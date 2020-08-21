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44.33 (-1,27%)

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USD

74.445 (0,97%)

EUR

87.736 (0,31%)

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Вакансии. Открыты три вакансии в «Адиссео Евразия»

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Компания приглашает на работу специалиста по кормлению и технологиям содержания птицы и продавцов — специалистов по кормовым добавкам

Technical Manager Poultry (CIS)

Специалист по кормлению и технологиям содержания птицы.

Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.

Основные обязанности: научно-техническая поддержка продаж кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.

Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)

Иерархия: научно-технический директор CIS, член команды CIS и международного коллектива специалистов региона Europe-CIS.

Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 5 лет опыта работы в птицеводстве, базовый письменный и устный английский, программная оптимизация рационов, уверенный пользователь основных PC-программ.

Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319481 (резюме на английском)

Sales Technical Solution Manager CIS — POULTRY

Продавец — специалист по кормовым добавкам.

Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.

Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.

Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)

Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.

Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для птицы, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.

Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38318999 (резюме на английском)

Sales Technical Solution Manager CIS — PIGS

Продавец — специалист по кормовым добавкам.

Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.

Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.

Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)

Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.

Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для свиней, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.

Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»

Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319291 (резюме на английском)

Adisseo 

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