АКОРТ: социально значимые продукты в сентябре стали дешевле на 1,6%

Минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в торговых сетях за месяц уменьшилась на 0,7% А. Орлов / Ведомости

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в сентябре снизились в среднем на 1,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары «первой цены» в сентябре составила минус 0,3% против плюс 0,3% в июле и августе. В сентябре прошлого года средняя наценка в этой категории составляла 2,8%, в сентябре 2024-го — 6,6%.



В сентябре АКОРТ зафиксировала снижение цен в девяти из 25 категорий социально значимых продуктов питания. Заметнее всего за год подешевели сливочное масло (-24%), рис (-19%), свинина (-18%), пшено (-15%) и пшеничная мука (-10%), а также ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-2,6%) и яйца (-2,4%). В пределах 1% снизились цены на вермишель (-0,05%) и молоко (-0,04%).



Минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в торговых сетях за месяц уменьшилась на 0,7%. Лидерами сентябрьского снижения цен стали овощи борщевого набора: морковь за месяц подешевела на 24%, картофель — на 19%, капуста — на 14%, свекла— на 12,5%, репчатый лук — на 11%. Также стали дешевле сезонные яблоки (-5,3%), баранина (-2,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-1,6%), подсолнечное масло (-1,2%), сахар-песок (-1,1%).



«Динамика цен на продовольственные товары “первой цены” в сентябре отражает инфляционные издержки по всей цепочке поставок, — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов. — Осенью на рынок поступает новый урожай, что дополнительно помогает сдерживать ценовые колебания на сезонные продукты. Торговые сети со своей стороны поддерживают потребителей, покрывая низкие наценки и часть стоимости базовых продуктов за счет собственной маржи».



По данным АКОРТ, в сентябре торговые сети продавали ниже закупочной стоимости товары «первой цены» в 15 из 25 социально значимых категорий. В их числе пшено (-14,9%), гречневая крупа (-14,3%), яйца (-7,7%), подсолнечное масло (-5,7%), морковь (-5,7%), баранина (-5,5%), капуста (-4,4%), пшеничная мука (-3,7%), рис (-3,6%), сезонные яблоки (-3,6%), свекла (-2,6%), вермишель (-1,3%), сахар-песок (-0,6%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (-0,4%) и тушка цыпленка-бройлера (-0,2%).



По данным Росстата, в сентябре средние розничные цены на продукты питания в целом остались на прежнем уровне, за год подорожали на 5,05%. Плодоовощная продукция за месяц подешевела на 4,24%, в годовом выражении цена выросла на 4%. Заметнее всего в прошлом месяце снизились цены на картофель (-13,1%), капусту (-12,7%), морковь (-12%), лук и виноград (-9,5%), свеклу (-8,9%), яблоки (-8,6%). Стали дороже томаты (+5%), апельсины (+3,7%), бананы (+2,3%). Цены на мясо птицы выросли на 1,4%, на свинину — на 1%. Куриные яйца стали дороже на 8,6%, гречка — на 3,3%, пшено — на 2,1%. Сахар подешевел на 1,8%.



Ранее правительство утвердило перечень из 24 продуктов питания, цены на которые с 1 января 2027 года будут мониторить по всей цепочке движения от производителя до магазина. В список вошли рыба, говядина, свинина, баранина, куры, сливочное и подсолнечное масла, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, томаты, огурцы и капуста. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что этот список необходимо расширить, пишет ТАСС. «Нужно значительно расширить перечень самых востребованных продуктов исходя из современных реалий, а также добавить туда непродовольственные товары первой необходимости», — сказал депутат. При этом он отметил, что «пока не появится отдельный центр принятия решений — Госкомцен — никакого регулирования не будет».



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