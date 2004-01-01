 Партнерский материал. ИКАР приглашает 6-7 февраля в Москву на конференцию ГДЕ МАРЖА 2019 — Агроинвестор
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ИКАР приглашает 6-7 февраля в Москву на конференцию ГДЕ МАРЖА 2019
ИКАР
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Ноябрь 2018
10-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления
Фото: ИКАР

Конференция «Где маржа 2019» состоится 6-7 февраля 2019 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве.
Ранняя регистрация со скидкой 20% действует до 1 ноября http://ikar.ru/gdemarzha/registration

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России. Мы надеемся как и в предыдущие годы создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

В течение девяти предыдущих лет «Где маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран.

В феврале-2019, как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:

- исключительно насыщенная и злободневная программа;

- наиболее квалифицированные выступающие;

- авторитетные спонсоры;

- высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;

- представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;

- участие высокопоставленных государственных лиц.

Общая цель конференции: предоставить возможность сельхозтоваропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы.

За время с проведения первой конференции земельный банк аграрников-участников конференции вырос с 2,7 млн га до более чем 6,5 млн га пашни.

Как всегда, на конференции 2019 года предполагаются выступления:

- ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор;

- технологических лидеров отрасли;

- представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса;

- высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором

Формат конференции двухдневный. В первый день работа будет продолжаться с 14:00 до 18:30 в формате круглых столов, рассчитанных, в целом, на аудиторию в 150 чел. Предполагается обсуждение самых злободневных проблем аграрной отрасли с участием аграриев, экспертов, представителей власти. Второй день пройдет в традиционном формате.

Одним из ключевых спикеров в этот раз будет известный аграрный экономист, давний друг и партнер конференции — профессор Билл Вилсон.

Вильям В. Bилсон имеет степень PhD в сфере аграрной экономики университета Манитобы, преподает в ранге почетного профессора в Университете штата Северная Дакота в сфере агробизнеса и прикладной экономики.

Вильям В. Вилсон является ведущим в мире специалистом в сфере управления рисками и стратегий для сельского хозяйства и агробизнеса с фокусом на сферу закупок, транспорта и логистики, а также международного маркетинга. Регулярно принимает участие в проектах за рубежом и имеет клиентов в США, Канаде, Мексике, Венесуэле, Китае и Австралии.

Вильям В. Вилсон был включен в ТОП-10 ведущих аграрных экономистов в 1995 году и недавно вошел в 1% лучших аграрных экономистов по данным RePEc («Исследовательские статьи по экономике»). В настоящее время является членом совета директоров ряда местных компаний, а также NCН Capital — одной из ведущих международных компаний по управлению земельным банком.

Вильям Вилсон расскажет участникам конференции о ситуации на основных мировых аграрных товарных рынках, инвестициях в инфраструктуру, новейших тенденциях в логистике сельхозкультур, достижениях в области биотехнологии.

В круглых столах конференции примут участие:

- Артем Белов, исполнительный директор, Национальный союз производителей молока

- Андрей Бодин,  председатель правления Союзроссахара

- Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов

- Сергей Королев, врио гендиректора «Объединенной зерновой компании»

- Евгения Уваркина, председатель Комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ / председатель правления ГК «Трио»

Среди компаний, уже оформивших участие в конференции: УК «Агрокультура», Сарептская мельница, GSI-Cimbria, «Агро-Трейд», «Регион-Инвест», «Сюкден» (Россия), «Ворлд Вайд Сидс», Мелькомбинат №3, ТД «Инвестпром-Опт», «Башкир-агроинвест», концерн «Покровский», ТД «Доминант», ЗК ЭФКО-К, «Астон», совхоз имени Кирова, группа «Черкизово», «Плодородие», «Эколайн», «Амурагроцентр», АНТ, Olam International, Yara, СП «Вязово», ИНРУС, «Кристалл-Трейд», «Бунге СНГ» и др.

Золотой спонсор конференции: АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» http://eurochemgroup.com/ru

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников — более 23000 человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные, фосфорные, а с 2018 года —  калийные и специализированные водорастворимые удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

Высокоэффективное сельскохозяйственное производство и повышение рентабельности — основной ориентир для EuroChem. Именно поэтому компания взаимодействует с наукой и производством в поиске оптимальных решений и новых эффективных препаратов, которые ежегодно пополняют продуктовую линейку компании.

Приглашаем аграрные СМИ и порталы к медиа-поддержке конференции.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Материалы предыдущей конференции-2018: пост-релиз (*.doc, 464 Кб или *.pdf, 176 Кб), фоторепортаж 1 и 2, пресса, выступающие, участники, спонсоры, программа, темы, медиапартнеры.

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