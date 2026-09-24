Экспорт муки в этом году превысит 500 тысяч тонн

Россия активно наращивает поставки в Китай Е. Кузьмина / Ведомости

В этом сезоне экспорт муки, по прогнозу, составит 528 тыс. т на сумму $162 млн (в 2025-м — 529 тыс. т на $163 млн). Такую оценку озвучил президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в ходе съезда членов отраслевого объединения. Он также сообщил, что хоть Россия и потеряла свои позиции на рынках стран Центральной Азии и Африки, отечественные мукомолы активно наращивают отгрузки в Китай: при сохранении текущих темпов по итогам года поставки в республику могут составить порядка 200 тыс. т, что сопоставимо с рекордным по всем направлениям 2024-м.



В ходе съезда с докладом также выступил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Он сообщил, что Минсельхоз поручил нарастить экспорт муки. По данным центра за 2025 год, Россия занимала девятое место в мировом рейтинге крупнейших поставщиков этой продукции с долей 2,9%. «Несмотря на такие цифры, мы видим, что экспорт муки постепенно снижается <...>, и в группе лидеров появились Казахстан и Узбекистан», — сообщил Ильюшин. Ранее в ходе съезда Свириденко говорил, что в 2023 году отгрузки составили 1,137 млн т на $307 млн, в 2024-м — 1,19 млн т стоимостью $309 млн. Но далее экспорт начал сокращаться из-за укрепления рубля и снижения ставки «плавающей» пошлины на зерно.



По словам Ильюшина, крупнейший поставщик муки на мировый рынок — Турция — активно реализует ее в страны, куда и Россия могла бы отгружать свою продукцию: Сомали, Гана, Куба, Индонезия и др. При этом, обратил внимание он, турецкие мукомолы сейчас находятся в сложной ситуации из-за ограниченных возможностей импорта пшеницы из Причерноморья. «Мы в среднесрочной перспективе видим, что они резко сократят экспорт муки по причине меньшего поступления зерна. Это для нас открывает дополнительные возможности», — отметил Ильюшин, добавив, что в связи с этим мукомолам следует рассмотреть возможность пробных отгрузок на новые рынки. Особенно это актуально при снижении внутренних цен на зерно.



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