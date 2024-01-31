Среди ключевых мероприятий дорожной карты — повышение и контроль качества шерсти Milligan’s Gander Hill Farm

Правительство утвердило план развития глубокой переработки овечьей шерсти, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, слова которого приводит «Парламентская газета». Он отметил, что дорожная карта основана на рекомендациях, принятых в сентябре 2023 года на выездном заседании Совета по АПК в Ставропольском крае. Эти рекомендации отражают потребности ведущих предприятий по переработке шерсти.



Среди ключевых мероприятий — повышение и контроль качества шерсти, господдержка предприятий отрасли, таможенно-тарифное регулирование ввоза и вывоза шерсти, а также обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Всего план включает 27 мероприятий, большинство из которых должны быть завершены до конца текущего года, поскольку отрасль требует немедленной поддержки. Яцкин отметил, что утверждение дорожной карты — лишь первый шаг в работе по поддержке отрасли и созданию шерстяных кластеров, начатой по поручению правительства. Особое внимание будет уделяться работе с регионами-лидерами в этой сфере, такими как Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия и Тува.



В марте 2023 года «Парламентская газета» писала о сокращении численности тонкорунных овец в России. Оценочно, сейчас 85% овец принадлежат частным лицам, у которых часто нет средств на улучшение породы, что приводит к снижению качества шерсти. Сенатор от Ставрополья Геннадий Ягубов отмечал, что для увеличения спроса на шерсть необходимо создать рынок сбыта продукции из нее.



На выездном заседании Совета по АПК на Ставрополье Яцкин напоминал, что на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко обсуждалась необходимость создания полного цикла переработки шерсти от первичного сбора до производства готовых изделий. По мнению сенатора, основной проблемой отрасли является нехватка качественного сырья, а именно тонкорунной шерсти.



В сентябре прошлого года бывший тогда заместителем министра сельского хозяйства Иван Лебедев говорил, что производство шерсти в России в 2023 году составит порядка 46 тыс. т, что соответствует уровню 2022-го. Он отмечал, что производство тонкой и полутонкой шерсти в 15,9 тыс. т обеспечивают сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства 14 регионов. «Хронической проблемой отрасли на протяжении ряда лет является низкая заинтересованность российских переработчиков в закупке российского сырья. Внутренние российские цены на текущий момент по данным овцеводческих регионов на тонкую и полутонкую шерсть не превышают 70 руб./кг, а в отдельных случаях — менее 20 руб.», — приводил ТАСС слова Лебедева.



Минсельхоз совместно с регионами реализует ряд мероприятий, направленных на поддержку отрасли, в том числе компенсирует часть затрат на поддержку производства шерсти тонкорунных и полутонкорунных овец. В то же время остается неоспоримым фактом замедления развития внутреннего рынка шерсти — рост импорта, который ежегодно увеличивается, к тому же кроме шерсти без ограничений завозится пряжа и готовые изделия из шерсти и смешанных тканей, обращал внимание Лебедев.



Год назад гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» предупреждал, что Россия рискует потерять тонкорунное овцеводство, поскольку из-за более низкой рентабельности по сравнению с мясным овцеводством поголовье овец шерстных и мясо-шерстных пород серьезно сокращается. Эти направления неконкурентны, однако тонкорунное овцеводство создавалось десятилетиями, его нужно сохранить и придать новый импульс его развитию, уверен он.



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