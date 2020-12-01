События года. Сентябрь. Рекордные цены на подсолнечник и масло из него

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В сентябре подсолнечное масло стало самым дорогим растительным маслом в мире, его цены в Европе превысили цены рапсового впервые за последние четыре года

В портах Черного моря стоимость первого резко выросла из-за пессимистичных прогнозов урожая и отсутствия предложений по поставке подсолнечника в главных странах-производителях — на Украине и в России. Тогда цена подсолнечного масла доходила до $1 тыс./т. Как отмечали аналитики, таких значений не было с сезона-2012/13, когда оно стоило в среднем $1,1 тыс./т.



То, что подсолнечное масло стало самым дорогим видом масла, закономерно. С точки зрения питательных свойств оно превосходит рапсовое, соевое и тем более пальмовое, и, соответственно, должно стоить дороже. Однако из-за достаточно большого предложения подсолнечного масла премия за его качественные показатели в последние годы не учитывалась. Сейчас ситуация меняется, но в первую очередь из-за недобора урожая подсолнечника на Украине и в России: первая, по прогнозам экспертов, может собрать 14-14,5 млн т, вторая — 12-13 млн т в весе после доработки.



Высокие цены на подсолнечное масло, а также ожидания более низкого производства поддерживают хороший ценовой уровень и на рынке подсолнечника. По итогам сентября агрокультура стоила 28,2 тыс. руб./т. Сентябрьские показатели стали самыми высокими в этом году и превысили рекорды августа на 17%. По сравнению с прошлым годом подсолнечник подорожал на 49%. В октябре рост цен продолжился, и они перевалили за 30 тыс. руб./т, что является историческим максимумом.







Между тем Масложировой союз России продолжает активно лоббировать идею ограничения экспорта подсолнечника. Организация опасается, что в условиях падения урожайности масличных в России в этом году может наблюдаться низкая загрузка перерабатывающих мощностей. Усугубить проблему может активный экспорт сырья, который уже наблюдался в сезоне-2019/20. По этой причине союз просит применить регуляторные меры, в частности, разрешительный порядок на экспорт рапса и подсолнечника, чтобы переработчики вновь не столкнулись с угрозой большого вывоза этих агрокультур. Ограничительной мерой может стать повышение ставки вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20% от таможенной стоимости партии, но не менее €80/т.



Если экспорт будет ограничен, то аграрии потеряют стимул к его выращиванию и могут уменьшить посевы подсолнечника, что уже случилось в текущем году — площади под агрокультурой сократились на 100 тыс. га. Постоянные разговоры об ограничениях не способствуют развитию производства. Некоторые аграрии стали закупать семена худшего качества, проводить меньше обработок СЗР, экономить на технологиях.

