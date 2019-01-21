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В Минсельхоз назначен очередной топ-менеджер из Россельхозбанка
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
21 января 2019
Максим Титов возглавил департамент регулирования рынков АПК
Ранее департаменты регулирования рынков и экономики и господдержки были объединены
Фото: В. Бычков

Максим Титов назначен директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза, сообщило ведомство. Анатолий Куценко, занимавший эту должность ранее, покинул министерство в конце прошлого года.

Титов родился в 1986 году в Узбекистане. В 2008-м окончил Финансовую академию при правительстве России, годом позже — Институт профессиональной оценки. Он экономист-менеджер, специалист по антикризисному управлению.

С 2007 года Титов занимал различные должности в неназванной коммерческой организации, в 2011-м начал работу в Россельхозбанке. Там он был начальником отдела контроля реализации проектов управления проектного финансирования кредитного департамента; исполнительным директором, управляющим директором управления проектного финансирования; начальником управления проектного финансирования департамента крупного бизнеса; заместителем директора департамента крупного бизнеса.

Куценко с 2013 года возглавлял департамент экономики и государственной поддержки АПК. В 2016-м он перешел на работу в «Объединенную зерновую компанию» на должность заместителя гендиректора, а в 2017-м вернулся в Минсельхоз, став директором департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК. В июле прошлого года этот департамент был разделен на два — регулирования рынков АПК, а также экономики и государственной поддержки. Куценко до отставки руководил первым, второй возглавляет Галина Фомина. Ранее она работала в команде нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева — с 2000 по 2009 год была заместителем директора департамента финансов и бухгалтерской отчетности Минсельхоза.

Куценко 14 января был избран президентом Национального союза производителей плодов и овощей. Прежний президент союза Сергей Королев в прошлом году стал врио гендиректора «Объединенной зерновой компании».

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