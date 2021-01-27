Опубликована предварительная программа международной аграрной конференции «ГДЕ МАРЖА 2021»

Продолжается регистрация на 12-ю Международную аграрную конференцию «Где Маржа 2021», которая состоится 11-12 февраля. Мы благодарны многочисленным участникам, уже выразившим желание участвовать в конференции.

Опубликована предварительная программа конференции . Скачать: (*.pdf, 215 Кб) , (*.doc, 58 Кб)



Напоминаем, что поскольку конференция будет проходить в экстраординарных условиях COVID-19, мы предусмотрели два формата участия:



- Формат оффлайн — личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения. В данном случае, отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям.



- Формат онлайн — для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию конференции.



Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации): ТД «Инвестпром-Опт», «ПензаМолИнвест», УК «Таврос», ТД «Зернотекс», «Сарептская мельница», компания «МАРТ», «Агроснаб-Л», ЦРПИ, «Чувашхлебопродукт», «СААТБАУ Рус», «Агросигнал» / ООО «ИнфоБиС», Новосибирская продовольственная корпорация, «ЕвроХим», Совхоз имени Кирова (Краснодарский край), ГК «Доминант», «Плодородие», «ФосАгро», «Сабуровский» КХП, агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край), ФГБУ «Центр оценки качества зерна», «Прогресс Агро», заготовительная компания «ЭФКО-К», «Дон-Маркет», «АФГ Националь», «Гленкор Агро МЗК», «Сингента», Cоюз зернопереработчиков Алтая, «Русская Земля»/ГК «РЗ Агро», УК «АСБ-Агро», «Данон Россия», «Агронова-Л», «ТоргПродукт», «Раздолье-Экспорт», JCB Russia, ТД «Агрохолдинг "Степь"», «Грейнрус», «Коммерциал-Центр», «Клевер», ТД «Концерн "Покровский"», агрокомплекс «Домбаровский», «ПаритетАгро», «Мирогрупп Ресурсы», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, «Русагро-Инвест», «Волга Глобал Трейд» («Квадра Коммодитиз С. А.»), «Ривер», «Суффле Агро Рус», ОТП Банк, «Астон», «Сюкден» (Россия), Мелькомбинат в Сокольниках, «И Д энд Ф Мэн», «Бунге СНГ», ТД «Белый Барс», УК «РостАгро», УК «Агрокультура», «Котекна Инспекшн», «Бетасид Рус», «Дон-Трейд», «Эверест», Corteva Agriscience, «Москва-Макдоналдс», «Волго-Дон Агроинвест», «Дейлсфорд Мёрчант», АПК «Стойленская Нива», ОЗК Юг, «ЕТГ Агро», группа «Черкизово», Ейский портовый элеватор, «Шанс Трейд», «ТЭМ Экспорт», ТД «Зерно Заволжья», «Рубикон», «Тандем», «Глобэкс Грейн», Agrozan Commodities DMCC, «Объединенная зерновая компания», «Рэйл Про» и др.



По состоянию на 22 января общий земельный банк (пашня) аграриев-участников в офф-лайне превысил 5450 тыс. га.



Представляем новых выступающих и участников круглого стола конференции 12 февраля 2021:



Среди спикеров конференции 11 февраля 2021 года:



Корней Биждов, президент, Национальный союз агростраховщиков (минисессия по новейшим поправкам в Закон о сельхозстраховании и состоянии страхования посевов)



Илья Воронков, исполнительный директор АО «Геомир»



Денис Дудкин, бизнес-директор сельскохозяйственного направления Trimble в России, республике Беларусь и др.



Светлана Мизера, директор по развитию, «Агросигнал»



Максим Нижник, директор по ИТ ООО «УК «РостАгро»



Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование»



Основные темы конференции (предварительно):



Мировые аграрно-продовольственные рынки: COVID-19, Китай и погодные аномалии



«От фермы до стола потребителя» (From Farm to Fork): новая аграрная политика нашего крупнейшего партнера ЕС и возможное воздействие на мировое и российское сельское хозяйство



Российские аграрно-продовольственные рынки: очередные ценовые рекорды



«Никогда не было и вот опять»… Административное регулирование цен и экспортные тарифы: последствия для отечественного агробизнеса



Традиционная оценка текущей маржинальности агробизнесов и первые прикидки на 2021/22



Новые продукты и управленческие подходы российских компаний — поставщиков средств производства для аграрного сектора



Искусственный интеллект в сельском хозяйстве: новейшие подходы и решения для всех — от крупнейших холдингов до фермеров



Представляем золотого спонсора конференции: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»



АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний юга России, объединяющая ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий (входит в состав АФК «Система»). Совокупный земельный банк — 560 тыс. га.



Стратегической целью является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в России.



Основные активы компании — земли высокой и средней урожайности, расположенные в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область.



Агрохолдинг развивает бизнес по следующим направлениям: растениеводство, агротрейдинг, молочное животноводство, интенсивное садоводство, бакалейный и сахарный трейдинг.



Основные направления деятельности:



РАСТЕНИЕВОДСТВО: 1,5 млн валовый сбор в год, 700 тыс. т пшеницы в год



МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: пять молочно-товарных ферм, 12,3 тыс. голов крупного рогатого скота



ИНТЕНСИВНОЕ САДОВОДСТВО: 745 га садов интенсивного типа, 30 тыс. т десертных яблок в год



БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 300 тыс. т объем продаж в год, 60 тыс. т фасованной продукции



АГРОТРЕЙДИНГ: 1,1 млн т объем экспорта



В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.



Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru , тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь). www@ikar.ru Материалы предыдущих конференций.

