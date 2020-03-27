Владимир Путин предложил ввести временный мораторий на санкции

Президент Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 заявил, что на период кризиса важно создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. «В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок», — сказал президент (цитата по стенограмме на сайте Кремля). Путин подчеркнул, что прежде всего речь идет «о странах, которые больше других страдают от этой пандемии».

По словам президента, участникам «двадцатки» нужен общий план поддержки экономик, стабилизации ситуации и восстановления доверия на мировых рынках в условиях распространения коронавируса. Основную роль в повышении глобального спроса должны играть национальные экономики, однако возможности заимствования для многих стран в условиях волатильности рынка ограничены.

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро также считает, что в условия пандемии нужно предотвратить введение политики «разорения соседа», которую, в виде повышенных экспортных пошлин или прямого запрета на экспорт, практиковали некоторые страны во время глобального кризиса цен на продовольствие в 2008 году. «Такие меры ведут к зеркальной реакции и ухудшают положение для всех, не только для малых торговых партнеров», — говорит он (цитата по сайту ФАО). Тореро считает, что стабилизировать мировые рынки продовольствия поможет временное снижение запретительных импортных тарифов, нетарифных торговых барьеров и налогов на добавленную стоимость.

«Важны временные денежные выплаты малообеспеченным фермерам, а также дотации на возобновление производства», — отметил Тореро. Банки должны отказаться от комиссий по фермерским кредитам и продлить сроки их погашения. Чтобы помочь оставаться на плаву малым и средним агропромышленным предприятиям, а также их работникам, можно осуществлять вливания капитала в сельскохозяйственный сектор, говорит он. А в период чрезвычайного положения правительства могут вести специальные закупки сельскохозяйственной продукции у мелких фермеров на создание чрезвычайных стратегических резервов для гуманитарных целей.

По информации ФАО, пока перебои с поставками продуктов из-за пандемии минимальны, но в апреле — мае организация ожидает сбоев в цепочках поставок продовольствия. Например, ограничения передвижения, а также элементарное нежелательное поведение рабочих, могут препятствовать фермерам и переработчикам. На сельскохозяйственном производстве может негативно сказаться и нехватка удобрений, ветеринарных препаратов и других ресурсов.

Пандемия отразится и на спросе продовольствия. В ее начале наблюдается потребительский ажиотаж, но существует возможность непропорционально большого сокращения потребления мяса (как следствие научно не обоснованных страхов, что животные могут быть разносчиками вируса) и других высокоценных продуктов, таких как овощи и фрукты (что приведет к падению цен), опасается ФАО. Потеря работы может повлиять на потребление в менее обеспеченных странах, так как там спрос на продовольствие в большей степени связан с уровнем дохода. Также из-за страха заразиться люди могут меньше посещать рынки и будут прибегать к доставке продуктов, считают эксперты организации.