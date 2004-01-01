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Russian Meat&Feed Industry — 2019
Агрохолдинги России — 2018
декабрь 2018
XVIII ежегодная конференция об инвестициях в АПК
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25
Агрохолдинги России — 2018
2
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25
Стартовая панель. «Ключевые тренды года»
3
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25
Елена Фастова, заместитель министра, Минсельхоз России
4
/
25
Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
5
/
25
Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы России (Комитет по аграрным вопросам), основатель агрохолдинга «Молвест»
6
/
25
Ирина Епифанова, заместитель начальника, Управление контроля химической промышленности и АПК, ФАС России
7
/
25
Владимир Ситнов, старший вице-президент, Сбербанк России
8
/
25
Антон Гребешев, вице-президент по развитию бизнеса с компаниями агропромышленного комплекса, Газпромбанк
9
/
25
Евгения Серова, Институт аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики»
10
/
25
Стратегическая панель. «Текущие и будущие драйверы роста АПК и конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия»
11
/
25
Приветствие генерального партнера: Андрей Вовк, генеральный директор, «Фосагро-Регион»
12
/
25
Ринат Хасанов, директор, руководитель группы по работе с предприятиями сельского хозяйства, Deloitte & Touche CIS
13
/
25
Максим Басов, генеральный директор, группа «Русагро»
14
/
25
Александр Шендерюк-Жидков, директор, управляющая компания «Содружество»
15
/
25
Андрей Даниленко, председатель правления, ассоциация Союзмолоко
16
/
25
Юлия Королева, директор, Центр оценки качества зерна
17
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25
Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования
18
/
25
Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
19
/
25
Леонид Барышев, основатель «Эссен Продакшн АГ»
20
/
25
Панель экспертов и отраслевых союзов. «Прогнозы по отраслям. Как завершится 2018 год? Каким будет 2019-й»?
21
/
25
Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон Менеджмент»
22
/
25
Приветственная презентация партнера: Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss Россия
23
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25
Вячеслав Голов, генеральный директор, Национальный союз зернопроизводителей
24
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25
Алексей Красильников, исполнительный директор, Картофельный союз
25
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25
Елена Климова, генеральный директор, Знаменский СГЦ; совладелица, «Эксима»
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