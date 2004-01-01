Партнерский материал. Затраты на маркировку для всей молочной отрасли в России не превысят 4 млрд рублей

Оператор маркировки в РФ — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оценил затраты на внедрение маркировки в молочной отрасли на сумму не более 4 млрд руб. Об этом сообщил во вторник представитель ЦРПТ Алексей Сидоров в ходе сессии на форуме «Молочная и мясная продукция — 2020» в Красногорске.



«На предприятиях разные условия производства, автоматизированная линия обойдется в 1,5 млн руб., ручная — в 12 тыс. руб. По нашим расчетам, затраты на всю отрасль в пределе достигают 4 млрд руб.», — сказал он.



Таким образом Сидоров прокомментировал оценку стоимости маркировки товаров от Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), по данным которого в первый год молочная отрасль должна затратить около 60 млрд руб. «Насколько я помню, ваши оценки [оценки «Союзмолока»] были от 4,5 млн руб. до 10 млн руб. на линию, вы говорили, что в отрасли 2 тыс. предприятий, и в среднем на одном предприятии 2,6 линии. Правильно давать оценки по отдельным категориям, неправильно брать все количество линий и умножать на одну цифру, решения требуются разные», — добавил он.



Сидоров отметил, что, по оценкам ЦРПТ, в отрасли около 4 тыс. предприятий, из них 450 — это крупные и средние и 3,5 тыс. — это микро- и малые производители. «Разница в этих предприятиях — в степени автоматизации и объемах выпуска, соответственно, для больших предприятий стоимость оборудования на одну линию до 1,5 млн руб., эти оценки подтверждают сами компании. Для других 3,5 тыс. — более дешевые решения, поскольку там нет таких скоростей», — пояснил он.



В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки сумма затрат на закупку оборудования находится в диапазоне от 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. — в зависимости от необходимой производительности принтера этикеток.



С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за ЦРПТ.

