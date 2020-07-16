Онлайн-конференция: Новые ниши и возможности на молочном рынке

Milknews

Какие шансы дает молочной индустрии кризис обсудят участники рынка 21 июля на онлайн-конференции Milknews совместно с экспертами Сбербанка

Замедление темпов роста мировой экономики, обрушившийся из-за пандемии спрос в ресторанном и гостиничном сегменте, девальвация рубля — все эти факторы в долгосрочной перспективе приведут к серьезному росту конкуренции на молочном рынке.



Аналитики прогнозируют череду слияний и поглощений, а также ускорение консолидации в молочной отрасли. «В этой ситуации в выигрыше окажутся те, кто готов меняться и приспосабливаться к новой реальности, кто сумел выстроить хорошие отношения со своими потребителями, работает над издержками, над портфелем брендов и имеет внятную стратегию развития», — прогнозирует генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



21 июля на конференции Milknews «Союзмолоко» вместе с экспертами Сбербанка и консалтинговой компании Streda Consulting обсудят, как выжить предприятию в кризисные времена, какие ниши выбрать для развития и какие возможности открывает перед инвесторами новая реальность пандемии.



В ходе онлайн-мероприятия исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, Татьяна Крейтор, расскажет о том, как инвестору использовать все возможности, как избежать ошибок при планировании проектов, подразумевающих открытие кредитных линий, а также коснется темы цифровых решений, которым Сбербанк уделяет отдельное внимание, ведь именно технологии открывают новые возможности для компаний, позволяют моделировать различные ситуации в режиме реального времени. Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев представит доклад о ситуации в секторе, даст прогнозы его развития, раскроет возможности для инвестирования.



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