Партнерский материал. Лучшие практики и основные трудности при внедрении систем прослеживаемости обсудят на шестом заседании «Молочных сессий»

Со своими кейсами выступят директор по ИТ ГК «АгроПромкомплектация» Алексей Газизов, генеральный директор «ДМС» Татьяна Обухова, директор по качеству сети Metro Cash&Carry Наталья Соммер, представители топ-менеджмента российских и международных компаний.



Первая секция традиционно будет посвящена обсуждению текущей ситуации на рынке молока в России и в мире, аналитике производства основных категорий молочных продуктов, а также прогнозам развития сектора. Для представления перспектив развития государственного регулирования в 2019—2020 годах приглашен представитель Министерства сельского хозяйства России.



Специальный доклад «Инвестиционный потенциал Новосибирской области» представит министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.



«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках.



Более 150 компаний молочного рынка приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Сернурский сырзавод», «Еланский маслосыркомбинат», «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.



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