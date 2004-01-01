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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Лучшие практики и основные трудности при внедрении систем прослеживаемости обсудят на шестом заседании «Молочных сессий»
milknews.ru
|
Март 2019
Представители крупнейших компаний молочного рынка расскажут о своем опыте работы по внедрению систем прослеживаемости и обсудят трудности при работе с системой «Меркурий» при оформлении ветеринарных сертификатов на сырье и готовую продукцию в транспортной таре. Обсуждение состоится в рамках шестого заседания «Молочных сессий», которое пройдет 18 апреля 2019 года в Петровском путевом дворце
Фото: milknews.ru

Со своими кейсами выступят директор по ИТ ГК «АгроПромкомплектация» Алексей Газизов, генеральный директор «ДМС» Татьяна Обухова, директор по качеству сети Metro Cash&Carry Наталья Соммер, представители топ-менеджмента российских и международных компаний.

Первая секция традиционно будет посвящена обсуждению текущей ситуации на рынке молока в России и в мире, аналитике производства основных категорий молочных продуктов, а также прогнозам развития сектора. Для представления перспектив развития государственного регулирования в 2019—2020 годах приглашен представитель Министерства сельского хозяйства России.

Специальный доклад «Инвестиционный потенциал Новосибирской области» представит министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках.

Более 150 компаний молочного рынка приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Сернурский сырзавод», «Еланский маслосыркомбинат», «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.

Подробности и регистрация — по ссылке http://sessions.milknews.ru/

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