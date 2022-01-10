На АГРОС-2022 состоится премьера Федерального форума представителей малого и среднего бизнеса

АГРОС-2022

В третий, заключительный день Международной выставки животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС-2022, 27 января, впервые пройдет Федеральный форум фермеров (ФФФ)

Развитие фермерства в России на сегодняшний день является одним из ключевых аграрных приоритетов государственной политики. По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, именно малый и средний бизнес «обеспечивает порядка 14% общего объема сельхозпроизводства и при этом имеет самый высокий индекс среди всех товаропроизводителей — 103,8%». Для развития малых форм предпринимательства разработан целый комплекс мер, таких как упрощенные условия по созданию новых рабочих мест, расширенный перечень целевого использования субсидий. Кроме того, планируется направить свыше 11 млрд руб. для адресной поддержки фермерских хозяйств.



Но одних лишь финансовых стимулов недостаточно для построения успешного аграрного бизнеса. Не менее важен доступ к аналитической информации и статистике, изучение успешного опыта развития предприятия в той или иной аграрной отрасли и, наконец, живое общение между представителями малого и среднего бизнеса.



Федеральный форум фермеров (ФФФ) предоставит участникам выставки АГРОС отличную возможность получить ценную деловую информацию по ключевым отраслям и сегментам отечественного АПК: молочному и мясному скотоводству, племенному делу и козоводству, сыроделию, птицеводству и пчеловодству, кормопроизводству и ветеринарии.



Всего в течение дня будет проведено не менее 10 мероприятий разных форматов. Среди организаторов — департаменты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, отраслевые союзы и научные центры, а также успешные аграрные предприятия.



Важной темой форума станет агротуризм. Ключевое мероприятие «Агротуризм как источник дополнительного дохода фермеров» (13:00-15:30, Форум №2) проведет Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России. В 2022 году Правительство Российской Федерации вводит новый грант «Агротуризм», в рамках которого будет дополнительно выделяться около 300 млн руб. на поддержку малых предприятий, развивающих данный сектор АПК. В рамках семинара ФФФ будут озвучены меры государственной поддержки этого сектора, создание реестра объектов агротуризма и ведение статистики, а также рассмотрены лучшие практики ведения туристического бизнеса в России.



Созданию «медового туризма» с нуля и его последующей интеграции в агротуризм будет посвящен семинар «Пчеловодство как направление сельского туризма» (10:15-12:15, Форум №3), организованный ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» и Ассоциацией естественного пчеловодства России. Деловая встреча завершится практическим мастер-классом по определению качества меда.



Молочной отрасли будет посвящено сразу несколько мероприятий. Семинар «Четыре "К" фермерского молока: корма, контроль, комфорт, кадры» (10:30-12:30, Форум №1), организованный компанией «Капитал-Прок Страна», будет посвящен обсуждению правил заготовки кормов, выбора оборудования для содержания коров и молодняка и т. д. Теоретическая часть будет сопровождаться практическим мастер-классом по определению качества и переваримости кормов.



Компании «ДеЛаваль» и iFarming проведут семинар на тему «Расчет эффективности и рентабельности козоводческой фермы» (13:00-14:30, Форум №4). В центре внимания — объем инвестиций для строительства козоводческой или овцеводческой фермы, пути реализации молока и переработанной продукции, а также способы снижения себестоимости литра молока.



Семинар «Оценка экономической эффективности геномной селекции на примере хозяйства» (13:00-15:00, Форум №1), организованный компанией «Ксивелью», будет посвящен изучению реального опыта внедрения геномной селекции на примере хозяйства и последующему экономическому эффекту.



Актуальные проблемы российского птицеводства можно будет обсудить в рамках панельной дискуссии «Фермерство. Эффективный и рентабельный бизнес» (10:30-12:30, Форум №4), организаторами которой выступают ГК «МегаМикс» и компания «Мегакорм». Темы для рассмотрения — профилактика и лечение основных заболеваний домашней птицы, порядок получения статуса «репродуктор первого порядка», а также практика создания личного блога в соцсетях как источника стабильных заказов продукции.



Национальный союз производителей говядины совместно с «Бене Консалтинг Групп», «Айоне ФинТех» и Институтом поддержки животноводства в странах СНГ (Австрия) проведут круглый стол «Современный рынок торговли сельхозживотными» (12:30-13:30, Форум №3), посвященный наращиванию экспортного потенциала в торговле КРС и организации торговли животными в соответствии с современными стандартами, в том числе путем создания прозрачного рынка скота.



Вопросам ветеринарии, кормления и ухода за животными будет посвящена лекция «Готовые решения для фермеров» (10:30-12:30, Форум №2). В ходе мероприятия организаторы первой в России агрошколы Korova.Market.School расскажут об основах создания животноводческой фермы (грамотном выборе породы скота, как правильно вырастить теленка, как избежать «потерь» животных и др.).



Союз сыроваров приглашает гостей выставки принять участие в работе круглого стола «Отечественное сыроварение. Реальность и перспективы» (13:45-15:30, Форум №3), чтобы познакомиться с лучшими практиками современного российского сыроварения. Профессиональными секретами построения успешного бизнеса поделятся основатели крафтовой сыроварни «Сыр & Beer», фермы «Веселая корова», бренда De Famile.



Подробней с деловой программой фермерского форума можно ознакомиться на сайте выставки АГРОС .



Днем раньше, 26 января, состоится Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов на тему «Сельскохозяйственная кооперация — основа устойчивого развития аграрной отрасли». Это мероприятие проводится на выставочной площадке АГРОС впервые. Темы, заявленные в повестке съезда, будут интересны и представителям малого и среднего предпринимательства, поскольку в деловой встрече примут участие члены федеральных и региональных органов управления АПК и местного самоуправления, представители государственной банковской системы, специалисты и члены сельскохозяйственных кооперативов, чтобы обсудить дальнейшее развитие сельскохозяйственной кооперации и эффективность государственных мер поддержки кооперативных объединений.



Международная выставка животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС — это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. В январской выставке примут участие более 340 компаний из 25 стран мира.



Тематические разделы выставки АГРОС охватывают все виды профессионального животноводства, такие как молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, козоводство, овцеводство и другие, на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Выставочные экспозиции сопровождает насыщенная деловая программа — более 50 мероприятий разного формата. Ключевая тема программы выставки — «Устойчивое развитие АПК».



Будем рады видеть Вас на выставке АГРОС с 25 по 27 января в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №2!



Организатор: ОOО «ДЛГ РУС»



Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.



Партнеры выставки:



● Национальный союз производителей молока,



● Национальный союз свиноводов,



● Национальный союз птицеводов,



● Национальный союз производителей говядины,



● Национальный органический союз,



● Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия (DLG).



Доступ на выставку и все мероприятия деловой программы осуществляется после прохождения электронной регистрации онлайн или на стойках регистрации в фойе павильона №2 МВЦ «Крокус Экспо». Проведение выставки планируется в формате COVID-FREE — допуск на выставку будет осуществляться по QR-кодам в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент проведения выставки.



Сайт выставки: www.agros-expo.com

