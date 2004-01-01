Партнерский материал. Выставка DairyTech представит полный цикл оборудования для молочной индустрии

Сегодня DairyTech — единственная в России международная выставка, на которой представлен полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции. Выставка входит в деловой календарь руководителей, технологов и инженеров ведущих предприятий по переработке молока и производству молочной продукции.



В этом году в выставке принимают участие более 210 ведущих российских и международных производителей и дистрибьютеров из 12 стран: Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Китая, Турции и других. Обширные экспозиции представят ведущие игроки рынка: компании SIG Combibloc, AVE, Elopak, Galdi, GEA, IMA, Kieselmann, Профитэкс, Tauras — Fenix, ULMA Packaging и другие российские и зарубежные производители.



Более 60 новых компаний, производителей и поставщиков из Германии, Дании, Франции, Италии и России представят оборудование для производства молочной продукции и сыров, линии для розлива и упаковки молочной продукции, а также комплектующих и материалов для молочной промышленности.



Общая площадь выставки превышает 10 тыс. м2. Участие в DairyTech — это возможность для производителей и поставщиков представить свои новинки и лучшие продукты профессиональной аудитории, а также получить объективную оценку их востребованности и конкурентоспособности благодаря прямому контакту с технологами и инженерами предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, а также дистрибьютерами.



Для посетителей DairyTech — возможность за четыре дня ознакомиться с самым широкий ассортиментом новейшего оборудования и проверенных решений от ведущих российских и зарубежных производителей для точного решения производственных задач накануне горячего сезона.



Экспозиция выставки сегментирована по товарным категориям, в которых посетителей DairyTech ожидают сотни презентаций, новинок и специальных предложений от производителей и поставщиков.



• Оборудование и технологии для первичной обработки молока: доильное и охладительное оборудование, моечное, дезинфицирующее оборудование и средства, оборудование и технологии для определения качества, автоматизация производственного процесса и другое;



• Оборудование и технологии для производства молочной продукции: цельно-кисломолочных продуктов, сыров, сливочного масла, молочных концентратов, мороженого, ингредиентов и заквасок;



• Упаковочное, фасовочное и розливное оборудование: для очистки и подготовки воды, розлива и укупорки, выдува, пастеризации и стерилизации, фасовки, упаковки и дозирования, а также готовая упаковка, тара,



оборудование для маркировки и этикетирования, весовое оборудование и другое.



Традиционно участники представят много новинок оборудования.



Следуя тренду экологичности, компания SIG Combibloc, генеральный спонсор выставки, подготовила для посетителей выставки образцы таких инновационных упаковок, как SIGNIA, ECOPLUS и SIGNATURE. Эти виды упаковок уже удостоены множества самых престижных наград в области упаковочной индустрии. Помимо этого, среди новинок производитель представит форматы — combiblocMidi / combifitMidi, combidome и combiSmile.



Компания также представит свои самые популярные упаковочные решения для молочной продукции: литровые форматы, рассчитанные на пролонгированное, семейное потребление, и малые, порционные форматы, наиболее широко представленных в сегменте сливок, концентрированного молока, соусов, молочных коктейлей и т. д.



Компания Galdi продемонстрирует высокотехнологичное оборудование, разработанное в соответствии с высочайшими стандартами качества, для розлива свежих молочных продуктов, соков, вина, яичного меланжа, жидких и сыпучих пищевых продуктов в упаковку. Специалистам будут представлены автоматы розлива широкого диапазона производительности и различной конфигурации, а также запатентованная система дезинфекции Ultra Clean System.



На стенде АО «Таурас-Феникс» будет представлено высокоскоростное оборудование по розливу и фасовке молочной продукции с выполнением трех функций технологического процесса — ополаскивания, розлива и укупоривания, машины для фасовки пищевых и непищевых продуктов в готовую полимерную тару с последующей укупоркой, а также машина для упаковки продуктов длительного хранения переменного размера с использованием технологии МАР и многое другое.



Особое внимания специалистов привлекут стенды производителей сыродельного оборудования.



Впервые примет участие в выставке компания TECNAL SAS (Франция), мировой специалист по приготовлению молока (пастеризация, скимминг, созревание, фильтрация) и сырным технологиям (мягкий сыр, сливочный сыр, голубой сыр и сыр фета). Также впервые сыродельное оборудование представит компания Facchinetti из Италии.



Датская Primodan A/S, производитель автоматических разливочных или укупорочных машин, продемонстрирует свои новинки и уже хорошо зарекомендовавшее себя оборудование в разделе «Упаковочное, фасовочное и розливное оборудование».



Компания ULMA Packaging — ведущий мировой производитель упаковочных систем и оборудования с 50-летней успешной историей, представит высокоскоростную горизонтальную машину для упаковки в модифицированной газовой среде со скоростью до 250 уп./мин. Эта машина соответствует всем современным требованиям и стандартам по упаковке пищевых продуктов. Как утверждает производитель, машина является идеальным решением для высокопроизводительной порционной упаковки сыра.







Деловая программа

В рамках деловой программы выставки 2020 года состоятся свыше 10 актуальных отраслевых мероприятий — конференции, мастер-классы, круглые столы.



Посетителей ждут три дня параллельных мероприятий на самые актуальные темы — это и обзор глобальных трендов, и пленарная сессия, посвящённая точкам роста, новым продуктам и технологиям в молочной индустрии, и сессии, где эксперты поделятся опытом работы в системе «Меркурий» и применения цифровой маркировки. Отдельного внимания заслуживает пленарная сессия, посвящённая ЗОЖ и тренду eco-friendly как части стратегии молочных предприятий.



Компания Tetra Pak®, мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевой продукции, примет участие в деловой программе DairyTech в качестве стратегического спонсора и поделится своим экспертным видением трендов, оказывающих влияние на развитие современной молочной отрасли.



Во время деловой программы российские и международные эксперты Tetra Pak поделятся результатами последних исследований компании в области устойчивого развития, расскажут об эко-трендах в современном ритейле на примере международного опыта, инновационных технологиях для эффективного производства полутвердых сыров и многом другом.



В ходе мероприятий деловой программы с докладами и практическими кейсами выступят эксперты отрасли: Ольга Абрамова (министр сельского хозяйства Удмуртской республики), Николай Власов (Россельхознадзор), Татьяна Балагула (Россельхознадзор), Артем Белов («Союзмолоко»), Елена Саратцева (Роскачество), Елена Кипенева («Валио»), Александр Ширинкин (Тульский молочный комбинат), Юлия Елисеева («Данон» в России), Грегори Розе (эксперт в области ингредиентов и технологий для сыроделия, Chr. Hansen), Ольга Панова (программа «Школьное молоко» в России), Дмитрий Русаков (X5 Retail Group), Алина Юхневич («Перекресток»), Алексей Микулич («Санта Импэкс Брест — Савушкин продукт»), Елена Мельникова («Молвест»), а также эксперты Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Ирина Макеева и Елена Юрова, представители Euromonitor International, Deloitte, Nielsen, Streda Consulting и многие другие.



Выставка пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзора и Национального союза производителей молока.



Посещение выставки бесплатно при электронной регистрации на сайте с промокодом.



Генеральный спонсор выставки — ООО «СИГ Комбиблок»



Стратегический спонсор выставки — АО «Тетра Пак»



Об организаторе выставки:

Организатор выставки — компания Hyve является глобальной компанией-организатором мероприятий нового поколения.



Концепция Hyve Group -формирование ведущего мирового портфеля мероприятий, ориентированных на контент, мероприятий, которые нельзя пропустить, гарантирующих экспонентам и посетителям незабываемый опыт и высокую эффективность инвестиций.



Компания была основана в 1991 году в Лондоне как ITE Group PLC. За прошедшие годы компания завоевала безупречную репутацию как в России, так и на международном рынке выставочных услуг. В сентябре 2019 компания объявила о ребрендинге и переименовании ITE Group plc в Hyve Group plc.

