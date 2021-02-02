DairyTech

26-29 января 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 19-я Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech. Посещаемость первой отраслевой оффлайн-выставки 2021 года превзошла все самые смелые ожидания

Четыре дня работы DairyTech 2021 убедительно продемонстрировали, что очный формат взаимодействия по-прежнему востребован и эффективен в решении бизнес-задач, таких как поиск новых поставщиков и клиентов. Более 80 экспонентов, среди которых были как постоянные участники, так и 20 новых компаний, получили возможность представить полный спектр оборудования для переработки молока и производства молочной продукции руководителям и специалистам молочных предприятий, дистрибьютерам и представителям государственных учреждений из России и из-за рубежа. Помимо российских компаний в выставке приняли участие производители оборудования из семи стран: Польши, Чехии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов и Турции. По итогам выставки получены намерения по участию в DairyTech 2022 от 100% экспонентов!



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, плотность посетителей выставки возросла по сравнению с прошлым годом. Это подтверждают и сами экспоненты: «В этом году посетителей на стенде даже больше, чем в прошлом», — отметил Юрий Матусевич (ULMA Packaging). Всего за четыре дня выставку посетили более 2700 человек, подавляющее большинство которых целенаправленно пришло на DairyTech, чтобы выбрать оборудование для своих производств.



Благодаря возможности провести долгожданные личные встречи с коллегами и партнерами и наглядно продемонстрировать работу машин на своих стендах, три компании смогли заключить сделки по продаже оборудования прямо на площадке DairyTech.



В частности, Пятигорский машиностроительный завод «ПРОФИТЭКС», постоянный участник выставки DairyTech, один из ведущих производителей фасовочного маркировочного оборудования для предприятий пищевой промышленности, в 2021 году вновь заявил о состоявшихся продажах оборудования. «У нас все время есть посетители на стенде. Эта выставка — профильная для продаж, мы приезжаем специально, чтобы осуществить продажу машин», — сообщил представитель завода. Со стенда «Профитекс» был продан одноручьевой автомат для фасовки молочных продуктов в полиэтиленовые пакеты АДНВ 39 П.



«Наша цель — рассказать посетителям выставки о нашем оборудовании. Мы демонстрируем машины в действии, и это всегда вызывает интерес», — сообщил Юрий Матусевич, руководитель направления по продажам упаковочного оборудования для пищевой промышленности компании ULMA Packaging. Продукция этой компании, ведущего мирового производителя упаковочных систем и оборудования, также была продана непосредственно на выставке. Покупателя заинтересовала машина FM 305 Флоу-Пак для упаковки свежих продуктов в упаковку типа флоу-пак с тремя сварными швами.



Итальянская компания Facchinetti, участник DairyTech с 2003 года, продала со своего стенда два выставочных образца: полуавтоматическую машину для нарезки порций фиксированного веса TXF 03 (позволяет нарезать прямоугольные сыры на порции фиксированного веса) и роторную сырорезку PR01 для нарезки круглых форм сыра на порции фиксированного веса. «Мы очень ждали эту выставку и в целом довольны количеством посетителей», — рассказал директор представительства компании Facchinetti в России.

ООО «ТД Новые Технологии» анонсировало на выставке DairyTech открытие второй производственной площадки в Южном федеральном округе. Компания предоставляет полный спектр инженерно-технических услуг для молочной и соковой промышленности, а также является официальным дилером японских асептических линий Shikoku Kakoki. «Несмотря на сложную обстановку, рады тому, что не изменили решения и участвуем в выставке. Наша цель — встретиться и пообщаться лично с партнерами и заказчиками, а также рассказать о новинках компании», — сказал коммерческий директор компании Артем Березуцкий.







Почетные гости выставки

Выставку DairyTech посетили с рабочим визитом: Алексей Кондратенко, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Краснодарского края, Владимир Скворцов, заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ, и Олег Бочкарев, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Для гостей был организован VIP-тур по выставке с посещением стендов компаний-участников.



В день открытия выставки, в рамках пленарной сессии «Тренды, новые ниши и возможности для молочной индустрии» Алексей Кондратенко зачитал приветствие Алексея Майорова, председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, адресованное организаторам, участникам и посетителям DairyTech. Владимир Скворцов передал приветственные слова Оксаны Лут, заместителя министра сельского хозяйства РФ.



Деловая программа

Выставка DairyTech сопровождалась насыщенной деловой программой, вызвавшей живой интерес у посетителей. Всего в Лектории выступили более 55 спикеров, причем как оффлайн, так и по видеосвязи. Следует отметить, что удаленное участие было равноценно личному присутствию: эксперты в реальном времени демонстрировали на экране презентации, общались с модераторами и отвечали на вопросы слушателей.



Деловую программу выставки DairyTech 2021 открыл Семинар по цифровой маркировке молочной продукции, модератором которого выступил Любомир Панов, менеджер по связям с государственными органами, «Союзмолоко». В качестве спикеров на семинаре выступали: Елена Духовская, генеральный директор, ГК «Галактика»; Александр Ширинкин, председатель совета директоров, Тульский МК; Михаил Ржавин, директор по маркетингу, Tetra Pak; Константин Сереженков, руководитель внедрения маркировки, Центр развития перспективных технологий; Яна Низамиди, руководитель проектов дирекции по стратегическому развитию цепочек поставок розничной сети «Магнит»; Антон Харитонов, исполнительный директор, Antares Vision. В частности, Михаил Ржавин, рассказал об изысканиях компании Tetra Pack в области внедрения цифровой маркировки — для многих производителей очень важным является скорейший запуск технических решений именно этой компании.



Еще одним ключевым мероприятием первого дня стала ранее упомянутая пленарная сессия «Тренды, новые ниши и возможности для молочной индустрии» с участием представителей бизнеса и государственных структур. Модератором сессии выступил Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко». Выступали: Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк; Алексей Груздев, управляющий партнер, Streda Consulting; Ирина Васенкова, директор по работе с клиентами, Ipsos; Дмитрий Краснов, руководитель, Федеральный центр «Агроэкспорт»; Наталья Карташова, директор по исследованиям, Danone Россия и СНГ. Эксперты подвели итоги 2020 года и дали прогнозы на 2021 год, а также рассказали о потенциале российского экспорта молочной продукции.



Деловую программу второго дня открыла конференция «Брендинг & Ребрендинг. Инструмент увеличения продаж». Конференцию модерировала Вера Мозговая, генеральный директор компании V-brand. К участию в качестве спикеров были приглашены представители компаний, добившихся успеха благодаря неожиданным и передовым маркетинговым стратегиям: Valio; Ehrmann (Epica); «ЭкоНива»; Брянский молочный комбинат; Сернурский сырзавод и других.



В сессии «Ритейл и производители в период коронакризиса: сложности и пути решения в управлении молочной категорией» приняли участие Анастасия Качалова, исследователь отдела исследований потребительских панелей, GfK Rus; Алла Филатова, менеджер по маркетингу традиционных молочных продуктов, PepsiCo; Владимир Зюков, генеральный директор, «Нева-Милк», Александр Ширинкин; Александр Егоров, менеджер-технолог молочной продукции, «ВкусВилл». Модератором выступила Марина Петрова, генеральный директор, Petrova Five Consulting.



Завершил второй день семинар, посвященный техническому регулированию, который модерировали Юлия Елисеева, директор по техническому регулированию Danone в России, и Всеволод Мильруд, заместитель председателя Комитета по качеству, «Акорт». Спикерами стали Юлия Извекова, руководитель юридического отдела Lactalis, председатель Комитета по агропромышленности Франко-российской ТПП; Владимир Сидорчук, заместитель начальника отдела контрольно-надзорной деятельности, Россельхознадзор.



В третий, заключительный день деловой программы состоялись две «Сырные сессии». Модераторами обеих сессий стали Юрий Власенко, директор по развитию и маркетингу, «ПиР Продукт», и Елена Воронцова, генеральный директор, «АгроМедиаГрупп».



Первая сессия была посвящена теме «Потребитель, ассортимент, каналы сбыта». Аналитики из Nielsen, Euromonitor International, GfK Rus представили актуальную статистику сырного рынка, проанализировали мировые тренды на рынке сыра, российский ассортимент и каналы сбыта, влияние коронавируса на потребление. Своим опытом производства и продажи сыров в видеоинтервью поделился Луис Лоуренс, успешный сыровар из ЮАР.



На второй «Сырной сессии» посвящённой технологиям и производству, обсуждались практические вопросы: создание эффективного сыроварного предприятия, ингредиентный состав сыра, фаговый биоконтроль и безопасность продуктов, решения по переработке сыворотки и внедрение маркировки, а также другие темы.



В числе посетителей выставки были замечены известные сыровары и сырные сомелье (например, Олег Сирота и Александр Крупецков).

Заключительным мероприятием деловой программы стала 6-я Дискуссионная площадка по эффективным решениям для молочной отрасли, где обсуждались способы оптимизации энергетики в молочной промышленности, безопасность производства и обеззараживание воздуха, валидация процесса фасовки, а также возможности внедрения на молочных предприятий электромембранных технологий, роботов и различных химических инноваций. Модераторами дискуссии выступили Владислав Будрик, к. т.н., руководитель инжинирингового центра «БиоПищеМаш», директор ВНИИПП, и Леонид Компаниец, генеральный директор, «Европейская технологическая группа».







Безопасность и охрана здоровья

Выставка DairyTech 2021 прошла с при полном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора и UFI по обеспечению безопасности и охраны здоровья участников и посетителей. Обязательным для всех присутствующих на площадке лиц было ношение защитных масок и перчаток, все посетители подвергались скринингу температуры тела на входе в зал. Подробно ознакомиться с мерами безопасности можно на сайте выставки.



Директор выставки DairyTech Оксана Велигурова выражает благодарность экспонентам за создание интересной экспозиции и за решение участвовать в DairyTech в непростой для выставочной индустрии период.



20-я Международная выставка оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech 2022 пройдет c 26 по 28 января в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1.



Об организаторе выставки

Организатор выставки — Hyve, глобальная компания-организатор мероприятий нового поколения.



Компания была основана в 1991 году в Лондоне и с тех пор завоевала безупречную репутацию как в России, так и на международном рынке выставочных услуг.

