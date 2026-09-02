Китайский инвестор построит завод по переработке сои в Приморье

Завод будет выпускать соевое масло и шрот Pixabay

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Агропромышленный перерабатывающий комплекс ДВ» подписали соглашение о строительстве комплекса по переработке соевых бобов на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» (Приморский край). Инвестиции в проект составят более 324 млн руб., документ был подписан в ходе XI Восточного экономического форума, сообщается на сайте КРДВ.



После выхода на полную производственную мощность завод сможет выпускать 60 тыс. т соевого шрота и масла, уточняется в сообщении. Продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в КНР. В рамках соглашения КРДВ предоставит резиденту в аренду земельный участок, обеспечит необходимой инфраструктурой, включая электроэнергию, газо- и водоснабжение, а также водоотведение.



Среди регионов Дальневосточного федерального округа ключевую роль в производстве сои играет Амурская область, отметил замгендиректора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий. «В статусе резидента ТОР “Амурская” в городе Белогорске создается производственно-логистический комплекс с заводом по переработке соевых бобов. Закономерно, что еще один крупный проект в этой сфере будет реализован в Приморском крае — втором регионе ДФО по объему посевных площадей сои», — приводятся в сообщении слова Скалия.



Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что Дальний Восток привлекает инвесторов из Китая, которые постепенно заходят в макрорегион. Главное преимущество российских сои и кукурузы в том, что это не ГМО, и в связи с этим культуры реализуются в республике с определенной премией.



Директор практики бизнес-консультирования компании «Технологии Доверия» Надежда Селезнева считает, что иностранному капиталу наиболее интересны несколько направлений, среди которых экспортно-ориентированное растениеводство с инфраструктурой вывоза, а также переработка сырья под рынок КНР, привлекательность которого растет по мере того, как тарифная политика делает вывоз сырья дороже экспорта продуктов передела.



Наибольший интерес для иностранных инвесторов, прежде всего китайских, могут представлять проекты, связанные с глубокой переработкой продукции, уверен директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. В первую очередь, это касается переработки сои, производства растительных масел, кормовых компонентов и белковых концентратов, а также мясопереработки и пищевой промышленности.



При этом сдерживающими факторами для иностранных инвестиций остаются ограничения на приобретение сельхозземель иностранными лицами, сложности трансграничных расчетов и регуляторные риски, считает Селезнева. Поэтому наиболее реалистичной часто становится модель совместного предприятия: иностранная сторона предоставляет капитал, технологии и доступ к рынку сбыта, российская — доступ к земле, операционное управление и взаимодействие с регулирующими органами.



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