Международная выставка «Агрос 2022» выходит на новый уровень

ОOО «ДЛГ Рус»

Впервые «Агрос» пройдет в двух выставочных залах. Активный интерес к участию проявляют новые компании, в т. ч. производители и поставщики техники для кормопроизводства, кормов, кормовых добавок и продуктов ветеринарии. Подтвержден коллективный стенд Германии. «Устойчивое развитие животноводства» — ключевая тема деловой программы «Агрос 2022». «ФФФ» — Федеральный форум фермеров — усилит третий день выставки

С 25 по 27 января 2022 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и отраслевых объединений состоится Международная выставка животноводства, племенного дела и кормопроизводства «Агрос».



«Агрос» — это ключевая отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. Выставка проводится в последнюю декаду января — оптимальное время для решения предсезонных задач в кормопроизводстве, а в зоотехнии — для подведения итогов, консолидации планов, поиска решений для накопившихся бизнес-задач и укрепления фундамента успеха в новом году.



Тематика «Агроса»



Тематические разделы выставки «Агрос» охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство и овцеводство, пчеловодство и другие, на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.



Современная генетика, корма и кормовые добавки, продукты ветеринарии, оборудование для содержания, кормления, доения животных, техника и оборудование для полевого кормопроизводства, удаления и использования животноводческих отходов, производства кормов, решения для децентрализованного энергоснабжения — неотъемлемые разделы выставки «Агрос».



На выставке «Агрос» профессионалы отрасли получают из первых уст актуальную информацию и консультации по самым современным и инновационным решениям, в том числе и на основе прорывных умных технологий, нанотехнологий.







Посетители

Возможность найти на «Агросе» способы и методы для решения поставленных бизнес-задач во всех сферах животноводства по достоинству оценили более 8000 профессионалов отрасли из 77 регионов России, 12 стран ближнего и более 30 стран дальнего зарубежья, посетивших выставку в мае 2021 года. Согласно проведенному опросу, более 98% посетителей являются профессионалами отрасли, 97% остались удовлетворены посещением выставки.



Сферы интересов зарегистрированных посетителей выставки «Агрос 2021» (n=8282):







Экспоненты



Прошедшая в мае этого года выставка вызвала большой интерес как среди посетителей, так и среди компаний-участников. Благодаря активному росту бронирования выставочных площадей нашими многолетними партнерами, а также появлению новых экспонентов выставка «Агрос 2022» смогла расширить свои разделы, разместившись сразу в двух выставочных залах.



На сегодняшний день свое участие в выставке «Агрос 2022» подтвердили более 150 компаний, среди которых:



(Племенное дело) Semex, Alta Genetics, Hunland, Pecus Intl., Breeders of Denmark, «Агроальянс», «ЦентрПлем», Genus ABS, Cogent Rus, «Отрада», VAEX, Scanova и др.



(Корма и продукты ветеринарии) «Ветпром», Lallemand Animal Nutrition, Chr. Hansen, Zinpro, «Кормовит», «Капитал-Прок», «Апекс плюс», «Глазовский комбикормовый завод», Biochem Rus, «Ярвет», «Провет», Huvepharma и др.



(Оборудование) GEA, Lely, DeLaval, Bioret Agri, «Милкфор», «Искож», «Иглус», Kurtsan, «Инвет», Milkrite InterPuls, «Фермерская сила», Skiold, «Террус», Oncel, «Агрополихим», «Доза Агро», «Поток», «РусАгроСистема» и др.



(Техника) Kuhn, Siloking, Krone, Weidemann, «Интенсивные технологии», «Ракета/RMH», «Ньютехагро», «Колнаг» и др.



(Услуги) «Завод Мойченкова», «Экотехпроект», «Реммаш», «Диджи Фарм Софтвер» и др.



Федеральное Министерство сельского хозяйства и продовольствия Германии подтвердило организацию коллективного стенда немецких компаний, в рамках которого будут представлены самые современные решения в сфере генетики, оборудования и техники для содержания и кормления животных, корма и кормовые добавки, продукты здоровья животных.



Деловая программа



Наряду с выставочной экспозицией специалистов отрасли на «Агросе» ожидает обширная, разноплановая деловая программа, которая формируется с учетом интересов всех групп профессиональной целевой аудитории выставки. Ключевая тема деловой программы «Агроса 2022» — «Устойчивое развитие животноводства», во главе угла будут стоять экономические, социологические и экологические аспекты, а также уменьшение связанных с отраслью рисков.



Особое внимание планируется уделить внедрению прогрессивных технологий, служащих производству здоровых и безопасных продуктов питания, повышению эффективности отрасли при одновременном уменьшении экологического следа, улучшению условий содержания животных и обеспечению социальной стабильности на сельских территориях.



Отдельный блок мероприятий на выставке «Агрос 2022» будет посвящен актуальным вопросам кормовой и комбикормовой отрасли. Также планируется серия мероприятий практической направленности для субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК. Опираясь на большой интерес в 2021 году, тема «Децентрализованное энергоснабжение в АПК» найдет свое продолжение и в рамках «Агроса 2022».



Партнерами деловой программы «Агроса» выступают Минсельхоз России, отраслевые союзы, ассоциации, ведущие институты.







Третий день выставки — «ФФФ»



Третий день предстоящей выставки «Агрос 2022» будет усилен Федеральным форумом фермеров «ФФФ» для субъектов малого и среднего предпринимательства: 27 января пройдет насыщенная программа деловых мероприятий информационно-консультирующего, обучающего и практического плана.



Большой интерес к проведению Федерального форума фермеров проявили партнеры выставки в лице профильного департамента Минсельхоза России и отраслевых объединений.



Сопутствующие мероприятия и активности



Конкурсная программа уделит особое внимание инновационным разработкам в сфере животноводства и отметит наградами проекты, призванные служить обеспечению прибыльного и долгосрочного роста животноводческой отрасли, требующей постоянной модернизации предприятий путем внедрения передовых технологий и процессов.



Серия мастер-классов (по уходу за копытами и др.) будет особенно интересна практикам.



«Ярмарка вакансий» традиционно развернет свою работу на «Агросе». Выпускники учебных заведений и специалисты, ищущие новые сферы деятельности, смогут разместить здесь свое резюме, а животноводческие хозяйства и компании — свои вакансии.



Для специалистов отрасли и представителей отраслевых средств массовой информации планируется организация выездных бизнес-туров на передовые животноводческие предприятия.



Организатор: ОOО «ДЛГ Рус»



Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.



Партнеры выставки:



Национальный союз производителей молока



Национальный союз свиноводов



Национальный союз птицеводов



Национальный союз производителей говядины



Национальный органический союз



Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия (DLG)



Доступ на выставку и все мероприятия деловой программы свободный после прохождения электронной регистрации онлайн http://reg.agros-expo.com/ или на стойках регистрации в фойе павильона №2 МВЦ «Крокус Экспо».



Сайт выставки: www. agros-expo.com



E-Mail: info-rus@dlg.org

