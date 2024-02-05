Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2023» и интеллектуальный партнер проекта компания «Технологии Доверия» представляют шорт-лист участников в семи номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года».



«Премия традиционно вызвала большой интерес в профессиональном сообществе в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Каждая заявка была по-своему интересна — очевидно, что компании продолжают развиваться и внедрять новые технологии — самое большое количество заявок было подано в номинациях “Инновация года” и “Запуск года”. В шорт-лист попали заявки, которые максимально соответствовали концепции каждой номинации», — отметил партнер компании «Технологии Доверия», член Экспертного совета премии Михаил Фролов,



«Экспертный совет премии и редакция “Агроинвестора” выражают признательность всем, кто подал заявки на участие в премии 2023 года и желают им успехов и дальнейшего развития. Предприятиям, вошедшим в шорт-лист, мы желаем победы в финале», — сказала главный редактор журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.



Шорт-лист финалистов премии « Агроинвестор

I. Топ-менеджер года:



Бочарова Мария Сергеевна, президент, АПХ «ЭКО-культура»;



Гехт Марк Андреевич, управляющий партнер, Ruseed;



Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор, агрохолдинг «Степь»;



Царев Павел Павлович, генеральный директор, АО «АгроГард»;



Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров, ГК «Европак»;



Сосункевич Ксения Андреевна, глава КФХ, хозяйство «Фермер Карелии»;



Лёвкин Александр Борисович, индивидуальный предприниматель, глава КФХ Лёвкина А. Б.



II. Запуск года:



Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;



ПСК «Геодор»;



Группа «Продо»;



ГК «РостАгро»;



Агрохолдинг «Степь»;



ГК «ЭкоНива»;



KOBLiK GROUP.



III. Инновация года:



Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма»;



УК «Агрохолдинг Белозорие»;



«Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»;



ГК «Биокомплекс»;



«КормоРесурс»;



РИВЦ.



IV. Экспортер года:



ТД «Агрокультура-СТ»;



«Доставка Морем»;



ГК «Европак»;



«НьюБио»;



«Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities).



V. Социально-ответственная инициатива:



КФХ Ильясова Альфия Тимуровна;



ГК «РостАгро»;



Агрохолдинг «Степь»;



ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля им. А. Г. Лорха»;



Группа «Черкизово».



VI. Надежный поставщик зерна:



Агрокомплекс «Олымский»;



«Ново-Трейд»;



«Сибиэс Апстрим» (Элеватор «Коммодити Колодезное», ГК CBS Commodities);



ГК «СИНКО Трейд» (ГК СИНКО);



«ТрастАгро-Нива 1» (ГК «РостАгро»).



VII. Продукция года:



«Дубрава» (ГК CBS Commodities);



ТД «Инвестпром-Опт» (Агрохолдинг «Степь»);



Розничная сеть «Магнит»;



Крестьянское (фермерское) хозяйство Жолобенко Олега Александровича, «Спаржа Черноземья»;



KOBLiK GROUP.



Эксклюзивная методика премии «Агроинвестор года» разработана компанией «Технологии Доверия». Как независимый наблюдатель и профессиональный аудитор, «Технологии Доверия» обеспечивает объективность голосования и соответствие процесса отбора номинантов установленной методике.



Постоянный партнер премии «Агроинвестор года» — «Деметра-Холдинг», компания поддерживает номинацию «Надежный поставщик зерна».



Торжественное награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2023» состоится 29 февраля 2024 года в отеле The Carlton, Moscow.

