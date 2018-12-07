Начала работу конференция «Агрохолдинги России-2018»

В Москве начала работу ХVIII конференция об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2018», организованная проектом «Агроинвестор». На конференции будут подведены предварительные итоги 2018 года в сельском хозяйстве и его основных секторах. Ведущие отраслевые и финансовые эксперты и аналитики представят прогнозы и сценарии развития отрасли в 2019 году и более долгосрочной перспективе. Вместе с представителями агробизнеса они посмотрят на АПК в контексте больших мировых трендов, обсудят, какие направления будут наиболее привлекательными для вложений и многое другое.



Конференция проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России, а также отраслевых союзов. Генеральный партнер «Агрохолдингов России» - «ФосАгро-Регион», партнер — Foss, спонсоры регистрации — компании «Мегамикс», Amazone, «Агро-Союз Дальний Восток», Petkus, Hiring Talents.



В стартовой панели «Ключевые тренды года» эксперты обсудят конкурентную среду на агрорынках, новые законодательные инициативы в отрасли, вопросы финансирования АПК. Стратегическая панель конференции будет посвящена драйверам роста сельского хозяйства и проблемам конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия. В панели экспертов и отраслевых союзов кроме оценок и прогнозов по отдельным рынкам будет представлен специальный доклад «Цифровая трансформация отрасли: Россия, регионы, агробизнес».



Также в формате открытого интервью на «Агрохолдингах России» выступит Леонид Барышев, основатель компании «Эссен Продакшн АГ» - одного из российских лидеров по производству масложировой (бренд «Махеевъ») и кондитерской продукции. В интервью редакционному директору «Агроинвестора» Николаю Лычеву он расскажет, как компания из глубинки стала одним из крупнейших игроков в стране, как она за несколько лет удвоила оборот, об экспортных планах и многом другом.



В работе конференции принимают участие около 200 игроков рынка — производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поставщиков ресурсов и услуг для АПК, ведущих отраслевых и финансовых экспертов и аналитиков, союзов и ассоциаций, консалтинговых компаний.

