Вакансии. Открыты три вакансии в «Адиссео Евразия»

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Компания приглашает на работу специалиста по кормлению и технологиям содержания птицы и продавцов — специалистов по кормовым добавкам

Technical Manager Poultry (CIS)

Специалист по кормлению и технологиям содержания птицы.



Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.



Основные обязанности: научно-техническая поддержка продаж кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.



Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)



Иерархия: научно-технический директор CIS, член команды CIS и международного коллектива специалистов региона Europe-CIS.



Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 5 лет опыта работы в птицеводстве, базовый письменный и устный английский, программная оптимизация рационов, уверенный пользователь основных PC-программ.



Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»



Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319481 (резюме на английском)



Sales Technical Solution Manager CIS — POULTRY

Продавец — специалист по кормовым добавкам.



Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.



Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.



Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)



Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.



Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для птицы, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.



Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»



Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38318999 (резюме на английском)



Sales Technical Solution Manager CIS — PIGS

Продавец — специалист по кормовым добавкам.



Оклад: по результатам собеседования. Дополнительно: премиальная система KPI.



Основные обязанности: продажи кормовых добавок Adisseo в регионе CIS.



Место работы: мобильный режим (центральный офис — Париж, региональный офис — Москва)



Иерархия: региональный менеджер по продажам CIS, член команды CIS и международного департамента продаж региона Europe-CIS.



Навыки: профильное зоотехническое-ветеринарное образование, 3 года опыта работы в сфере продаж кормовых добавок для свиней, базовый письменный и устный английский, уверенный пользователь основных PC-программ.



Прочие требования: положительные рекомендации коллег и отраслевых экспертов, водительские права кат. «В»



Ссылка: https://hh.ru/vacancy/38319291 (резюме на английском)

