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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ИКАР: экспорт пшеницы в сентябре превысил 2,4 млн тонн

В октябре отгрузки могут вырасти

| Агроинвестор |

Альтернативная логистика расширяется, но эти маршруты не могут значительно нарастить отгрузки
Альтернативная логистика расширяется, но эти маршруты не могут значительно нарастить отгрузки

Экспорт пшеницы по итогам сентября превысил 2,4 млн т, всего зерна — более 3,2 млн т. Об этом «» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. Он также добавил, что при благоприятных погодных условиях отгрузки пшеницы в октябре могут составить 2,6 млн т и более. Значительное падение объемов экспорта относительно прошлых лет связано с приостановкой работы портов Азово-Черноморского бассейна.

Ранее Рылько говорил, что в июне-сентябре экспорт пшеницы может составить 6,4 млн т, в том числе в сентябре — чуть более 2 млн т. По последней оценке аналитического центра , с июля по сентябрь отгрузки пшеницы составят около 6,6 млн т, согласно мониторингу компании «» — 8-8,5 млн т зерна, в том числе 5,6-7 млн т пшеницы. По предварительным данным, в сентябре Россия отгрузила на экспорт почти 1,7 млн т основных видов зерна, что в 3,8 раза меньше, чем в сентябре прошлого года, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг . В том числе отгрузки пшеницы сократились в четыре раза, до 1,36 млн т с 5,4 млн т годом ранее. Это самые низкие показатели за последние 10 лет.

По оценкам компании «», экспорт всех зерновых в этом сезоне может упасть до 40 млн т — это пессимистичный сценарий, при котором порты Азово-Черноморского бассейна не восстановят отгрузки в привычных объемах. «» ранее также уменьшил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/27, теперь на 4,7 млн т, до 36,7 млн т. Это будет минимальный объем поставок с 2021/22 сельхозгода и на 20% ниже прошлогодних 46 млн т, сравнили аналитики.

«» уменьшил прогноз, поскольку больше не ожидает нормализации экспорта через Черное и Азовское моря до 2027 года. «Отгрузки через Черное и Азовское моря остаются значительно ниже обычных уровней. Два из трех крупных зерновых терминалов Новороссийска — НЗТ и КСК, а также порт Туапсе продолжают работать, но с пониженной загрузкой», — говорилось в сообщении центра. В нем также уточнялось, что альтернативная логистика постепенно расширяется, но эти маршруты могут добавить лишь сотни тысяч тонн экспортных мощностей в месяц, тогда как выпадающие черноморские объемы исчисляются миллионами тонн.

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