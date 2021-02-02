Глава Минсельхоза лишился одного заместителя

Шестаков работал в Минсельхозе с февраля 2010 года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Распоряжением правительства Илья Шестаков освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства. При этом он сохранил пост руководителя Росрыболовства. Документ о назначении размещен на официальном портале правовой информации.



В середине января Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, согласно которому глава Росрыболовства может перестать занимать пост заместителя министра сельского хозяйства. Пункт о руководителе ведомства предлагалось изложить в следующей редакции: «Федеральное агентство по рыболовству возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра сельского хозяйства Российской Федерации».



В конце декабря 2020 года стало известно, что в соответствии с постановлением правительства Минсельхоз и Росрыболовство сократят число заместителей глав ведомств. Теперь у министра сельского хозяйства может быть восемь заместителей вместо девяти, у главы Росрыболовства — четыре, а не пять. Тогда глава кабмина Михаил Мишустин объявил о реформе государственного аппарата, которая должна затронуть 45 министерств и ведомств, в частности, предстоит сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов власти.



Росрыболовство было создано в 2008 году путем преобразования Госкомитета по рыболовству. В мае 2012-го от прямого подчинения правительству оно перешло в ведение Минсельхоза, чуть позже были внесены изменения в положение о Минсельхозе, предусматривавшие, что одним из заместителей министра станет руководитель Росрыболовства. Илья Шестаков совмещал посты замглавы агроведомства и руководителя Росрыболовства с начала 2014 года. Работу в Минсельхозе он начал в феврале 2010-го с должности заместителя директора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции. Заместителем министра Шестаков был назначен в июле 2011 года.

