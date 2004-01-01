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Агрохолдинги России — 2018
декабрь 2018
XVIII ежегодная конференция об инвестициях в АПК
Агрохолдинги России&nbsp;&mdash; 2018
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Агрохолдинги России — 2018

Стартовая панель. «Ключевые тренды года»
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Стартовая панель. «Ключевые тренды года»

Елена Фастова, заместитель министра, Минсельхоз России
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Елена Фастова, заместитель министра, Минсельхоз России

Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
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Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»

Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы России (Комитет по аграрным вопросам), основатель агрохолдинга «Молвест»
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Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы России (Комитет по аграрным вопросам), основатель агрохолдинга «Молвест»

Ирина Епифанова, заместитель начальника, Управление контроля химической промышленности и АПК, ФАС России
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Ирина Епифанова, заместитель начальника, Управление контроля химической промышленности и АПК, ФАС России

Владимир Ситнов, старший вице-президент, Сбербанк России
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Владимир Ситнов, старший вице-президент, Сбербанк России

Антон Гребешев, вице-президент по развитию бизнеса с компаниями агропромышленного комплекса, Газпромбанк
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Антон Гребешев, вице-президент по развитию бизнеса с компаниями агропромышленного комплекса, Газпромбанк

Евгения Серова, Институт аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики»
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Евгения Серова, Институт аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики»

Стратегическая панель. «Текущие и будущие драйверы роста АПК и конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия»
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Стратегическая панель. «Текущие и будущие драйверы роста АПК и конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия»

Приветствие генерального партнера: Андрей Вовк, генеральный директор, «Фосагро-Регион»
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Приветствие генерального партнера: Андрей Вовк, генеральный директор, «Фосагро-Регион»

Ринат Хасанов, директор, руководитель группы по работе с предприятиями сельского хозяйства, Deloitte & Touche CIS
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Ринат Хасанов, директор, руководитель группы по работе с предприятиями сельского хозяйства, Deloitte & Touche CIS

Максим Басов, генеральный директор, группа «Русагро»
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Максим Басов, генеральный директор, группа «Русагро»

Александр Шендерюк-Жидков, директор, управляющая компания «Содружество»
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Александр Шендерюк-Жидков, директор, управляющая компания «Содружество»

Андрей Даниленко, председатель правления, ассоциация Союзмолоко
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Андрей Даниленко, председатель правления, ассоциация Союзмолоко

Юлия Королева, директор, Центр оценки качества зерна
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Юлия Королева, директор, Центр оценки качества зерна

Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования
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Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования

Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
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Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Леонид Барышев, основатель «Эссен Продакшн АГ»
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Леонид Барышев, основатель «Эссен Продакшн АГ»

Панель экспертов и отраслевых союзов. «Прогнозы по отраслям. Как завершится 2018 год? Каким будет 2019-й»?
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Панель экспертов и отраслевых союзов. «Прогнозы по отраслям. Как завершится 2018 год? Каким будет 2019-й»?

Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон Менеджмент»
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Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон Менеджмент»

Приветственная презентация партнера: Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss Россия
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Приветственная презентация партнера: Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss Россия

Вячеслав Голов, генеральный директор, Национальный союз зернопроизводителей
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Вячеслав Голов, генеральный директор, Национальный союз зернопроизводителей

Алексей Красильников, исполнительный директор, Картофельный союз
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Алексей Красильников, исполнительный директор, Картофельный союз

Елена Климова, генеральный директор, Знаменский СГЦ; совладелица, «Эксима»
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Елена Климова, генеральный директор, Знаменский СГЦ; совладелица, «Эксима»

Агрохолдинги России&nbsp;&mdash; 2018
Стартовая панель. «Ключевые тренды года»
Елена Фастова, заместитель министра, Минсельхоз России
Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы России (Комитет по аграрным вопросам), основатель агрохолдинга «Молвест»
Ирина Епифанова, заместитель начальника, Управление контроля химической промышленности и АПК, ФАС России
Владимир Ситнов, старший вице-президент, Сбербанк России
Антон Гребешев, вице-президент по развитию бизнеса с компаниями агропромышленного комплекса, Газпромбанк
Евгения Серова, Институт аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики»
Стратегическая панель. «Текущие и будущие драйверы роста АПК и конкурентоспособности отрасли на глобальных рынках продовольствия»
Приветствие генерального партнера: Андрей Вовк, генеральный директор, «Фосагро-Регион»
Ринат Хасанов, директор, руководитель группы по работе с предприятиями сельского хозяйства, Deloitte & Touche CIS
Максим Басов, генеральный директор, группа «Русагро»
Александр Шендерюк-Жидков, директор, управляющая компания «Содружество»
Андрей Даниленко, председатель правления, ассоциация Союзмолоко
Юлия Королева, директор, Центр оценки качества зерна
Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования
Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)
Леонид Барышев, основатель «Эссен Продакшн АГ»
Панель экспертов и отраслевых союзов. «Прогнозы по отраслям. Как завершится 2018 год? Каким будет 2019-й»?
Константин Корнеев, исполнительный директор консалтинговой компании «Ринкон Менеджмент»
Приветственная презентация партнера: Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss Россия
Вячеслав Голов, генеральный директор, Национальный союз зернопроизводителей
Алексей Красильников, исполнительный директор, Картофельный союз
Елена Климова, генеральный директор, Знаменский СГЦ; совладелица, «Эксима»
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