Вакансии. Открыты три вакансии в «Адиссео Евразия»

Компания приглашает на работу специалиста по кормлению и технологиям содержания птицы и продавцов — специалистов по кормовым добавкам
Technical Manager Poultry (CIS)
Специалист по кормлению и технологиям содержания птицы.
Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.
Основные обязанности: научно-техническая поддержка продаж кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.
Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)
Иерархия: научно-технический директор CIS, член команды CIS и международного коллектива специалистов региона Europe-CIS.
Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 5 лет опыта работы в птицеводстве, базовый письменный и устный английский, программная оптимизация рационов, уверенный пользователь основных PC-программ.
Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»
Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319481 (резюме на английском)
Sales Technical Solution Manager CIS — POULTRY
Продавец — специалист по кормовым добавкам.
Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.
Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.
Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)
Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.
Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для птицы, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.
Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»
Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38318999 (резюме на английском)
Sales Technical Solution Manager CIS — PIGS
Продавец — специалист по кормовым добавкам.
Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.
Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.
Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)
Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.
Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для свиней, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.
Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»
Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319291 (резюме на английском)