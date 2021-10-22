«Агроинвестор» наградил победителей премии «Агроинвестор года»

21 октября «Агроинвестор» и PwC наградили победителей II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2021». Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценили лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2020-м и за восемь месяцев текущего года. Эксклюзивная методика премии разработана компанией PwC. Как независимый консультант премии и профессиональный аудитор PwC обеспечила объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике. Для участия в премии было подано более 100 заявок.



«Премия «Агроинвестор года» продолжает свое развитие и становится традиционным праздником в завершение сельскохозяйственного года. Премия важна для оценки достижений как крупных компаний, которые традиционно лидируют среди финалистов Премии, так и малого и среднего бизнеса, отметившихся в номинациях «Стартап года», «Инновация года» и «Фермер года». В процессе анализа анкет участников, а также в нашей ежедневной работе с лидерами отрасли, становится очевидно, что АПК в России успешно развивается, компании становятся более эффективными посредством внедрения цифровых технологий и инноваций. PwC ценит возможность выступить в роли независимого консультанта Премии «Агроинвестор года» и поздравляет всех участников и финалистов с их выдающимися достижениями в стратегической для нашей страны отрасли», — сказал руководитель практики PwC в России по оказанию услуг компаниям АПК, член Экспертного совета премии Михаил Фролов.



«Агроинвестор» благодарит всех, кто подал заявки на участие в премии, и поздравляет победителей. Надеемся, что признание их профессиональных заслуг Экспертным советом станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития их бизнеса и поиска новых точек роста!



Победители премии

Номинация «Человек года»

Человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2020—2021 годах.



Победитель — Штефан Дюрр, президент холдинга «ЭкоНива»



За верность идее развития молочной отрасли.



Номинация «Топ-менеджер года»

Владелец или топ-менеджер, под руководством которого в 2020—2021 годах компания достигла существенного улучшения финансовых, производственных показателей.



Золото — Андрей Недужко, генеральный директор агрохолдинга «Степь»



За достижение рекордных показателей по росту выручки и высокой операционной эффективности путем внедрения современных агротехнологий, направленных на повышение урожайности, и передовых IT решений управления производственными процессами, в том числе с использованием элементов искусственного интеллекта.



Серебро — Анатолий Лосев, генеральный директор ГК «Молвест»



За достижения в области развития производства качественных молочных продуктов. Под руководством Анатолия Николаевича в 2020 году был введен в эксплуатацию завод по переработке сыворотки и производству сухих молочных ингредиентов. По текущим оценкам, по итогам 2021 года завод станет крупнейшим в России по производству сухих молочных ингредиентов;



Бронза — Денис Дудкин, бизнес-директор сельскохозяйственного направления компании Trimble в России, Республике Беларусь, Узбекистане и Монголии



За разработку и внедрение систем точного земледелия, регулярный выход новых инновационных продуктов, доступных для сельхозпроизводителей в России, Узбекистане, Республике Беларусь, Монголии. Под руководством Дениса Юрьевича в 2020 году компания смогла увеличить долю рынка на 30%.







Номинация «Запуск года»

Завершившееся в 2020—2021 годах строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового производства, сервиса или готового продукта.



Золото — Управляющая компания «Август-Агро»



За запуск 1-й очереди молочно-товарного комплекса «Уразметьево» на 1200 голов дойного стада. Уразметьево — роботизированная мегаферма с комплексной цифровизацией управления производством.



Серебро — «НьюБио»



За запуск высокотехнологичного предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы мощностью 140 тыс. т в год для производства востребованной продукции, в том числе мальтодекстрина, как для внутреннего, так и для внешних рынков.



Бронза — ФГБУ «Агроэкспорт»



За создание уникальной системы знаний и компетенций в области ВЭД, а также набора инструментов продвижения продукции АПК. Созданная система направлена на повышение конкурентоспособности российской продукции сектора АПК на мировом рынке. С момента создания в 2020 году системой знаний и компетенций воспользовалось более 3 тыс. производителей и экспортеров продукции АПК.



Номинация «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок»

Компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутреннем рынке, сохранившая постоянных клиентов в 2020—2021 годах и расширившая круг покупателей.



Золото — Агрохолдинг «Степь»



За объем инвестиций, растущий вместе с ростом самой компании.



Серебро — Торговый дом «Зерно Заволжья»



За динамику роста продаж в связи с увеличением и расширением географии закупок.



Бронза — ГК «Агротех-Гарант»



За увеличение объемов поставок зерна в 2020 и 2021 годах.



Номинация «Стартап года»

Бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, меняющий представление участников рынка о традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в АПК. Проекты 2020-2021 годов.



Золото — Cognitive Pilot («Когнитив Роботикс»)



За разработку технологий на базе искусственного интеллекта для автоматизации наземного транспорта. Технология позволяет на более чем 20% повысить производительность комбайна и выработку механизатора, на 7% снизить расход топлива и на 8-13% сократить потери зерна.



Серебро — «ЧебоМилк» («Наш теленок») Чебоксарского района Республики Чувашия



За внедрение технологии ускоренного воспроизводства крупного рогатого скота методом трансплантации эмбрионов.



Бронза — «Ксивелью» (KSITEST)



За уникальный и первый в России сервис управления селекционными процессами, доступный онлайн с любого устройства. Продуктивность и экономическая ценность животного прогнозируется на основе генетического теста по самой большой российской референтной базе.







Номинация «Социально-ответственная инициатива в период пандемии»

Инициатива, основанная на принципах социальной ответственности, вложение собственных средств в улучшение качества и уровня жизни сотрудников и жителей региона в период пандемии в 2020—2021 годах.



Золото — Агрохолдинг «Степь»



За приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования для лечебных учреждений в регионах присутствия. Приобретение и передачу Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики тестов для исследования ПЦР-методом наличия коронавирусной инфекции. Оказание благотворительной помощи в виде продуктовых наборов различным социально незащищенным категориям граждан.



Серебро — «Комос Групп»



За социальный проект «Благотворительная акция помощи лечебным учреждениям против COVID-19», в рамках которой агрохолдинг приобрел медоборудование для больниц, расположенных в регионах присутствия компании — Удмуртской Республике, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.



Бронза — Группа «Черкизово»



За приобретение СИЗ для больниц, аппаратов для хранения вакцины, медицинских каталок и прочего оборудования, а также приобретение аппарата для проведения ПЦР-тестирования для одной из региональных лабораторий. Продуктовая помощь врачам, работающим в красных зонах, а также для поддержки социально незащищенных слоев населения в регионах присутствия компании.



Номинация «Инновация года»

Новая или улучшенная технология, представляющая уникальное для отрасли решение, реализованная в 2020—2021 годах.



Золото — «Летай и Смотри Агро» (Flyseeagro)



За проект по использованию насекомых-энтомофагов в защите растений от насекомых вредителей. В 2020—2021 годах специалистами компании обработано 22 тыс. га различных культур в 10 регионах России. При применении энтомофагов сокращается пестицидная нагрузка на растения и землю, снижается динамика закисления почв, сохраняется популяция пчел и насекомых-опылителей.



Серебро — «Ростсельмаш»



За первую в мире гибридную систему автоуправления сельхозмашинами РСМ Агротроник Пилот 2.0, сочетающую в себе технологии машинного зрения и спутниковых поправок. Технология GNSS и RTK (real time kinematic) обеспечивают точность управления траекторией движения машины.



Бронза — Агрохолдинг «Степь»



За автоматизацию основных технологических операций в растениеводстве с использованием систем с элементами искусственного интеллекта и применением автопилотируемой техники. Исключены ошибки при севообороте, пропуски и перекрытия техопераций в полях, минимизированы лишние перегоны техники, исключены человеческие ошибки в учете, минимизировано время простоя техники на весовых.







Номинация «Экологическая инициатива»

Технологии и инициативы, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду, реализованные в 2020—2021 годах.



Золото — «Биокомплекс»



За создание мобильного цеха, включающего шесть сепараторов, для разделения навоза на фракции и снижения класса опасности, уменьшения в 2,5 раза интенсивности запаха, сокращения в два раза санитарно-защитной зоны.



Серебро — «Агроплазма»



За производство семян пропашных культур для органического земледелия. Компания выращивает семенной материал гибридов подсолнечника и кукурузы без применения пестицидов, для дальнейшего выращивания органической продукции.



Бронза — НТЦ «Химинвест»



За работу в области глубокой комплексной переработки древесного сырья и растительной биомассы.



Номинация «Фермер года»

Крестьянское (фермерское) хозяйство, которое в 2020—2021 годах достигло улучшения производственных и финансовых показателей.



Золото — Владимир Селихов, глава КФХ «Летяжье» (Томская область)



За достижение рекордных показателей по росту выручки (+30%) и прибыли (+40%) путем использования современных технологий, в том числе внедрения системы синхронизации отечественного зерноуборочного комбайна и импортного трактора с бункером-перегрузчиком. КФХ «Летяжье» выращивает зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур.



Серебро — Анатолий Иванов, глава КФХ (Алтайский край)



За рост выручки почти на 50% и прибыли на 86% в 2020 году за счет применения научного подхода к агротехническим мероприятиям и внедрения в севооборот маржинальных культур. КФХ Анатолия Иванова занимается растениеводством;



Бронза — Валерий Абронов, глава КФХ «Наука» (Алтайский край)



За рост выручки на 25% в 2020 году. КФК «Наука» достигла максимальной прибыли за 25 лет. КФХ «Наука» — племенной завод по разведению герефордской породы КРС.







Номинация «Экспортер года»

Компания, за 2020-2021 годы вышедшая на новые экспортные рынки, либо поставившая на экспорт новые товары, либо внедрившая новую дистрибьютерскую / логистическую схему, либо значительно увеличившая рост объемов экспорта.



Золото — «Ростсельмаш»



Сельскохозяйственная техника «Россельмаша» экспортируется в страны Азии, Европы, Африки, Америки (более 40 стран). Доля экспорта в выручке компании в 2020 году составила почти 15%.



Серебро — «Европак» (транспортно-экспедиторские и логистические услуги)



В 2020—2021 годах компания начала прямые поставки на новые рынки (Пакистан, Бангладеш, Индия), а также в Китай через сухопутные погранпереходы, в дополнение к традиционной схеме поставки продукции через российские и китайские порты.



Бронза — ГАП «Ресурс»



Доля экспорта в выручке в 2020 и первом полугодии 2021 года составила порядка 20% (мясо птицы, подсолнечное масло и др.). ГАП «Ресурс» поставляет продукцию в более чем 40 стран мира, в 2020 годы были открыты новые экспортные направления: Филиппины, Гаити, Гана, Конго, Ангола, Ирак.



Выбор редакции: «Ньюсмейкер года»

Компания, о которой чаще всего писали в журнале и на сайте «Агроинвестора» в 2020—2021 годах. Также оценивались показатели читаемости материалов о компании, активность пресс-службы компании во взаимодействии со СМИ, качество этого взаимодействия, полнота и оперативность предоставления информации.



Победитель — Группа «Черкизово»



Выбор редакции: «Регион №1 по стабильности развития АПК»

Самое стабильное развитие региона в АПК с 2016 по 2020 год.



Редакция «Агроинвестора» проанализировала данные Росстата с 2016 по 2020 год. В выборку вошли регионы, в которых все пять лет был рост производства без спада или рост и стагнация. Также оценивались показатели регионов отдельно по индексам растениеводства и животноводства, анализировались индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (включая лесное, охоту и рыболовство), посевные площади, динамика производства молока, мяса скота и птицы, энергетические мощности на 1 га посевов, внесение сельхозорганизациями минеральных удобрений. Регион, набравший наибольшее количество баллов по всем показателям, стал победителем.



Победитель — Липецкая область







Партнеры премии «Агроинвестор года-2021»: компания «Росагролизинг» — официальный партнер премии; «Деметра-Холдинг» — партнер номинации «Надежный поставщик зерна на внутренний рынок»; Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) — партнер номинации «Фермер года»; проект «Мой Гектар» — официальный партнер премии, предоставил приз для победителя в номинации «Фермер года» — сертификат на получение одного гектара земли в Тверской области.

