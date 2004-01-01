Партнерский материал. KUHN представила на выставке Agrofarm 2019 инновационные решения для повышения эффективности животноводства России

Открывая выставку, заместитель директора департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Геннадий Шичкин отметил, что отечественное животноводство сегодня — это динамично развивающаяся отрасль. «Россия входит в пятерку стран-лидеров по объему производства молока и мяса. На ближайшую перспективу президентом поставлена задача по удвоению экспорта сельхозпродукции, и важная роль в этом отводится данной отрасли», — подчеркнул представитель Минсельхоза России.



Именно поэтому организаторы выставки, в числе которых были Национальный союз производителей молока («Cоюзмолоко»), Национальный союз производителей говядины (НСПГ), Национальный союз свиноводов, Российский птицеводческий союз и Национальная ассоциация скотопромышленников, посвятили главную тему выставки современным технологическим решениям в кормлении сельскохозяйственных животных.







Участников и посетителей мероприятия ждала насыщенная и разнообразная деловая программа, включавшая в себя более 50 мероприятий: круглых столов, заседаний и мастер-классов.



Однако не будет преувеличением сказать, что одной из главных точек притяжения гостей выставки «Агрофарм» стал стенд компании KUHN.



В этом году французский производитель представил мощную экспозицию из трех высокоэффективных машин — косилки-плющилки с центральным креплением дышла FC 3160 TCR, сочетающей в себе высокую производительность, универсальность и удобство эксплуатации, универсальный выдуватель соломы PRIMOR 4260 М с функцией измельчения корма, а также прицепной смеситель-кормораздатчик Profile 12.2 DS с двумя вертикальными шнеками и электронной системой взвешивания для изготовления полнорационных кормов.







В течение всех дней выставки сотрудники KUHN проводили для партнеров компании индивидуальные консультации по вопросам подбора, приобретения, эксплуатации и обслуживания техники мирового бренда, а также знакомили с новинками.



Широкой публике они станут доступны уже 24 февраля — в рамках глобальной выставки SIMA 2019 в Париже KUHN обещает представить 20 инноваций для улучшения агрономических, технологических и экономических показателей работы сельхозтоваропроизводителей всего мира.

