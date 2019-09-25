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Харон Амерханов покинул Минсельхоз
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
25 сентября 2019
Он возглавлял департамент животноводства и племенного дела ведомства с мая 2016 года
Амерханов пришел в федеральное агроведомство в 1997 году
Фото: В. Бычков

Харон Амерханов покинул пост главы департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза, который занимал с мая 2016 года, следует из информации на сайте агроведомства. По данным Milknews, врио директора назначен бывший заместитель Амерханова Геннадий Шичкин.

Харон Амерханов родился в 1951 году в Казахской ССР. В 1973-м окончил Кабардино-Балкарский государственный университет, получив специальность зоотехника. В 2001 году стал доктором сельскохозяйственных наук. В биографической энциклопедии РАСХН говорится, что Амерханов — видный ученый в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, технологии производства продуктов животноводства. Его научные исследования посвящены вопросам разработки теоретических и практических аспектов выведения новых пород и типов скота, совершенствования селекционных признаков, породных и продуктивных качеств животных. Амерханов является автором российской информационно-вычислительной системы в племенном мясном скотоводстве, соответствующей международным стандартам.

В 1973—1975 годах Амерханов работал зоотехником на ферме в Ставропольском крае затем около двух лет был бригадиром по откорму скота ОПХ «Гикаловское», младшим научным сотрудником, заведующим лабораторией животноводства Чечено-Ингушской государственной сельскохозяйственной опытной станции. После этого до 1979 года был главным зоотехником колхоза «Советская Россия» Чечено-Ингушской АССР. До 1982 года учился в аспирантуре Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования. В 1982—1985 годах — главный зоотехник ОПХ «Гикаловское». С 1985 по 1993 год — начальник отдела, заместитель министра по животноводству и ветеринарии Министерства сельского хозяйства Чечено-Ингушской АССР. В 1994—1996 годах был министром экономики и финансов, заместителем председателя правительства Чеченской республики. В 1997 году Амерханов стал заместитель руководителя департамента животноводства и племенного дела федерального Минсельхоза и работал в этой должности до мая 2004-го. В 2004—2005 — заместитель начальника управления Федерального агентства по сельскому хозяйству. В 2006—2008 — заместитель директора департамента ветеринарии и животноводства. В 2009 году Амерханов вновь стал заместителем директора департамента животноводства и племенного дела, а в мае 2016-го возглавил этот департамент. На этом посту он сменил Владимира Лабинова, который позднее стал министром сельского и рыбного хозяйства Карелии.

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