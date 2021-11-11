В Новосибирске, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялось открытие выставки «Сибирская аграрная неделя»

Сибирская аграрная неделя

Знаковое отраслевое событие объединяет участников рынка, экспертов, ученых и представителей органов власти, а также инновационные технологии в сфере АПК. Выставка будет работать до 12 ноября

В выставке принимают участие свыше 200 компаний и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран. Для руководителей и специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств здесь представлены инновационные решения: современная техника, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование. А также насыщенная деловая программа и розыгрыши ценных призов!



В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие: Евгений Лещенко, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области; Юрий Семенов, главный федеральный инспектор по Новосибирской области; Александр Сучков, первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг»; Денис Субботин, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области; Артем Белов, генеральный директор организации «Союзмолоко»; Хендрик Вильмс, главный советник Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии; Штефан Крессе, управляющий директор IFW Expo; и Елена Сайгашова, руководитель выставки.



Юрий Семенов, главный федеральный инспектор по Новосибирской области: «Поздравляю вас с этим большим, важным, нужным мероприятием, оно полностью вписывается в те задачи, которые поставил по обеспечению безопасности и развития отрасли Президент РФ, Правительство РФ».



Евгений Лещенко, заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Уверен, что это мероприятие принесет пользу и экспонентам — это более 200 компаний: поставщики техники, технологий, лучших селекционных достижений — и, в первую очередь, послужит во благо развития агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа и Новосибирской области. Поэтому поздравляю с двумя событиями. Первое, практически завершен очень непростой, давший нам много вызовов сельскохозяйственный год, но в целом успешный. Мы внесли решающий вклад в формирование российского каравая, получили рекордный сибирский урожай за всю историю существования Новосибирской области, и я хочу поблагодарить всех наших коллег из регионов Сибирского федерального округа и земляков-новосибирцев с получением достойного урожая. И второе, хочу поздравить вас с возобновлением очень хорошей традиции: по завершении сельскохозяйственного года воочию собраться, пообщаться, напитаться новыми идеями и внедрить их в производство. Я думаю, что заменить такой формат общения, перевести его в режим онлайн практически невозможно».



Александр Сучков, первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг»: «Я желаю вам, чтобы вы нашли партнеров, ради которых вы сюда приехали. А нашим машиностроителям — возможностей, позволяющих достойно ответить на спрос аграрного сектора не только Новосибирской области, но и всей страны».



Денис Субботин, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области: «Я хотел бы пожелать, чтобы следующий год был еще лучше, чем этот. А эта выставка послужила бы заделом успехов в будущем году».



Хендрик Вильмс, главный советник Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии: «От имени министерства желаю вам хорошей выставки, удачных переговоров и успехов».



Артем Белов, генеральный директор организации «Союзмолоко»: «Это прекрасная традиция — проводить мероприятие очно и подводить итоги года, очень непростого года. Но в последнее время аграрная отрасль сделала значительный шаг вперед. Динамика индустрии для всех очевидна: не так много секторов российской экономики могут похвастаться высокими, устойчивыми темпами роста, как сельское хозяйство. Отрасль меняется, отрасль модернизируется, отрасль соответствует лучшим мировым стандартам. Сельхозтоваропроизводителям, переработчикам действительно есть чем гордиться. Это не значит, что нужно успокаиваться. Парадигма сельского хозяйства должна меняться, мы должны уходить от решения задач импортозамещения и насыщения внутреннего рынка, мы должны двигаться в сторону освоения новых экспортных рынков, развития новых продуктов, конкуренции на зарубежных рынках. И я думаю, что здесь роль Сибирского федерального округа и Новосибирской области нельзя переоценить. Потому что с теми ресурсами: земельными, водными, человеческими, которыми обладает регион, есть все шансы быть успешным не только внутри страны, но и на глобальном рынке. Есть определенные задачи, которые надо решать. И я думаю, что в рамках деловой программы, в рамках выставки целый ряд тем, очень актуальных для сельского хозяйства, будут обсуждаться — это темы кадров, генетики, развития молочного производства и другие. Поэтому я надеюсь, что мероприятия несколько дней будут наполнены интересным общением, дискуссиями, сессиями».



Елена Сайгашова, исполнительный директор Сибирской выставочной компании, руководитель Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя»: «“Сибирская аграрная неделя” - это крупнейшая выставка Сибири и Дальнего Востока. На площади свыше 11 тыс. кв. м представлены новинки для растениеводства и животноводства. В рамках выставки проходит насыщенная деловая программа, где обсуждаются актуальные вопросы развития сельского хозяйства. Особое внимание обращаю на то, что впервые в рамках выставки для сельхозтоваропроизводителей проводятся розыгрыши ценных призов. Благодарю Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, всех наших партнеров, участников, аграриев за поддержку и помощь в организации нашей выставки! Успешной вам работы!»



Сибирская аграрная неделя будет работать до 12 ноября. Присоединяйтесь к ведущему отраслевому событию Сибири и Дальнего Востока!



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