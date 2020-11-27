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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Приглашаем на «Молочные сессии 9.2»

Партнерский материал


«Молочные сессии 9.2»

«Молочные сессии 9.2»

Итоги развития молочной отрасли в 2020 году и перспективы на следующий год обсудят ведущие российские и мировые аналитики на очередном заседании «Молочных сессий 9.2». Мероприятие пройдет 8 декабря 2020 года в онлайн-формате

Как коронавирус повлиял на молочную отрасль? Какой прирост дали новые каналы продаж? Как изменилось потребление? Как расти в эпоху «коронакризиса»? Какие законодательные изменения ждут отрасль в 2021 году и как к ним подготовиться? Эти и другие вопросы спикеры обсудят с участниками молочного рынка на очередном заседании «Молочных сессий 9.2». 

Среди спикеров — генеральный директор аналитического агентства GIRA Кристоф Лафужер, управляющий директор и партнер BCG Иван Котов, генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, GR-менеджер «Союзмолоко» Любомир Панов. 

Спонсор трансляции — компания «Кизельманн». За 83-летнюю историю компания «Кизельманн» добилась лидирующего положения в производстве оборудования и модулей из нержавеющей стали для пищевой, химической и фармацевтической областей промышленности, а также для биотехнологии. Производимые компанией «Кизельманн» комплектующие и клапаны, а также элементы управления и контроля, используются на заводах лидеров молочного рынка.   

«Молочные сессии» - это ежеквартальные встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний, организованные ИА Milknews и «Союзмолоко». В рамках сессий ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, переработке и спросе, а также делятся опытом работы на внутреннем и внешних рынках.    

Более 300 компаний молочного рынка уже приняли активное участие в обсуждении последних законодательных инициатив и тенденций отрасли, в том числе «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», Сернурский сырзавод, Еланский маслосыркомбинат, «Милком», «Русмолко», «Кизельманн Рус», «ДеЛаваль», КПМГ, «Ашан», MSD и многие другие.  

Успейте зарегистрироваться на мероприятие! Количество мест ограничено. 

«Молочные сессии 9.2» 

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