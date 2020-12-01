События года. Сентябрь. Рекордные цены на подсолнечник и масло из него

Журнал «Агроинвестор»
В сентябре подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового впервые за последние четыре года
В портах Черного моря стоимость первого резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника в главных странах-производителях — на Украине и в России. Тогда цена подсолнечного масла доходила до $1 тыс./т. Как отмечали аналитики, таких значений не было с сезона-2012/13, когда оно стоило в среднем $1,1 тыс./т.
То, что подсолнечное масло стало самым дорогим видом масла, закономерно. С точки зрения питательных свойств оно превосходит рапсовое, соевое и тем более пальмовое, и, соответственно, должно стоить дороже. Однако из-за достаточно большого предложения подсолнечного масла премия за его качественные показатели в последние годы не учитывалась. Сейчас ситуация меняется, но в первую очередь из-за недобора урожая подсолнечника на Украине и в России: первая, по прогнозам экспертов, может собрать 14-14,5 млн т, вторая — 12-13 млн т в весе после доработки.
Высокие цены на подсолнечное масло, а также ожидания более низкого производства поддерживают хороший ценовой уровень и на рынке подсолнечника. По итогам сентября агрокультура стоила 28,2 тыс. руб./т. Сентябрьские показатели стали самыми высокими в этом году и превысили рекорды августа на 17%. По сравнению с прошлым годом подсолнечник подорожал на 49%. В октябре рост цен продолжился, и они перевалили за 30 тыс. руб./т, что является историческим максимумом.
Между тем Масложировой союз России продолжает активно лоббировать идею ограничения экспорта подсолнечника. Организация опасается, что в условиях падения урожайности масличных в России в этом году может наблюдаться низкая загрузка перерабатывающих мощностей. Усугубить проблему может активный экспорт сырья, который уже наблюдался в сезоне-2019/20. По этой причине союз просит применить регуляторные меры, в частности, разрешительный порядок на экспорт рапса и подсолнечника, чтобы переработчики вновь не столкнулись с угрозой большого вывоза этих агрокультур. Ограничительной мерой может стать повышение ставки вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20% от таможенной стоимости партии, но не менее €80/т.
Если экспорт будет ограничен, то аграрии потеряют стимул к его выращиванию и могут уменьшить посевы подсолнечника, что уже случилось в текущем году — площади под агрокультурой сократились на 100 тыс. га. Постоянные разговоры об ограничениях не способствуют развитию производства. Некоторые аграрии стали закупать семена худшего качества, проводить меньше обработок СЗР, экономить на технологиях.
По мнению Масложирового союза, Россия вообще не должна экспортировать подсолнечник, потому что загрузка перерабатывающих мощностей в России сейчас составляет менее 70%. В 2020 году при плохом раскладе заводы будут загружены менее чем на 66%.