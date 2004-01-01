Партнерский материал. Международная выставка DairyTech 2020 подвела итоги работы

DairyTech — это единственная в России международная выставка, на которой представлен полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции.



В этом году выставку посетило на 9% больше специалистов, занятых в производстве молока и молочной продукции, чем в 2019 году, что составляет 31% всех посетителей выставки или 1511 уникальных посетителей. Всего выставку за 4 дня работы посетили 5442 специалиста, представляющих 76 регионов России и 38 стран мира. Наибольшее количество посетителей традиционно представляли ведущие регионы по переработке молока — Московскую, Ленинградскую и Воронежскую области, республику Татарстан, Краснодарский край, Удмуртскую республику и Алтайский край. Специалисты представляли, как компании-лидеры рынка производства молочных продуктов: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Хохланд Руссланд», «Милком», молочный комбинат «Воронежский», так и производителей из достаточно отдаленных от столицы регионов — Амурской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия).







Выставку также традиционно посещают ведущие дистрибьюторы оборудования и материалов. В этом году они составили 20% от общего числа, или около 1000 посетителей. Ознакомиться с новинками оборудования и материалов для производства сыра от мировых лидеров приехали производители из России и Ближнего зарубежья — это 600 посетителей — специалистов (12% от общего числа) Посетители представляли, как крупных производителей: компании «Вимм-Билль-Данн», «Сыр Стародубский», «Савенсия», «Савушкин продукт», «Киприно», Сыроваренный завод «Сармич», так и производителей из регионов: молочный завод «Гиагинский», «Тульский молочный завод» и другие. Выставку также посещают и начинающие сыроделы в поисках новых возможностей для развития производства.



Как отметили посетители выставки, только на DairyTech возможно за четыре дня ознакомиться с самым широким ассортиментом новейшего оборудования и проверенных решений от ведущих российских и зарубежных производителей для точного решения производственных задач накануне горячего сезона.







Экспозиция выставки сегментирована по товарным категориям и охватывает полный цикл переработки молока и производства молочной продукции: от доильного оборудования до конечной упаковки.



В этом году в выставке приняли участие более 200 ведущих российских и международных производителей и дистрибьютеров из 12 стран. Это компании из России, Франции, Италии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Китая, Турции и других стран. Общая площадь экспозиции превысила 10 тыс. м2.



Более 60 новых компаний, производителей и поставщиков из Германии, Дании, Франции, Италии и России представили оборудование для производства молочной продукции и сыров, линии для розлива и упаковки молочной продукции, а также комплектующих и материалов для молочной промышленности.



По отзывам участников, DairyTech — это возможность представить свои новинки и лучшие продукты профессиональной целевой аудитории. Кроме этого, DairyTech способствует получению объективной оценки востребованности и конкурентоспособности предложения благодаря прямому контакту с технологами и инженерами предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, а также дистрибьютерами.







Компания «ДМП», специализирующаяся на разработке и реализации комплексных технологических решений для молочной промышленности, отметила, что участие в выставке DairyTech 2020 является одним из важнейших событий года. Участие в выставке позволяет прорабатывать с постоянными и новыми партнерами методы увеличения эффективности производств путем оптимального внедрения эффективных технологических решений.



Следуя тренду экологичности, компания SIG Combibloc, генеральный спонсор выставки, подготовила для посетителей выставки образцы таких инновационных упаковок как SIGNIA, ECOPLUS и SIGNATURE. Эти виды упаковок уже удостоены множества самых престижных наград в области упаковочной индустрии. Помимо этого, среди новинок производитель представил форматы — combiblocMidi / combifitMidi, combidome и combiSmile.



Самые популярные форматы, вызвавшие наибольший интерес среди посетителей выставки — combiblocMidi / combifitMidi и combiblocSmall / combifitSmall.



Компания «Пром-Упак», постоянный участник выставки, увеличила площадь своей экспозиции и представила широкий ассортимент форматов и объемов упаковок Gable Top и оборудование асептического розлива. Компания провела переговоры с постоянными клиентами, а также заключила соглашения с новыми предприятиями из Монголии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.



Компания Galdi представила на выставке автомат розлива последнего поколения Galdi RG270 SDUC. За четыре дня работы выставки были проведены переговоры более чем с 50 компаниями из России, Узбекистана, Киргизии, Украины.



Завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» представил на DairyTech 2020 четыре модели фасовочно-упаковочного оборудования для молочной промышленности. За время работы выставки было собрано более 200 заявок на изготовление оборудования.



Деловая программа

Для посетителей в двух конференц-залах было проведено 12 различных конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и презентаций, посвященных самым актуальным вопросам, волнующих производителей, переработчиков и поставщиков сегодня. Профессиональная аудитория деловой программы DairyTech 2020 составила более 1000 специалистов, представляющих ведущие регионы России и страны Ближнего Зарубежья, или 20% всех посетителей выставки. В дискуссиях приняли участие 85 спикеров из числа крупнейших производителей, представителей ритейла, органов государственной власти и отраслевых союзов.







Наибольший положительный отклик посетителей получили такие темы, как внедрение системы «Меркурий» и цифровой маркировки, запуск новых продуктов, ЗОЖ-сегмент и экологическое регулирование, рынок сыра в России и мире, вопросы правоприменительной практики и техническое регулирование.



В качестве спикеров в деловой программе приняли участие представители топ-4 переработчиков молока в России: компании Danone, «Вимм-Билль-Данн», «Комос Групп», «Молвест», а также один из крупнейших импортеров — «Савушкин продукт» («Санта Импекс Брест»).



К переработчикам в расширенном составе присоединился ритейл: X5 Retail Group, «Перекресток», «Ашан», «Глобус».







Традиционно поддержку выставке и деловой программе оказали представители государственных органов (Роспотребнадзор по Московской области, Евразийская экономическая комиссия) и отраслевого союза (Союзмолоко).



Впервые к деловой программе присоединился консалтинг: своей экспертизой поделились спикеры Euromonitor International, Nielsen Россия, Deloitte, Streda Consulting.



Специальными гостями пленарной сессии 18 февраля по точкам роста в молочной индустрии стали Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства Удмуртской республики, и Артем Белов, генеральный директор «Союзмолоко».



Специальным гостем «сырной конференции» 20 февраля выступил Грегори Розе, эксперт по технологиям и ингредиентам для сыроделия компании Chr. Hansen.



18 февраля в рамках пленарной сессии «Точки роста, новые продукты и технологии в молочной индустрии» состоялось выступление генерального директора Tetra Pak в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии и странах Кавказа Александра Криволапова, который поделился прогнозами развития отрасли в ближайшие годы. По словам Александра Криволапова, в ближайшие годы особое внимание будет уделяться созданию экономики с низким углеродным следом и экономике замкнутого цикла, а также сокращению воздействия производства на окружающую среду.



Такой подход коррелирует с потребительскими трендами: как отметила Дина Епифанова, руководитель направления по корпоративной ответственности и устойчивому развитию Tetra Pak в России, Беларуси, Украине, Центральной Азии, странах Кавказа и Юго-Восточной Европы, сегмент потребителей, которые на сегодняшний день выбирают экологичность продукта и упаковки, стремительно растет.



Эксперты Tetra Pak подчеркнули, что такой запрос — отличная возможность для ритейлеров начать формировать актуальное конкурентоспособное предложение и создавать кастомизированный продукт, в котором заинтересован покупатель.







Подводя итоги мероприятия генеральный директор «Союзмолоко» и модератор пленарной сессии «Точки роста, новые продукты и технологии в молочной индустрии» Артем Белов, отметил: «Мы обсудили все ключевые вызовы, которые стоит ждать молочной отрасли в 2020 году. Мы поговорили о технологиях, о спросе, об эффективности, об экспорте, об изменении посетительских предпочтений, о конкуренции с альтернативными продуктами. Все эти темы удалось раскрыть, и, мне кажется, что удалось содержательно пообщаться на предмет того, как будет развиваться молочная отрасль».



19 февраля в пленарной сессии «ЗОЖ и тренд eco-friendly как часть стратегии молочных предприятий. Новые продукты и успешный опыт внедрения» выступил иностранный эксперт — директор по маркетингу в Европе компании SIG Combibloc Норман Гироу.



В своем выступлении господин Гироу привел статистику компании по потребительским предпочтениям: «Сегодня 86% российских потребителей в перспективе готовы платить больше за экологичные продукты. При этом всего 14% тех, кто считает, что такие продукты легко найти на полке. Здесь, как видим, наблюдается своеобразная диспропорция — многие готовы, но мало кто знает, как эти продукты найти», — сказал он.



Генеральным спонсором DairyTech 2020 выступил — ООО «СИГ Комбиблок», Стратегическим спонсором выставки - АО «Тетра Пак».



В 2021-м году 19-я Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech пройдет с 26 по 29 января в МВЦ «Крокус Экспо».



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