НИФИ назвал некорректным использование его расчетов по стоимости маркировки «Союзмолоком»

Е. Разумный

Как пояснили в институте, данные расчеты представляют собой предварительные научные гипотезы и не могут быть использованы в конкретной отрасли

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина РФ заявил о некорректности использования своих предварительных расчетов для оценки стоимости внедрения маркировки в конкретных отраслях. Об этом говорится в письме института, адресованном в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которое имеется в распоряжении ТАСС.



В НИФИ отметили, что в июне Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») направил в ЕЭК письмо, в котором в качестве расчетов стоимости внедрения маркировки использовались данные института. На сайте «Союзмолока» отмечается, что «только в России общие затраты бизнеса на введение маркировки составят, по данным НИФИ, до 1,5 трлн руб.».



Аналогичные по содержанию письма со ссылками на расчеты НИФИ направил в правительство РФ Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а председатель белорусского Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» - в адрес ЕЭК.



«Представляется некорректным использование материалов НИФИ Минфина России для задачи принятия решений о введении обязательной маркировки средствами идентификации в ЕАЭС, так как методический инструментарий и модельные расчеты должны отражать современное состояние и перспективы развития конкретных отраслей экономики», — говорится в письме.



Как пояснили в институте, использованные «Союзмолоком» расчеты НИФИ представляли собой предварительные научные гипотезы при условии тотального внедрения маркировки на все товары народного потребления, в связи с чем не могут быть использованы для расчетов в конкретной отрасли.

