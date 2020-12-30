Forbes провел круглый стол, посвященный проблемам АПК

Forbes

23 декабря 2020 года состоялся онлайн-эфир «Устойчивость, эффективность, цифровизация: новые стандарты от лидеров агропромышленного сектора России», организованный Forbes Congress

Компания Kontinuum Group поддержала мероприятие в качестве генерального партнера, а стратегическим партнером онлайн-эфира выступила компания Connectom. ai. Дискуссия состоялась при участии Coca-Cola HBC Россия.



Модераторами мероприятия выступили:



Николай Усков, редакционный директор Forbes Russia



Илья Строкин, директор центра компетенций в АПК, КПМГ в России и СНГ



В рамках дискуссии лидеры агропрома обсуждали принципы и стандарта нового времени, уделяя особое внимание следующим вопросам:



Какие подходы и технологии в сельском хозяйстве позволят выполнить задачи сектора, одновременно обеспечив продовольственную безопасность государства и рост доходности агробизнеса?



Как сделать так, чтобы отечественные бренды стали узнаваемыми, а российская продукция — уникальной и востребованной?



Насколько реалистичны планы перехода сельского хозяйства и переработки на «зеленые стандарты»?



Итоговое мероприятие года открыли Николай Усков и Константин Клюка, СЕО и основатель Kontinuum Group, суперфиналист-2020 конкурса предпринимателей EY и Forbes.







В интервью Константин Клюка рассказал о планах компании по запуску AgriFoodTech акселератора в следующем году, а также о том, какие инвестиции в сельское хозяйство на сегодняшний день наиболее перспективны.



Были затронуты вопросы о трендах устойчивого развития и «зеленой» экономики. Константин Клюка отметил, что важно не запутаться в терминологии, так как в мире используются различные названия: «Мне ближе термин биоэкономика. Он подразумевает, во-первых, что изменения идут снизу вверх: бизнес меняется, выстраивает устойчивые практики и устойчивые цепочки поставок, относится ответственно к производству. Во-вторых, биоэкономика — это использование биологических ресурсов. С точки зрения биоресурсов у нас уникальная страна с огромным потенциалом».



Пример «зеленого бренда» от Kontinuum Group — это проект «Русский Лен», крупнейший на сегодня производитель льна и первый за последние 30 лет в России. «Мы исторически были льняной страной. Лен — это единственная альтернатива хлопка, которую можно выращивать в России в больших масштабах. Лен — это еще и экологический продукт», — сказал Клюка.



Полную версию интервью смотрите по ссылке .



Мероприятие продолжил виртуальный «круглый стол», за которым собрались представители отраслевых союзов, крупный агробизнес и технологические компании. В рамках круглого стола участники затронули ряд стратегических направлений развития АПК, цифровизацию, устойчивое развитие, экспорт.



Оценивая итоги года в самом фундаментальном секторе АПК, зерновом, Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна отметил, что с точки зрения урожая 2020 год очень хороший. По данным Росстата, получено 132,9 млн т зерновых. Это очень высокий показатель, нам есть, что поставлять на экспорт. Тем не менее, последние инновации в законодательстве — в частности, введение пошлин — говорят о том, что экспорт достиг максимальных темпов, которые требуют некоторого снижения.



Тем не менее, Россия уже пятый год подряд — лидер на мировом рынке.







На сегодняшний день можно подвести промежуточный итог: на экспорт отгружено 29 млн т зерна, из которых 24 млн т — пшеница, что примерно на 20% больше, чем в прошлом году.



Артем Белов, генеральный директор, «Союзмолоко», рассказал, что в 2021 году объем экспорта молочной продукции предположительно вырастет примерно на 20% в натуральном выражении и на 15-20% в деньгах.



В текущем году экспорт вырос на 25%. Существенно расширились как география поставок, так и ассортимент продукции. Это стало возможным, в том числе, благодаря мерам господдержки, а слабеющий рубль сделал экспорт более конкурентоспособным.



Обсуждение не обошло стороной и мясную отрасль, которая практически «импортозаместилась» и начала реализовывать свой экспортный потенциал. Те условия, которые были созданы в отрасли за последние пять-шесть лет, позволили существенно увеличить объемы производства.



Как отметил Андрей Терехин, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово», Россия вот уже несколько лет полностью обеспечивает себя мясом птицы, и второй год -мясом свинины. «В начале этого года сложились объективные условия для того, чтобы экспорт мясной продукции, о котором так долго говорили все эксперты последние пять-семь лет, наконец-то, начал реализовываться. Мы ожидаем, что по итогу году объем экспорта мясной продукции составит порядка полумиллиона тонн, где-то примерно на $1 млрд совокупной выручки», — рассказал он.



Рассказывая о результатах года группы «Черкизово» как одного лидера мясной отрасли, крупнейшего производителя мяса птицы, занимающего второе место в рейтинге по мясу свинины и мясу индейки, Андрей Терехин сообщил, что 2020 год был крайне удачным и благоприятным. «Мы выросли в натуральном выражении почти на 70% в объемах поставок. Причем это произошло по всем сегментам, как птицеводства, свиноводства, так в индейке, даже колбасные изделия, которые впервые за последние пять лет показали рост практически на 25%», — отметил он.



Отвечая на вопрос модератора о том, как снижение темпов экономического роста в странах-импортерах скажется на экспорте АПК РФ, Игорь Девяшин, директор по инвестициям Kontinuum Group, подчеркнул, что основной продукт компании — это свинина. Она является одним из базовых продуктов потребления во многих странах, поэтому спрос на нее практически не эластичен. Влияние замедления темпов роста мировой экономики было крайне ограниченным: среднегодовые цены остались на прежнем уровне, объемы экспорта также существенно не изменились.



Касательно инструментов поддержки и развития экспорта свинины. На текущий момент наиболее эффективной будет помощь в открытии рынков Азиатского региона, в особенности Китая. Правительством ведется работа в этом направлении (через Министерство сельского хозяйства, Роспотребнадзор). Все участники рынка очень ждут этого события.



Спикеры также обсудили тему вмешательства правительства в рыночный механизм регулирования цен. Игорь Девяшин отметил, что во все времена, во всех странах государство так или иначе пыталось и пытается влиять на цены. Различаются только подходы и инструменты влияния. «С позиции бизнеса важно, чтобы правила игры устанавливались заранее. В этом случае ничего негативного не случится», — подчеркнул он.



Хорошим примером может послужить процесс внедрения правительством Дании государственной программы happy pigs, которая была направлена на улучшение условий содержания свиней. Все ключевые требования данной программы были объявлены участникам рынка за 15 лет до их обязательного исполнения.



Отвечая на вопрос модератора о потребительском рынке и о реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, Леонид Гришин, директор по стратегическим закупкам компании «Мултон» (часть Coca-Cola Россия) подчеркнул, что конечная стоимость складывается из нескольких составляющих, начиная от стоимости фруктов\ягод\овощей, которые, как правило, являются частью глобального рынка, далее из стоимости их переработки и логистической составляющей. «Мы видим своей задачей максимальную оптимизацию стоимости на всех этапах, так как мы заинтересованы предложить покупателю доступный продукт», — рассказал он.



Компания является одним из крупнейших закупщиков в агросекторе. Поддерживает местных поставщиков и закупку местных ингредиентов и материалов. В 1998 году доля закупок в России составила 10%, а в 2019 — 96%. Показательный именно для агросектора пример — закупки сахара. Весь сахар компания закупает в России и у российских поставщиков. Это, к слову, 3% от всего объема сахара, произведенного в нашей стране.



Комментируя вопрос о расширении географии поставок и увеличении их объема, Леонид Гришин подчеркнул, что эффективное продвижение продукции за рубежом требует фокусирования, прежде всего, на своем рынке. «Нашим поставщикам, особенно предприятиям малого и среднего бизнеса АПК, довольно сложно получить кредиты на развитие. К примеру, кредитная ставка в России- 11-13%, тогда как в Европе — 0,5%, — сравнил он. — Конечно, Минсельхоз предпринимает много усилий, чтобы эту поддержку оказать, и мы очень ценим их помощь. А корреляция «хороший поставщик внутри — хорошие экспортные цены» очевидна».



В рамках круглого стола была затронута тема цифровизации российского АПК. Станислав Варич, генеральный директор ООО «Коннектом» сообщил, что рынок цифровых технологий в России сегодня составляет около 360 млрд руб. Согласно прогнозам в ближайшие пять-шесть лет он увеличится в пять раз. «Объем мировых венчурных инвестиций в агротех и фудтех за последние восемь лет увеличился в восемь раз и достиг почти $3 млрд. Это говорит о том, что наиболее агрессивные венчурные инвесторы видят большой потенциал в сельском хозяйстве с точки зрения внедрения и развития новых продуктов», — сказал он.



Согласно статистике, в России более 70% менеджеров считает, что у них уже внедрены инновации, и более половины планируют продолжать движение в этом направлении.



Но существует и ряд проблем. «Большинство компаний хотят иметь немедленный экономический эффект от внедрения инновационных продуктов, ожидая окупаемости за один-два года. Я по специальности финансист, поэтому понимаю желание получить возвратные инвестиции. Но иногда нужно смотреть немножко шире. Недаром тренд на внедрение принципов ESG (Environmental, social, government) увеличивает стоимость компаний. Но экономический эффект не всегда прямой и очевидный. Если мы заботимся о качестве и безопасности продукции, о сотрудниках и их безопасности, об окружающей среде, то в итоге получаем лояльность потребителей. Следовательно — бОльшую капитализацию компании» - утверждает Станислав Варич.



Комментируя процессы цифровизации в отечественном АПК, Эдуард Зернин высказал мнение, что драйвером инноваций в сельском хозяйстве страны будут не технологические стартапы, а сами сельхозпроизводители.



В заключение круглого стола спикеры поделились своим видением развития отрасли на следующий год.



Мероприятие продолжилось интервью Николая Ускова и Наума Бабаева, председателя Совета директоров группы компаний «Дамате».



Отвечая на вопрос о направлениях развития, Наум Бабаев подчеркнул, что «стратегия нашей группы — это становиться категорийными лидерами в нишевых продуктах. Мы считаем, что индейка — это продукт ЗОЖ для людей среднего класса и выше, которые действительно заботятся об образе жизни». Баранина и утка также не будут продуктом массового потребления, тоже будет определенная ниша. В настоящий момент компания остановилась именно на этих трех продуктах, которые планирует активно развивать.



Наум Бабаев также рассказал о не имеющей аналогов в России системе искусственного интеллекта по контролю санитарной обработки рук у персонала, запущенной на предприятиях группы. Такая система позволяет контролировать качество и безопасность продукта, которые сейчас выходят на первый план. «Люди будет все больше и больше уходить в упакованный продукт, где больше гарантий безопасности».



Повествуя о проекте группы «Дамате» на Северном Кавказе по производству баранины, спикер указал, что Кавказ исторически занимался овцеводством. «Это традиционная деятельность для всего региона, я бы даже сказал, в некотором смысле, когда-то это был уклад жизни для людей на Кавказе. И если мы хотим на Кавказе произвести некую революцию экономического развития (очевидно, что государство этого хочет), то овцеводство — это первый проект, с которого надо начинать».



Обсуждая планы компании по экспорту на следующий год, Наум Бабаев сообщил, что компания будет развивать проекты по экспортным поставкам готовых и переработанных продуктов (продуктов с высокой добавленной стоимостью).



Также он рассказал о генетических исследованиях на Тюменских молочных фермах, о зеленых технологиях и о проекте по переработке отходов.



Полную версию интервью смотрите по ссылке .



Также на сайте Forbes Congress доступна полная запись трансляции онлайн-эфира «Устойчивость, эффективность, цифровизация: новые стандарты от лидеров агропромышленного сектора России»: http://fcongress.forbes.ru/agroprom2020

