Стала известна лучшая локация для производства кормов для домашних животных

Тема отечественного производства кормов для домашних животных стала очень актуальной после комментария, данного накануне президентом Владимиром Путиным о том, что необходимо налаживать собственное производство

Однако встает вопрос, а есть ли в стране подходящие площадки для локализации данного производства быстро и эффективно?



Как сообщают эксперты из Telegram-канала «Агрономика» , идеальной локацией является ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан.



В качестве главных аргументов приводятся большой рынок сбыта продукции, близкое расположение к производителям сырья, готовая инфраструктура, а также возможности по софинансированию проектов.



Импорт кормов для собак и кошек за 2021 год составил 30 млрд руб., или 151 тыс. т, а с 2018 по 2021 год импорт вырос на 30%. Крупнейшие импортеры — это Nestle (имеет производство в России), Hill’s Pet Nutrition, Mars (имеет производство в России), Monge.



Рынок сбыта в Татарстане действительно большой. Так, население региона свыше 3,8 млн человек, а всего ПФО — 28,8 млн человек. Здесь на каждого третьего жителя приходится один домашний питомец. Выгодное географическое положение позволяет доставлять продукцию в страны Средней Азии, в Уральский и Сибирский федеральные округа.



Подходящим сырьем для производства кормов для домашних животных регион также обеспечен. В ОЭЗ «Алабуга» располагается крупное предприятие — «Сария Био-Индастрис Волга», которое производит мясокостную муку — сырье для создания кормов. Объем выпуска готовой продукции составляет 25 тыс. т в год.



Дополнительным преимуществом является наличие полностью готовой промышленной инфраструктуры для старта производства. ОЭЗ «Алабуга» построила свыше 80 тыс. кв. м готовых производственных площадей для аренды. Сегодня такие инструменты поддержки очень нужны российскому производителю, так как это снижает, во-первых, сроки реализации проекта, во-вторых, капитальные затраты на строительство корпуса.



Напомним, что в ОЭЗ «Алабуга» уже располагаются крупные агропромышленные бренды, такие как «Август», IGS agro, Saria, которые совокупно инвестировали свыше 11 млрд руб.



Ранее мы сообщали, что «Алабуга» запустила отбор на финансирование пищевых и сельскохозяйственных проектов на сумму 50 млрд руб.

