разделы

реклама

журналы

USD

70.587 (-0,96%)

EUR

80.107 (-0,69%)

MOEX

2803.53 (-0,44%)

BRENT

43.11 (-0,42%)

Пшеница

520.4 (0,77%)

Сахар

12.08 (-0,82%)

USD

70.587 (-0,96%)

EUR

80.107 (-0,69%)

MOEX

2803.53 (-0,44%)

BRENT

43.11 (-0,42%)

Пшеница

520.4 (0,77%)

Сахар

12.08 (-0,82%)

USD

70.587 (-0,96%)

EUR

80.107 (-0,69%)

MOEX

2803.53 (-0,44%)

BRENT

43.11 (-0,42%)

Пшеница

520.4 (0,77%)

Сахар

12.08 (-0,82%)

конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

НИФИ назвал некорректным использование его расчетов по стоимости маркировки «Союзмолоком»

Партнерский материал


Е. Разумный

Е. Разумный

Как пояснили в институте, данные расчеты представляют собой предварительные научные гипотезы и не могут быть использованы в конкретной отрасли

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина РФ заявил о некорректности использования своих предварительных расчетов для оценки стоимости внедрения маркировки в конкретных отраслях. Об этом говорится в письме института, адресованном в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которое имеется в распоряжении ТАСС.

В НИФИ отметили, что в июне Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил в ЕЭК письмо, в котором в качестве расчетов стоимости внедрения маркировки использовались данные института. На сайте «Союзмолока» отмечается, что «только в России общие затраты бизнеса на введение маркировки составят, по данным НИФИ, до 1,5 трлн руб.».

Аналогичные по содержанию письма со ссылками на расчеты НИФИ направил в правительство РФ Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а председатель белорусского Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» - в адрес ЕЭК.

«Представляется некорректным использование материалов НИФИ Минфина России для задачи принятия решений о введении обязательной маркировки средствами идентификации в ЕАЭС, так как методический инструментарий и модельные расчеты должны отражать современное состояние и перспективы развития конкретных отраслей экономики», — говорится в письме.

Как пояснили в институте, использованные «Союзмолоком» расчеты НИФИ представляли собой предварительные научные гипотезы при условии тотального внедрения маркировки на все товары народного потребления, в связи с чем не могут быть использованы для расчетов в конкретной отрасли.

ТАСС 

рекомендации

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса
"Агроинвестор" №7, июль 2020

Журнал

"Агроинвестор" №7, июль 2020
Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности

«Агроинвестор»

Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности
Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

«Агроинвестор»

Остаться в лидерах. Несмотря на сложный сезон, Россия сохранила первое место в мировом экспорте пшеницы

реклама