2023 года.







Также инвесторы не теряют интереса к проектам в сфере логистики и инфраструктуры. Компания «Октябрьское», крупнейший в Липецкой области поставщик сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и зерновой трейдер, намерен вложить 2,3 млрд руб. в строительство в регионе универсального логистического комплекса площадью 60 тыс. кв. м и 350 млн руб. — в создание дилерского сервисного центра «Ростсельмаш».



ГК «Шанс» тоже планирует построить в Липецкой области логистический центр примерно на 70 тыс. палетомест, вложив 2 млрд руб. Это необходимо, поскольку компания развивает производство средств защиты растений и расширяет рынок сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.



Группа компаний «Содружество» в ходе ПМЭФ подписала соглашение о строительстве терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в порту Усть-Луга Ленинградской области.



Самые большие вложения предполагает соглашение ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) и китайской госкорпорации China Chengtong International Investment. Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. Кроме этого, стороны планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб.

