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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Стала известна лучшая локация для производства кормов для домашних животных

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Стала известна лучшая локация для производства кормов для домашних животных
Стала известна лучшая локация для производства кормов для домашних животных

Тема отечественного производства кормов для домашних животных стала очень актуальной после комментария, данного накануне президентом Владимиром Путиным о том, что необходимо налаживать собственное производство

Однако встает вопрос, а есть ли в стране подходящие площадки для локализации данного производства быстро и эффективно?

Как сообщают эксперты из Telegram-канала «Агрономика», идеальной локацией является ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан.

В качестве главных аргументов приводятся большой рынок сбыта продукции, близкое расположение к производителям сырья, готовая инфраструктура, а также возможности по софинансированию проектов.

Импорт кормов для собак и кошек за 2021 год составил 30 млрд руб., или 151 тыс. т, а с 2018 по 2021 год импорт вырос на 30%. Крупнейшие импортеры — это Nestle (имеет производство в России), Hill’s Pet Nutrition, Mars (имеет производство в России), Monge.

Рынок сбыта в Татарстане действительно большой. Так, население региона свыше 3,8 млн человек, а всего ПФО — 28,8 млн человек. Здесь на каждого третьего жителя приходится один домашний питомец. Выгодное географическое положение позволяет доставлять продукцию в страны Средней Азии, в Уральский и Сибирский федеральные округа.

Подходящим сырьем для производства кормов для домашних животных регион также обеспечен. В ОЭЗ «Алабуга» располагается крупное предприятие — «Сария Био-Индастрис Волга», которое производит мясокостную муку — сырье для создания кормов. Объем выпуска готовой продукции составляет 25 тыс. т в год.

Дополнительным преимуществом является наличие полностью готовой промышленной инфраструктуры для старта производства. ОЭЗ «Алабуга» построила свыше 80 тыс. кв. м готовых производственных площадей для аренды. Сегодня такие инструменты поддержки очень нужны российскому производителю, так как это снижает, во-первых, сроки реализации проекта, во-вторых, капитальные затраты на строительство корпуса.

Напомним, что в ОЭЗ «Алабуга» уже располагаются крупные агропромышленные бренды, такие как «Август», IGS agro, Saria, которые совокупно инвестировали свыше 11 млрд руб.

Ранее мы сообщали, что «Алабуга» запустила отбор на финансирование пищевых и сельскохозяйственных проектов на сумму 50 млрд руб.

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