разделы

реклама

журналы

USD

74.425 (0,10%)

EUR

88.189 (-0,13%)

MOEX

3875.61 (0,53%)

BRENT

75.32 (-0,30%)

Пшеница

640.2 (4,10%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

74.425 (0,10%)

EUR

88.189 (-0,13%)

MOEX

3875.61 (0,53%)

BRENT

75.32 (-0,30%)

Пшеница

640.2 (4,10%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

74.425 (0,10%)

EUR

88.189 (-0,13%)

MOEX

3875.61 (0,53%)

BRENT

75.32 (-0,30%)

Пшеница

640.2 (4,10%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

74.425 (0,10%)

EUR

88.189 (-0,13%)

MOEX

3875.61 (0,53%)

BRENT

75.32 (-0,30%)

Пшеница

640.2 (4,10%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

74.425 (0,10%)

EUR

88.189 (-0,13%)

MOEX

3875.61 (0,53%)

BRENT

75.32 (-0,30%)

Пшеница

640.2 (4,10%)

Сахар

0 (0,00%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Insight’ы от экспертов. Рынок молока

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал о ситуации на молочном рынке и угрозах для бизнеса

Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка запустила серию встреч с экспертами агрорынков — «Insight'ы от экспертов» - в ходе которых обсуждаются основные тренды, динамика и прогнозы развития различных секторов АПК. Гость очередной встречи — гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. В беседе с руководителем Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андреем Дальновым он рассказал о ситуации на молочном рынке и о его перспективах, об угрозах и рисках, с которыми сталкиваются производители, о новых возможностях, которые открываются перед молочным бизнесом, а также поделился особенностями GR и лоббирования в России. Информационный партнер выпуска — «Агроинвестор». 


Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка — это первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК. Здесь собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, которые позволят автоматизировать сельскохозяйственные процессы, сэкономить время, ресурсы и вывести бизнес на новый уровень. Экосистема позволяет компаниям микро-, малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции.

Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. «Своё Фермерство» предоставляет предприятиям АПК доступ к:

  • маркетплейсу товаров для сельхозпроизводителей (семена, средства защиты растений, удобрения, сельскохозяйственная техника, корма и другие товары);

  • сервису подбора персонала;

  • сервисам поддержки бизнеса;

  • агросервисам, повышающим эффективность работы фермерского хозяйства;

  • цифровым банковским сервисам;

  • информационным сервисам и другим ресурсам.

«Своё Фермерство» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению
"Агроинвестор" №07, июль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №07, июль 2021
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

«Агроинвестор»

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью

«Агроинвестор»

Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью