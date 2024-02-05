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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Представляем финалистов премии «Агроинвестор года — 2023»

В шорт-лист вошли 33 компании и фермерских хозяйства

| Агроинвестор |

Оргкомитет премии « года — 2023» и интеллектуальный партнер проекта компания «Технологии Доверия» представляют шорт-лист участников в семи номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года».

«Премия традиционно вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Каждая заявка была по-своему интересна — очевидно, что компании продолжают развиваться и внедрять новые технологии — самое большое количество заявок было подано в номинациях “Инновация года” и “Запуск года”. В шорт-лист попали заявки, которые максимально соответствовали концепции каждой номинации», — отметил партнер компании «Технологии Доверия», член Экспертного совета премии Михаил Фролов, 

«Экспертный совет премии и редакция “Агроинвестора” выражают признательность всем, кто подал заявки на участие в премии 2023 года и желают им успехов и дальнейшего развития. Предприятиям, вошедшим в шорт-лист, мы желаем победы в финале», — сказала главный редактор журнала «» Инна Ганенко. 

Шорт-лист финалистов премии « года — 2023»

I. Топ-менеджер года: 

  • Бочарова Мария Сергеевна, президент, »;

  • Гехт Марк Андреевич, управляющий партнер, Ruseed;

  • Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор, ;

  • Царев Павел Павлович, генеральный директор, АО «»;

  • Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров, ГК «Европак»; 

  • Сосункевич Ксения Андреевна, глава КФХ, хозяйство «Фермер Карелии»;

  • Лёвкин Александр Борисович, индивидуальный предприниматель, глава КФХ Лёвкина А. Б.

II. Запуск года:

  • Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;

  • ПСК «Геодор»;

  • Группа «»;

  • ГК «РостАгро»;

  • Агрохолдинг «Степь»;

  • ГК «»;

  • KOBLiK GROUP.

III. Инновация года:

  • Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;

  • УК «Агрохолдинг Белозорие»;

  • «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»;

  • ГК «Биокомплекс»;

  • «КормоРесурс»;

  • РИВЦ.

IV. Экспортер года:

  • ТД «Агрокультура-СТ»;

  • ;

  • ГК «Европак»;

  • «НьюБио»;

  • «Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities).

V. Социально-ответственная инициатива:

  • КФХ Ильясова Альфия Тимуровна;

  • ГК «РостАгро»;

  • Агрохолдинг «Степь»;

  • ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А. Г. Лорха»;

  • Группа «».

VI. Надежный поставщик зерна:

  • Агрокомплекс «Олымский»; 

  • «Ново-Трейд»;

  • «Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities);

  • ГК « Трейд» (ГК );

  • «ТрастАгро-Нива 1» (ГК «РостАгро»).

VII. Продукция года:

  • «Дубрава» (ГК CBS Commodities);

  • ТД «Инвестпром-Опт» (Агрохолдинг «Степь»);

  • Розничная сеть «Магнит»;

  • Крестьянское (фермерское) хозяйство Жолобенко Олега Александровича, «Спаржа Черноземья»;

  • KOBLiK GROUP.

Эксклюзивная методика премии « года» разработана компанией «Технологии Доверия». Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.

Постоянный партнер премии « года» — , компания поддерживает номинацию «Надежный поставщик зерна».

Торжественное награждение победителей премии « года — 2023» состоится 29 февраля 2024 года в отеле The Carlton, Moscow.

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