ИКАР: экспорт пшеницы в сентябре превысил 2,4 млн тонн

Альтернативная логистика расширяется, но эти маршруты не могут значительно нарастить отгрузки flickr.com

Экспорт пшеницы по итогам сентября превысил 2,4 млн т, всего зерна — более 3,2 млн т. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он также добавил, что при благоприятных погодных условиях отгрузки пшеницы в октябре могут составить 2,6 млн т и более. Значительное падение объемов экспорта относительно прошлых лет связано с приостановкой работы портов Азово-Черноморского бассейна.



Ранее Рылько говорил, что в июне-сентябре экспорт пшеницы может составить 6,4 млн т, в том числе в сентябре — чуть более 2 млн т. По последней оценке аналитического центра «Русагротранса», с июля по сентябрь отгрузки пшеницы составят около 6,6 млн т, согласно мониторингу компании «ПроЗерно» — 8-8,5 млн т зерна, в том числе 5,6-7 млн т пшеницы. По предварительным данным, в сентябре Россия отгрузила на экспорт почти 1,7 млн т основных видов зерна, что в 3,8 раза меньше, чем в сентябре прошлого года, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. В том числе отгрузки пшеницы сократились в четыре раза, до 1,36 млн т с 5,4 млн т годом ранее. Это самые низкие показатели за последние 10 лет.



По оценкам компании «ПроЗерно», экспорт всех зерновых в этом сезоне может упасть до 40 млн т — это пессимистичный сценарий, при котором порты Азово-Черноморского бассейна не восстановят отгрузки в привычных объемах. «СовЭкон» ранее также уменьшил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/27, теперь на 4,7 млн т, до 36,7 млн т. Это будет минимальный объем поставок с 2021/22 сельхозгода и на 20% ниже прошлогодних 46 млн т, сравнили аналитики.



«СовЭкон» уменьшил прогноз, поскольку больше не ожидает нормализации экспорта через Черное и Азовское моря до 2027 года. «Отгрузки через Черное и Азовское моря остаются значительно ниже обычных уровней. Два из трех крупных зерновых терминалов Новороссийска — НЗТ и КСК, а также порт Туапсе продолжают работать, но с пониженной загрузкой», — говорилось в сообщении центра. В нем также уточнялось, что альтернативная логистика постепенно расширяется, но эти маршруты могут добавить лишь сотни тысяч тонн экспортных мощностей в месяц, тогда как выпадающие черноморские объемы исчисляются миллионами тонн.



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