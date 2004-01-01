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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Стартовала регистрация на мероприятия выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК»
«Асти Групп»
|
Апрель 2019
Организаторы крупнейшей международной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» открыли регистрацию на мероприятие для участников, делегатов и гостей
Фото: «Асти Групп»

Форма регистрации доступна на сайте registration. meatindustry.ru.

Международная специализированная выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» пройдет 28-30 мая в московском «Крокус Экспо». Ее организатор — компания «Асти Групп» — пригласила к участию иностранные компании, которые до этого не были представлены на выставках в России. Доля таких участников составит 1/3 от общего числа экспонентов. «Мы продолжаем создавать крепкий бизнес-фундамент для российского агросектора и способствовать развитию экспортных контактов, — говорит глава «Асти Групп» Наринэ Багманян. — Иностранные компании доверяют нашему 18-летнему опыту выставочной деятельности в партнерстве с VIV Worldwide и с радостью принимают приглашения поучаствовать в мероприятиях, поскольку видят большой потенциал выставки и высоко ценят наше профессиональное посредничество».

В настоящее время уже сформированы основные темы международного бизнес-саммита «Аграрная политика России и производство белков животного и растительного происхождения. Настоящее и будущее», который пройдет 28-29 мая в рамках двух панелей. Первая из них, «Безопасность и качество продукции», будет посвящена важнейшим вопросам агробезопасности страны: аграрной политике в свете производства протеина, современной ситуации и трендам развития производства белков животного и растительного происхождения в России, поиску путей преодоления дефицита протеина в животноводстве и многому другому.

Вторая ключевая тема саммита — «Национальная экспортная стратегия. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере экспорта агропродукции». Ее участники акцентируют внимание на вопросах экспорта российской продукции, обсудят специфику и перспективы в этой области на ближайшие годы, проанализируют существующие трудности и способы их преодоления.

На саммите выступят ведущие специалисты в области российского АПК. Уже известно, что главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов в докладе «Эволюция мясного рынка» проанализирует динамику мясного рынка в России и за рубежом. Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов представит вниманию участников доклад на тему: «Потенциал экспорта молочной продукции». Также мы ожидаем выступлений других отраслевых экспертов, которые познакомят участников саммита с текущей и прогнозируемой ситуацией в отрасли, в частности — в сфере экспорта продукции аграрного сектора.

Всего на саммит заявлено 800 делегатов, 30 спикеров, сформировано 11 мероприятий деловой программы. Программа мероприятия будет постоянно дополняться и обновляться, узнавать актуальные новости можно на сайте: http://mpfsummit.ru.

Для популяризации российских продуктов и производителей создано гастрономическое шоу Discover Russian Cuisine (DRC), в рамках которого пройдут мастер-классы именитых шеф-поваров, будут представлены актуальные концепции современной российской кухни и гастрономические сеты. Шеф-повара со всего мира будут готовить из продуктов, предоставленных местными производителями. Все эти компании также покажут свою продукцию на площадке Гастромаркета. Ранее гастрономическое дегустационное мероприятие Discover Russian Cuisine с успехом было проведено в Шанхае, Берлине, Турине и Москве.

Через регистрационную форму registration. meatindustry.ru также можно забронировать стол для переговоров в онлайн-системе Roundtable Area. Впервые созданное бизнес-пространство предоставит возможность участникам и делегатам планировать встречи в режиме онлайн.

 

 

 

 

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