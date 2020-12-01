События года. Февраль. Началась весенняя посевная кампания

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В первой декаде февраля — примерно в то же время, что и в 2019 году — аграрии Крыма приступили к весеннему севу



К концу месяца посевную начали Краснодарский и Ставропольский края, также к весенним полевым работам приступили в Ростовской области. Федеральный Минсельхоз оценивал, что яровые агрокультуры в 2020 году должны занять 52 млн га, что соответствует прошлогоднему уровню, в том числе яровые зерновые — 29,2 млн га. При этом из-за теплой зимы в ряде регионов России полевые работы начнутся раньше среднемноголетних сроков, обращало внимание ведомство. Ожидания министерства оправдались: на Юге сев шел с опережением темпов прошлого года, раньше обычного вышли в поле аграрии некоторых регионов Центра и Приволжья, из-за аномально теплой погоды рано отсеялась Сибирь. В ходе всей весенней кампании Минсельхоз докладывал, что работы идут в штатном режиме, в том числе когда в стране начали действовать карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.