Озвучена главная тема деловой программы выставки «АГРОС-2023»

«АГРОС-2023»

Кризис — время возможностей. В настоящее время АПК России функционирует в сложных социально-экономических условиях, которые необходимо рассматривать как шанс, представленный российским предприятиям, чтобы укрепиться на внутреннем рынке, произвести переориентацию экономической деятельности с внешнего на отечественный рынок, заполнить освободившиеся ниши от ушедших зарубежных компаний, рассмотреть для сотрудничества новые экспортные рынки, в том числе экспортно-импортный потенциал государств ЕАЭС

В результате нарушения логистических цепочек, изменений на финансовых рынках, ухода из России ряда поставщиков и ограниченной доступности племенного материала, оборудования, компонентов, ветеринарных препаратов и кормов российские животноводы, племенные организации, кормовые и ветеринарные предприятия находятся в непростой ситуации.



Как все это отражается на конкурентоспособности предприятий? Как аграрный бизнес адаптируется к новым условиям? Как перестраивает производственные процессы и какие находит пути для сохранения высокого уровня производства? Как обстоят дела со снабжением средствами производства, внедрением инновационных технологий? Как продуктивно и рационально подходить к кадровому вопросу, к системе организации труда на сельхозпредприятии? Что ждет российский АПК и какие стратегии и инициативы необходимо реализовывать для развития отрасли и бизнеса уже сегодня?



Данные вопросы будут рассматриваться в рамках самых разных мероприятий деловой программы АГРОС-2023.



«Адаптация предприятий АПК России: вызовы и возможности в новой реальности» — главная тема деловой программы АГРОС-2023.



Главной теме будет посвящено мероприятие Национальной мясной ассоциации: бизнес-диалог «Как адаптироваться к новым условиям и обеспечить конкурентоспособность животноводческого предприятия?» — и мероприятия других партнеров деловой программы.



Всего в рамках программы выставки состоится порядка 50 мероприятий, из которых 43 уже опубликованы на сайте АГРОС. В мероприятиях примут участие более 300 лучших российских и зарубежных спикеров — экспертов отрасли и практиков.



Организаторами мероприятий выступят департаменты Минсельхоза России (Депветеринарии и Депагроразвития), отраслевые союзы (Союзмолоко, Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов, Национальный союз производителей говядины, Союз комбикормщиков, Российский союз сельской молодежи), ассоциации (Национальная мясная ассоциация, Ассоциация производителей кормов ЕАЭС, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», Ассоциация промышленного козоводства, Ассоциация естественного пчеловодства России, Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», ассоциация «Народный фермер»), ведущие институты и образовательные учреждения (Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ, ВНИИплем, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Институт цифровизации АПК, РАКО АПК, ВИАПИ им. А.А. Никонова — филиал ВНИИЭСХ, МГТУТУ им. К.Г. Разумовского, ФНЦ пчеловодства), аналитические, маркетинговые и другие организации.



Обширный перечень направлений включает в себя мероприятия по молочному животноводству, мясному скотоводству, птицеводству, свиноводству, молочному козоводству и овцеводству, аквакультуре, пчеловодству. Запланирована серия мероприятий по ветеринарии, кормам и кормлению, кормопроизводству и кормозаготовке, генетике, по уходу и содержанию животных. Состоятся мероприятия, освещающие вопросы экономики и финансов, кадровые, логистические, вопросы управления предприятием, инноваций и цифровых решений, энергоэффективности предприятий АПК, а также механизмы поддержки и международное сотрудничество.



Мероприятия третьего дня выставки (Федеральный форум фермеров) будут ориентированы на фермеров и представителей малого и среднего бизнеса. В этот день запланированы мероприятия самых разных форматов: дискуссионная панель, конференции, семинары, круглые столы и практикум.



Приглашаем посетить мероприятия деловой программы выставки «АГРОС» 25-27 января 2023 года в «Крокус Экспо»!



ПОЛУЧИТЕ ВАШ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

