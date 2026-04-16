Свиноводческие проекты снова получили льготное финансирование

Животноводство остается инвестиционно привлекательным, об этом рассказала вице-президент, руководитель аналитического департамента «Газпромбанка» Дарья Снитко на бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Отрасль обладает конкурентным преимуществом, так как сейчас она в большей степени ориентирована на внутренний рынок, который в условиях волатильности и рисков на мировой арене стабилизирует спрос и создает возможности для роста, пояснила она.



По данным аналитиков «Газпромбанка», до 2014 года вклад агросектора в общий ВВП был достаточно значительным, и в период с 2022 по 2025 годы сохранялся. «А вот период с 2026-го и на ближайшие пять лет, возможно, станет временем, когда и вклад АПК, и вклад потребительских товаров в ВВП будет очень сильно сокращен в связи с тем, что происходит замедления роста потребления», — отметила Снитко.



Инвестиции в АПК находятся в нисходящем тренде уже несколько лет. «Если посмотреть издалека, то задел, который был дан госпрограммой развития сельского хозяйства в 2004 году и далее — различными мерами поддержки государства, разогрел инвестиции в отрасль. Однако он, в целом, утих», — сказала эксперт. И сейчас агросектору нужны новые источники идей для того, чтобы стимулировать новый приток инвестиций в него.



В этом году продолжает сохраняться сложная экономическая ситуация. Темп роста ВВП сегодня очень сильно замедляются, хотя пока нет оснований говорить о рецессии. В связи с этим, стоимость денег будет оставаться достаточно существенной. Аналитики «Газпромбанка» ожидают ее определенного снижения относительно высоких значений 2025 года, жесткость денежно-кредитной политики будет уходить в прошлое. По текущему консенсус-прогнозу возможно снижение ключевой ставки до 12% к концу года. Но, тем не менее, ставки по кредитам в течение 2026-го останутся выше, чем в 2022—2023 годах.



Безусловно, у отдельных предприятий агроотрасли есть возможности инвестировать за счет собственных средств, считают эксперты «Газпромбанка», хотя прибыль в прошлом году в секторе несколько сократилась, а задолженность выросла примерно на 10%. При этом, уточнила Снитко, уровень закредитованности в АПК находится на среднем уровне — он увеличился к 2024 году, но ситуация в секторе гораздо лучше, чем в ряде других отраслей российской экономики.



В числе рисков, которые являются значимыми для агросектора, Снитко назвала дефицит кадров. «Главным вызовом для инвестиций в любую отрасль, и для агросектора это особенно заметно, остается то, что Россия является страной в такой стадии демографического перехода, когда количество трудоспособного населения сокращается, появляются отрасли, в которые хотят трудоустраиваться больше и больше людей, и агросектор, к сожалению, во многих регионах этим отраслям проигрывает. Это вызывает необходимость повышать оплату труда и увеличить издержки предприятий, что, безусловно, влияет на окупаемость инвестиций», — подчеркнула эксперт.



Еще одна проблема — ограниченные финансовые ресурсы. После 2022 года приток иностранных инвестиций в страну практически прекратился, а источником длинных денег в экономике теперь является население. Это, подчеркнула Снитко, тоже сдерживает возможность инвесторов привлекать деньги по комфортным ставкам на длинный горизонт. Кроме того, после 2018 года трендом подсвечиваемым государством, в том числе в форме субсидий, стало развитие экспорта. Однако из-за ряда геополитических причин сейчас становится очевидным, что глобальная экономика распадается, конкуренция на экспортных направлениях усиливается, а риски становятся выше.



Общий объем инвестиций в АПК сокращается, при этом в растениеводство они уменьшаются с 2021 года. «В 2022 году, казалось бы, отмечался рост — и цен, и активности, к тому же, был получен рекордный урожай по ряду культур, — но в физическом выражении, то есть, по количеству купленной новой техники, построенных зданий инвестиции в сектор сокращаются», — подчеркнула Снитко. А животноводство в прошлом году показало рекордный прирост — в основном, за счет новых проектов в свиноводстве, которые получили финансирование, и птицеводстве, в том числе яичном.



