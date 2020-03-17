«Агроинвестор» переносит конференцию Russian Meat & Feed Industry

Уважаемые коллеги и партнеры!
Информируем вас, что в связи с введением в действие Указа мэра Москвы от
Как организатор мероприятия подтверждаем, что все обязательства, взятые нами на себя в рамках этого проекта, будут выполнены в полном объеме, как только меры чрезвычайного характера, установленные законодательством и препятствующие проведению конференции, будут отменены, а обстоятельства непреодолимой силы — устранены. О новой дате проведения Russian Meat & Feed Industry — 2020 «Агроинвестор» сообщит вам дополнительно.