Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2023» и интеллектуальный партнер проекта компания «Технологии Доверия» представляют шорт-лист участников в семи номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года».
«Премия традиционно вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Каждая заявка была по-своему интересна — очевидно, что компании продолжают развиваться и внедрять новые технологии — самое большое количество заявок было подано в номинациях “Инновация года” и “Запуск года”. В шорт-лист попали заявки, которые максимально соответствовали концепции каждой номинации», — отметил партнер компании «Технологии Доверия», член Экспертного совета премии Михаил Фролов,
«Экспертный совет премии и редакция “Агроинвестора” выражают признательность всем, кто подал заявки на участие в премии 2023 года и желают им успехов и дальнейшего развития. Предприятиям, вошедшим в шорт-лист, мы желаем победы в финале», — сказала главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.
Шорт-лист финалистов премии «Агроинвестор года — 2023»
I. Топ-менеджер года:
-
Бочарова Мария Сергеевна, президент, АПХ «ЭКО-культура»;
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Гехт Марк Андреевич, управляющий партнер, Ruseed;
-
Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор, агрохолдинг «Степь»;
-
Царев Павел Павлович, генеральный директор, АО «АгроГард»;
-
Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров, ГК «Европак»;
-
Сосункевич Ксения Андреевна, глава КФХ, хозяйство «Фермер Карелии»;
-
Лёвкин Александр Борисович, индивидуальный предприниматель, глава КФХ Лёвкина А. Б.
II. Запуск года:
-
Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;
-
ПСК «Геодор»;
-
Группа «Продо»;
-
ГК «РостАгро»;
-
Агрохолдинг «Степь»;
-
ГК «ЭкоНива»;
-
KOBLiK GROUP.
III. Инновация года:
-
Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;
-
УК «Агрохолдинг Белозорие»;
-
«Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»;
-
ГК «Биокомплекс»;
-
«КормоРесурс»;
-
РИВЦ.
IV. Экспортер года:
-
ТД «Агрокультура-СТ»;
-
-
ГК «Европак»;
-
«НьюБио»;
-
«Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities).
V. Социально-ответственная инициатива:
-
КФХ Ильясова Альфия Тимуровна;
-
ГК «РостАгро»;
-
Агрохолдинг «Степь»;
-
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А. Г. Лорха»;
-
Группа «Черкизово».
VI. Надежный поставщик зерна:
-
Агрокомплекс «Олымский»;
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«Ново-Трейд»;
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«Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities);
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-
«ТрастАгро-Нива 1» (ГК «РостАгро»).
VII. Продукция года:
-
«Дубрава» (ГК CBS Commodities);
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ТД «Инвестпром-Опт» (Агрохолдинг «Степь»);
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Розничная сеть «Магнит»;
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Крестьянское (фермерское) хозяйство Жолобенко Олега Александровича, «Спаржа Черноземья»;
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KOBLiK GROUP.
Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана компанией «Технологии Доверия». Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.
Постоянный партнер премии «Агроинвестор года» — «Деметра-Холдинг», компания поддерживает номинацию «Надежный поставщик зерна».
Торжественное награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2023» состоится 29 февраля 2024 года в отеле The Carlton, Moscow.