Insight’ы от экспертов. Рынок молока

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Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал о ситуации на молочном рынке и угрозах для бизнеса

Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка запустила серию встреч с экспертами агрорынков — «Insight'ы от экспертов» - в ходе которых обсуждаются основные тренды, динамика и прогнозы развития различных секторов АПК. Гость очередной встречи — гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В беседе с руководителем Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андреем Дальновым он рассказал о ситуации на молочном рынке и о его перспективах, об угрозах и рисках, с которыми сталкиваются производители, о новых возможностях, которые открываются перед молочным бизнесом, а также поделился особенностями GR и лоббирования в России. Информационный партнер выпуска — «Агроинвестор».



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Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка — это первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК. Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. Экосистема позволяет компаниям микро-, малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции.



Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. «Своё Фермерство» предоставляет предприятиям АПК доступ к:

