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Конференция Агрохолдинги России — 2020

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«Агроинвестор» провел XX конференцию «Агрохолдинги России»

Получите доступ к видеозаписи и материалам конференции

| Агроинвестор |

Фрагменты конференции «Агрохолдинги России – 2020»

Фрагменты конференции «Агрохолдинги России – 2020»

Агроинвестор

10 декабря «Агроинвестор» провел XX ежегодную конференцию об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России». Мероприятие прошло в гибридном формате: более 100 гостей собрались в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» и более 200 человек в течение дня следили за онлайн-эфиром на сайте agroinvestor.ru. В конференции приняли участие ведущие операторы аграрного рынка, инвесторы, руководители региональных агарных ведомств, производители продовольствия, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, финансовых услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса, а также СМИ.

Конференцию открыла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, которая рассказала о предварительных результатах разделения субсидий на компенсирующие и стимулирующие, а также планах господдержки агросектора в 2021 году. Эксперты Газпромбанка, Россельхозбанка и Всемирного банка рассказали, как исторически низкие процентные ставки влияют на инвестиционную активность в АПК и о трендах на рынке M&A в агросекторе. Директор «Центра агроаналитики» Минсельхоза Дмитрий Авельцов сделал доклад о результатах перехода АПК России от импортозамещения к экспортной модели развития. В ходе второй сессии ведущие отраслевые аналитики и представители отраслевых союзов подвели предварительные итоги года на рынках зерна, мяса, молока, овощей и озвучили прогнозы их дальнейшего развития.

Дневная сессия «Агрохолдингов России» была посвящена обсуждению свободных ниш для инвестирования и новым трендам. Участники дискуссии поговорили о перспективах вложений в селекцию и семеноводство, глубокую переработку зерна, внедрение цифровых решений, производство баранины, мяса кролика, козьего молока.

В ходе вечерней топ-сессии гендиректор «Русагро» Максим Басов, гендиректор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова, управляющий директор компании «АгроТерра» Патрик Гидирим и вице-президент по производству холдинга «Эко-культура» Алексей Шеметов рассказали, как сложился уходящий год для их компаний, с какими трудностями пришлось столкнуться, поделились инвестиционными планами и оценили рыночную конъюнктуру. Также гендиректор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин поделился опытом запуска проекта производства растительного аналога мяса и первого продукта под брендом Healthy Innovation — растительного хайбургера.

Если вы не смогли присутствовать на конференции или пропустили мероприятие, вы все еще можете узнать все подробности, получив доступ к видеозаписи, а также эксклюзивным материалам «Агрохолдингов России— 2020».

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