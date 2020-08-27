Минпромторг примет участие в «Молочных сессиях 9.1»

«Союзмолоко»

Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева примет участие в «Молочных сессиях 9.1», которые пройдут в онлайн-режиме 8 сентября

Эксперты молочной отрасли, компании по доставке продуктов, отельеры и рестораторы обсудят новые тенденции сектора и первые признаки трансформации рынка 8 сентября на очередном онлайн-заседании «Молочных сессий 9.1». В дискуссии примут участие генеральный директор аналитического агентства GIRA Кристоф Лафужер, вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ Марина Балабанова, управляющий сервиса доставки iGooods Григорий Кунис, руководитель группы по развитию бизнеса «Едадил» Анна Гаврисина, владельцы и представители крупнейших компаний молочной отрасли.



Специальный доклад будет посвящен подробному разбору законодательных инициатив, которые в ближайшие годы будут отражаться на затратах молочных заводов и животноводческих предприятий. Отдельной темой обсуждения традиционно станет введение обязательной маркировки молочной продукции. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева расскажет о ходе реализации эксперимента, его участниках и планах государства по внедрению маркировки.



Главы предприятий поделятся опытом взаимодействия с оператором системы, специалисты «Союзмолоко» расскажут о текущем статусе обсуждения вопроса маркировки в органах власти.



Спонсор трансляции — компания «Кизельманн ». За 83-летнюю историю компания «Кизельманн» добилась лидирующего положения в производстве оборудования и модулей из нержавеющей стали для пищевой, химической и фармацевтической областей промышленности, а также для биотехнологии. Производимые компанией «Кизельманн» комплектующие и клапаны, а также элементы управления и контроля, используются на заводах лидеров молочного рынка.



«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках.



Более 300 компаний молочного рынка уже приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Сернурский сырзавод», Еланский маслосыркомбинат, «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие други.



Подробности и регистрация — по ссылке http://sessions.milknews.ru/

