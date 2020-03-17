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«Агроинвестор» переносит конференцию Russian Meat & Feed Industry
Агроинвестор
17 марта 2020
Проведение конференции Russian Meat & Feed Industry — 2020 откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы

Уважаемые коллеги и партнеры!

Информируем вас, что в связи с введением в действие Указа мэра Москвы от 16.03.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ», п. 3 ст. 401 ГК РФ, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», проведение конференции Russian Meat & Feed Industry — 2020 откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы (угроза распространения в Москве новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV), установленных действующим законодательством.

Как организатор мероприятия подтверждаем, что все обязательства, взятые нами на себя в рамках этого проекта, будут выполнены в полном объеме, как только меры чрезвычайного характера, установленные законодательством и препятствующие проведению конференции, будут отменены, а обстоятельства непреодолимой силы — устранены. О новой дате проведения Russian Meat & Feed Industry — 2020 «Агроинвестор» сообщит вам дополнительно.

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