Партнерский материал. Стартовала регистрация на мероприятия выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК»

Форма регистрации доступна на сайте registration. meatindustry.ru.



Международная специализированная выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» пройдет 28-30 мая в московском «Крокус Экспо». Ее организатор — компания «Асти Групп» — пригласила к участию иностранные компании, которые до этого не были представлены на выставках в России. Доля таких участников составит 1/3 от общего числа экспонентов. «Мы продолжаем создавать крепкий бизнес-фундамент для российского агросектора и способствовать развитию экспортных контактов, — говорит глава «Асти Групп» Наринэ Багманян. — Иностранные компании доверяют нашему 18-летнему опыту выставочной деятельности в партнерстве с VIV Worldwide и с радостью принимают приглашения поучаствовать в мероприятиях, поскольку видят большой потенциал выставки и высоко ценят наше профессиональное посредничество».



В настоящее время уже сформированы основные темы международного бизнес-саммита «Аграрная политика России и производство белков животного и растительного происхождения. Настоящее и будущее», который пройдет 28-29 мая в рамках двух панелей. Первая из них, «Безопасность и качество продукции», будет посвящена важнейшим вопросам агробезопасности страны: аграрной политике в свете производства протеина, современной ситуации и трендам развития производства белков животного и растительного происхождения в России, поиску путей преодоления дефицита протеина в животноводстве и многому другому.



Вторая ключевая тема саммита — «Национальная экспортная стратегия. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере экспорта агропродукции». Ее участники акцентируют внимание на вопросах экспорта российской продукции, обсудят специфику и перспективы в этой области на ближайшие годы, проанализируют существующие трудности и способы их преодоления.



На саммите выступят ведущие специалисты в области российского АПК. Уже известно, что главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов в докладе «Эволюция мясного рынка» проанализирует динамику мясного рынка в России и за рубежом. Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов представит вниманию участников доклад на тему: «Потенциал экспорта молочной продукции». Также мы ожидаем выступлений других отраслевых экспертов, которые познакомят участников саммита с текущей и прогнозируемой ситуацией в отрасли, в частности — в сфере экспорта продукции аграрного сектора.



Всего на саммит заявлено 800 делегатов, 30 спикеров, сформировано 11 мероприятий деловой программы. Программа мероприятия будет постоянно дополняться и обновляться, узнавать актуальные новости можно на сайте: http://mpfsummit.ru .



Для популяризации российских продуктов и производителей создано гастрономическое шоу Discover Russian Cuisine (DRC), в рамках которого пройдут мастер-классы именитых шеф-поваров, будут представлены актуальные концепции современной российской кухни и гастрономические сеты. Шеф-повара со всего мира будут готовить из продуктов, предоставленных местными производителями. Все эти компании также покажут свою продукцию на площадке Гастромаркета. Ранее гастрономическое дегустационное мероприятие Discover Russian Cuisine с успехом было проведено в Шанхае, Берлине, Турине и Москве.



Через регистрационную форму registration. meatindustry.ru также можно забронировать стол для переговоров в онлайн-системе Roundtable Area. Впервые созданное бизнес-пространство предоставит возможность участникам и делегатам планировать встречи в режиме онлайн.

















